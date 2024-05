Carnero asegura que se demolerá el viaducto de Arco de Ladrillo, pero "en su momento"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se mostró serio y contundente después de la intervención de urgencia en el viaducto Arco de Ladrillo para reparar los daños existentes en sus bordes. El primer edil ha manifestado que Valladolid, en este momento, “no se puede permitir el lujo de demoler el viaducto”. “Hay que demolerlo, pero cuando llegue la operación ferroviaria que todos los vallisoletanos queremos”, ha apuntado en referencia al soterramiento, haciendo hincapié en que su equipo de Gobierno está pensando “en clave de seguridad y circulación de las personas”.

Insistiendo en el soterramiento, el primer edil ha adelantado que Valladolid Alta Velocidad ha solicitado que formen un Consejo de Administración para que “la entrega del proyecto”, que ya ha vencido, “se prorrogue durante tres meses”. “No hay proyecto y no hay visos de tenerlo en los próximos tres meses. No nos vamos a cruzar de brazos cruzados ni esperar que la Sociedad de Alta Velocidad lo acometa, pero los seguiremos intentando”, ha sostenido.

Carnero criticó la gestión durante el mandato de Óscar Puente y respondió al Grupo municipal Socialista que exigió su dimisión. “Somos un Gobierno que tiene como primer parámetro la seguridad de los vecinos de Valladolid. Ya me hubiera gustado que el anterior equipo de gobierno hubiera intervenido de forma contundente en Arco de Ladrillo”, apuntó.

Pero su crítica al que fuera alcalde de Valladolid no acabó ahí. Carnero expresó su enfado a la hora de afrontar un problema cuando Valladolid “no se encuentra en las mejores de las situaciones desde el punto de vista de la circulación”. La intervención de urgencia de Arco Ladrillo coincide con el cierre de la calle Daniel del Olmo y Labradores. “Vamos a tener una situación circulatoria complicada, pero lo primero es garantizar la seguridad y de ahí, no me voy a mover”, expresó el primer edil.

Para concluir en su intervención, Carnero ha trasmitido al concejal de Urbanismo y Vivienda, Alberto Gutiérrez Alberca, la intención de reducir los once meses de plazo de la actuación en el viaducto de Arco de Ladrillo y ha asegurado que, una vez finalizada la intervención, “estará el doble carril de entrada y de salida”.