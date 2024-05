"Vosotros, fascistas, sois los terroristas": irrumpen en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid para exigir el centro de refugiados

Aunque era difícil pensar en otra cosa, en los corrillos en los momentos previos solo se hablaba de lo sucedido este pasado domingo en el estadio José Zorrilla, pero la vida continua en la política municipal. Este lunes tenía lugar la celebración del pleno del Ayuntamiento de Valladolid correspondiente al mes de mayo, que ha rechazado condenar el genocidio de Israel en Gaza con los votos negativos de PP y Vox, con estos últimos acaparando principalmente las críticas de la oposición.

Críticas que también llegaban desde la tribuna del público, donde presenciaban la sesión colectivos sociales que han exhibido pancartas reclamando recuperar el proyecto del centro de refugiados, abandonado por el actual Gobierno municipal. "Vosotros, fascistas, sois los terroristas", gritaban tras la finalización de las intervenciones de los concejales de PP y Vox, teniendo el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que llamarles al orden hasta en varias ocasiones y pedirles "respeto".

La moción era traída al pleno del Ayuntamiento de Valladolid por parte de Toma la Palabra, a petición de Ecologistas en Acción. Ha sido Jonathan Racionero el encargado de defender la misma, que incidía en más de una ocasión en que el contexto en Palestina cumplía las premisas para ser considerado como un "genocidio".

Sesión del pleno del Ayuntamiento de Valladolid de este mes de mayo

Unas afirmaciones que no eran tenidas a bien por el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín (Vox), que además comenzaba señalando que no iban a tener en cuenta ninguna propuesta que no reparase en un "beneficio directo" para los vecinos de la ciudad. De igual manera, corregía al edil de VTLP y ha asegurado que para que sea considerado un "genocidio" es determinante la "intención", algo que todavía habría que "demostrar" en el caso de Israel.

Durante su intervención también aprovechaba para defender que Hamás "no es ningún grupo nacional ni étnico, sino que es un grupo terrorista". Por su parte, Rodrigo Nieto (PP), concejal de Servicios Sociales, Personas Mayores y Familia, reconocía vivir con "preocupación" el conflicto que azota a Palestina, pero también ha añadido que "a día de hoy hay más de 100 pacíficos ciudadanos secuestrados que están siendo utilizados como escudos humanos", refiriéndose a los rehenes israelís.

Desde el PSOE, a través de Rafaela Romero, se exigía continuamente un "alto al fuego inmediato", además de "tomar las medidas judiciales oportunas". Mientras tanto, Racionero ponía de manifiesto los datos de las consecuencias en Palestina por el ataque de Israel, poniendo el foco sobre el concejal de Vox, que finalizaba afirmando que "la peor forma de ayudar a los palestinos es generando esa sensación de que Hamás es el camino".

"Usted es un palanganero de la Junta"

La tensión en la sesión alcanzó, eso sí, su máximo con las palabras del portavoz de los socialistas, Pedro Herrero, que acusó a Carnero de ser un "palanganero de la Junta de Castilla y León". Unas palabras que las pronunciaba en el debate sobre una moción presentada por él mismo para que el Ayuntamiento colabore con el Ejecutivo autonómico en la reforma del Hospital Clínico Universitario.

Precisamente, las palabras de Herrero desataban la reacción de la primer teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y de la edil de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, que salían en defensa del regidor. "Usted no merece estar sentado ahí", sostenía Carvajal, mientras Jiménez acusaba al portavoz socialista de solo saber "insultar".

Por su parte, el aludido, Jesús Julio Carnero, hacía oídos sordos a las acusaciones de Herrero y prefirió no entrar en las acusaciones. La moción, eso sí, salía adelante con la aprobación de una enmienda de adicción de PP y Vox, que cambiaba los términos en el primer punto y hablaba de instar a la Junta a "seguir impulsando" las actuaciones necesarias en el Hospital Clínico Universitario.

Irene Carvajal, Jesús Julio Carnero y Francisco Blanco durante la sesión plenaria de este lunes

Es este extremo el que no era compartido ni por socialistas ni VTLP, dado que, en su juicio, hasta ahora no es patente el compromiso de la Consejería de Sanidad. "No podemos aceptar que ustedes le digan la Junta que siga haciendo lo mismo. León de la Riva tendría defectos, pero era reivindicativo. Todo lo contrario que usted (Carnero), usted es un palanganero de la Junta de Castilla y León", sentenciaba Herrero desatando las reacciones del equipo de Gobierno.

Sí era aprobado, por unanimidad, el segundo punto de la moción, que apunta que el Ayuntamiento de Valladolid se encargará de facilitar la "gestión de cuantos permisos y licencias municipales requieran las actuaciones a realizar".

Apoyo del Ayuntamiento a los trabajadores de Intrum

Unanimidad también había en una moción institucional acordada por todos los grupos políticos para mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid a los trabajadores de Intrum, empresa que sopesa ejecutar un ERE que afecte a varias decenas de empleados.

Así, ha sido acordado que el Ayuntamiento de Valladolid se solidarice y apoye a los trabajadores al tiempo que insta a la dirección de la empresa para que abandone sus pretensiones de ejecutar el ERE. "Ojalá se resuelva de la manera adecuada", ha recalcado Carnero.

Adelante salía de igual manera una moción de Vox para ayudar a las empresas alimentarias de Valladolid a lograr la asegurabilidad de las instalaciones. Lo hacía con los votos favorables de PP y Vox, la abstención de VTLP y el rechazo del PSOE.

No obstante, se rechazaba la moción de adicción de VTLP al entender PP y Vox que no era necesario instar a la Junta a ejecutar un plan de acción dado que consideran que ya está actuando correctamente en este extremo.

Casi por unanimidad era también aprobada una propuesta del PP para reclamar al Gobierno de España que compense económicamente al Ayuntamiento por las pérdidas que ha dejado de recaudar en concepto del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Una propuesta que era apoyada por PSOE y Vox, mientras VTLP la rechazaba. No obstante, los socialistas se adherían a la moción con la matización en los puntos del acuerdo en el extremo de añadir el verbo "continuar" en dos de los tres puntos y se sumaba al final de cada uno de ellos "sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo la Federación de Municipios".

De esta manera, el Ayuntamiento de Valladolid "continuará reclamando" al Gobierno de España que adopte las medidas oportunas para compensar a los consistorios por las cantidades que no han percibido a raíz de las sentencias que han declarado inconstitucional algunas normas de la regulación del impuesto referenciado.

También se exige al Gobierno que, con carácter retroactivo desde enero de 2024, actualice los importes de las entregas a cuenta en concepto de Fondo Complementario de Financiación y Participación de los tributos del Estado. Por último, el acuerdo manifiesta en su último punto que se "continuará instando" al Ejecutivo nacional para promover una nueva ley de financiación de las entidades locales.

PP y Vox han rechazado, por su parte, una moción del grupo socialista para que el Ayuntamiento de Valladolid impulsase un "correcto mantenimiento y conservación de la obra artística pública". Una propuesta que era criticada por la concejala de Cultura, Irene Carvajal, que denunciaba que se "olvidan de los creadores". "La adquisición de la obra no implica que podamos intervenir en ella sin el permiso de ellos o de sus herederos", ha recalcado.

Mientras tanto, la socialista Charo Chávez, encargada de defender la moción, acusaba al equipo de Gobierno de no tener claro si el mantenimiento de las obras corresponde al área de limpieza, urbanismo o cultura. De igual manera, ha presumido de la gestión cultural del anterior equipo de gobierno, del cual formó parte, y ha señalado al actual que "tienen ustedes una muy buena herencia".

La edil de VTLP Rocío Anguita lamentaba que se diga que "no" cuando se traen "propuestas constructivas", poniendo así en valor la moción del PSOE y criticando al equipo de Gobierno, al que "cada día es más difícil entender". Por su lado, Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo, aclaraba que las competencias "perfectamente atribuidas".