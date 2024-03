Estas serán las 91 paradas de bus más accesibles de Valladolid

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la adjudicación del proyecto y el expediente de contratación de las obras que mejorarán la accesibilidad en casi 100 paradas de autobús en la ciudad.

En la actualidad, muchas de ellas tienen diversos problemas en ese aspecto lo que hace que no cumplan con la normativa actual. En algunas, el color de la franja táctil no cumple con los requisitos de la normativa, en otros casos, no existe franja táctil o la situación y configuración de la parada imposibilita el posicionamiento del autobús lo que impide desplegar la plataforma para el acceso de sillas de ruedas.

En función del número de viajeros se han escogido un total de 91 paradas en las que se procederá a su adaptación, mejorando al mismo tiempo la velocidad comercial de las diferentes líneas implicadas. Las paradas seleccionadas se encuentran repartidas por toda la ciudad.

Plazos de ejecución y presupuesto

El plazo de ejecución estimado para la ejecución del contrato es de 5 meses, contados desde el día siguiente a la firma de la correspondiente acta de comprobación del replanteo.

La actuación, financiada con fondos Next Generation de la UE, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ejecutará con un presupuesto total de 1.047.312 euros (IVA incluido).

Requisitos de las paradas

Las paradas de transporte urbano en autobús deben de cumplir los siguientes requisitos:

La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una franja de detección tacto-visual de acanaladura, de 120 centímetros de ancho con contraste cromático elevado en relación con las áreas de pavimento adyacentes. Dicha franja transcurrirá en sentido transversal al de la línea de marcha a través de todo el ancho de la acera, desde la fachada, zona ajardinada o parte más exterior del itinerario peatonal, hasta la zona del bordillo.

Los caracteres de identificación de la línea tendrán una altura mínima de 14 centímetros y contrastarán con la superficie en la que se inscriban.

Los postes correspondientes a las paradas contarán con información sobre identificación y denominación de la línea en sistema Braille.

Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto visual de tono y color amarillo vivo y ancho mínimo de 40 centímetros.

El ámbito de la calzada anterior, posterior y de la misma parada ha de protegerse con elementos rígidos y estables que impidan la invasión de vehículos que indebidamente obstaculicen la aproximación que debe realizar el autobús para que la rampa motorizada alcance el punto correcto de embarque.

Marquesinas:

La configuración de la marquesina deberá permitir el acceso bien lateralmente, bien por su parte central, con un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros, Asimismo, su espacio interior admitirá la inscripción de dos cilindros concéntricos superpuestos libres de obstáculos, el inferior, desde el suelo hasta una altura de 25 centímetros con un diámetro de 150 centímetros y el superior, hasta una altura de 210 centímetros medidos desde el suelo, con un diámetro de 135 centímetros.

Si alguno de los cerramientos verticales fuera transparente o translúcido, éste dispondrá de dos bandas horizontales entre 5 y 10 centímetros de ancho, de colores vivos y contrastados que transcurran a lo largo de toda su extensión, la primera de las bandas a una altura entre 70 y 80 centímetros y la segunda entre 140 y 170 centímetros, medidas desde el suelo.

La información correspondiente a la identificación, denominación y esquema de recorrido de las líneas contará con su trascripción al sistema Braille. Cuando se informe a los usuarios con una pantalla de la situación de los autobuses de las líneas que pasan en esa parada se procurará completar el dispositivo con la información sonora simultánea, a la demanda de un invidente, con un mando de los utilizados para el accionamiento de la sonorización de las señales semafóricas; o sistema alternativo.

Se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y algún asiento.

Los asientos agrupados o individuales tendrán reposa brazos al menos en su lateral exterior, la altura desde el asiento al suelo será de 45 ± 2 centímetros.”

Las paradas en cuestión:

LOTE 1

Nº PARADA - DENOMINACIÓN DE LA PARADA

551 Calle Hernando de Acuña 13 esquina Manuel Silvela

569 Avenida Miguel Ángel Blanco frente 23 esquina Pio del Río Hortega

596 Avenida de Burgos Policía Municipal

598 Avenida de Burgos 27

603 Avenida de Burgos 54

604 Avenida de Burgos 72

664 Calle Miguel Delibes 40 esquina Unamuno

683 Calle Fuente El Sol 2 esquina Plaza de San Bartolomé

697 Avenida Gijón 6 Plaza San Bartolomé

729 Avenida Medina del Campo 15 frente Centro Salud Arturo Eyries

730 Avenida Medina del Campo frente Barlovento

743 Calle Adolfo Miaja de la Muela 6 esquina Hernando de Acuña

744 Calle Mieses frente 40

774 Calle Títulos puente de Hierro

778 Avenida Palencia 2

781 Calle Panaderos 2 esquina Plaza España

782 Callo Alonso Pesquera 5 esquina Fidel Recio

804 Plaza Juan de Austria Centro Comercial

813 Plaza España Bola del Mundo

816 Plaza Carmen Ferreiro

852 Carretera Rueda frente Vinos de Cigales

859 Carretera Rueda 232 Colegio Ave María

861 Carretera Rueda esquina Vinos de Cigales

863 Carretera Rueda Piscinas FASA

868 Carretera Rueda esquina Vega Sicilia

877 Avenida Santander frente Endasa

960 Calle Cardenal Torquemada esquina Tirso de Molina

1055 Calle Santiago Alba 3

1065 Cañada Real 74 frente Vinos Ribera de Duero

1066 Cañada Real 144 esquina Vega de Valdetronco

1067 Cañada Real 67 esquina Vinos Ribera de Duero

1068 Cañada Real 131 esquina Vinos de Rueda

1090 Calle Peseta esquina Avenida de Burgos

1117 Calle Hernando de Acuña esquina Padre Llanos

1151 Carretera Rueda 81 esquina Tierra de Sepúlveda

1169 Avenida Salamanca esquina Puente Juan de Austria

1205 Calle Costa Brava 1 esquina Costa Dorada

1233 Camino Viejo Simancas 167 esquina José Velicia

1234 Camino Viejo Simancas frente 167 esquina Barcelona

1247 Calle Mieses esquina Barbecho

1248 Calle Mieses esquina Monasterio Santa María Retuerta

1257 Calle Monasterio San Lorenzo de El Escorial Centro Cultural Miguel

Delibes

1276 Calle Martín Santos Romero frente 60

1277 Calle Martín Santos Romero Campo José Luis Saso

1344 Calle Panaderos 4 esquina Divina Pastora

1390 Calle Enseñanza Centro Educación Especial

LOTE 2.

Nº PARADA - DENOMINACIÓN DE LA PARADA

558 Calle Angustias 5, Teatro Calderón

565 Calle Argales 4

574 Calle Azalea esquina Alhelí

593 Calle Bronce 3, AUVASA

621 Paseo Isabel La Católica plaza de Poniente

625 Paseo del Cauce frente Cetro de Salud Pilarica

628 Paseo del Cauce Centro de Salud

639 Calle Cigüeña 40 esquina Villabáñez

666 Calle Duque de la Victoria 23 esquina Plaza de España

674 Calle Embajadores 92 esquina Transición

698 Calle Gondomar 12 esquina Santa Clara

706 Calle Labradores 1 esquina Cruz Verde

716 Calle Bajada de la Libertad 10 frente Teatro Calderón

736 Calle Vázquez de Menchaca 19

737 Calle Vázquez de Menchaca 5

780 Avenida Palencia frente 41 esquina Amor de Dios

790 Páramo de San Isidro esquina Avenida Soria

799 Paseo Prado Magdalena 6 frente residencia Alfonso VIII

812 Plaza Fuente Dorada

814 Plaza España 12 Iglesia Capuchinos

817 Calle Doctor Jiménez Díaz esquina Penitencia

832 Plaza Zorrilla 3 esquina Santiago

840 Calle Real de Burgos frente iglesia San Pedro Apóstol

880 Avenida Santander 8 frente Barrio España

941 Calle Soto 4 esquina Avenida Palencia

976 Calle Villabáñez 131 esquina Camino Viejo Polvorín

991 Paseo Zorrilla 88 frente Plaza de Toros

1073 Calle Portillo de Balboa frente 60 esquina Amor de Dios

1159 Calle Colón 14

1191 Avenida Valle Esgueva frente 81 esquina Incienso

1228 Paseo de Zorrilla 10

1289 Paseo Arco Ladrillo 49 esquina General Shelly

1310 Calle Oro 4

1317 Calle Dulzaina frente 2 frente Hospital Río Hortega

1318 Calle Dulzaina 2 Hospital Río Hortega

1322 Calle Embajadores 71

1328 Calle Plomo 2

1334 Calle Castañuelas esquina Carraca

1340 Calle Plata 43

1341 Calle Plata 58 esquina Galena

1353 Calle Nebulosa esquina Cosmología

1362 Calle Dulzaina esquina Arribes del Duero

1363 Calle Dulzaina esquina Palillos

1397 Calle Kilimanjaro frente Plaza Everest.

Muestras de teatro

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria pública y las bases para la concesión de subvenciones destinadas a promover la celebración de muestras teatrales, de cultura tradicional y de actividades culturales y ocio infantil, en los centros cívicos del Ayuntamiento de Valladolid durante el año 2024.

Se trata de fomentar, como una forma de manifestación de la participación ciudadana, la celebración de una nueva edición de la Muestra de Teatro Vecinal, y de la Muestra de Cultura Tradicional, así como de la I Muestra de Actividades Culturales y de Ocio para la Población Infantil.

El interés por parte de la concejalía de Participación Ciudadana y Deportes en potenciar y complementar el programa de Muestras, que viene realizando a través de los distintos centros cívicos, trae como novedad en esta edición la incorporación de una nueva línea de subvención para la I Muestra de Actividades Culturales y de Ocio para la Población Infantil, destinada al público infantil y familiar, que cada día tiene una mayor presencia en estos centros cívicos.

El crédito presupuestario total asignado a la presente convocatoria asciende a 69.750 euros, con la siguiente distribución por líneas de actuación:

50 representaciones teatrales en la Muestra Teatro Vecinal (22.500 euros).

65 representaciones de cultura tradicional en la Muestra de Cultura Tradicional (29.250 euros).

40 representaciones de actividades culturales y de ocio para la población infantil en la I Muestra de Actividades Culturales y de Ocio para la Población Infantil (18.000 euros).

En función de las solicitudes presentadas, podrá modificarse la distribución del crédito de cada línea.

La convocatoria que se ha venido realizando en años anteriores contaba con un presupuesto menor, ya que en 2023 se destinaron 50.000 euros para las dos Muestras convocadas (21.500 euros para la Muestra de Teatro Vecinal y 28.500 euros destinados a la Muestra de Cultura Tradicional).

En total había111 representaciones entre ambas muestras, frente a las 155 representaciones previstas en esta convocatoria de 2024 para las tres muestras.

El importe de la ayuda económica se mantiene en las mismas condiciones por importe de 450 euros por proyecto seleccionado, conforme a las bases de la convocatoria.

Podrán ser beneficiarios las entidades sin ánimo de lucro, no profesionales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir de la fecha de publicación de un extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Asesoramiento

La Junta de Gobierno aprueba la licitación de un contrato para el servicio de asesoramiento en derecho de familia para aquellas con escasos recursos a través de los Centros de Acción Social (CEAS), dentro de la política de familia de la concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales

En los próximos 3 años se destinarán 23.958 euros a este servicio.

El presente contrato pretende satisfacer la necesidad de llevar a cabo un servicio de asesoramiento jurídico a personas usuarias de CEAS y al personal técnico del Servicio de Intervención Social en el ámbito del Derecho de Familia (separaciones, divorcios y los derechos y obligaciones que de las mismas dimanan, filiaciones, tutelas, derechos hereditarios…) y del Derecho Penal (en aquellas cuestiones íntimamente relacionadas o derivadas del derecho de Familia) y un servicio asesoramiento jurídico y atención legal a personas naturales del municipio de Valladolid que se encuentren bien en graves dificultades económicas para cumplir regularmente con sus obligaciones de pago, o en situación de insolvencia ya sea actual o inminente a partir del mecanismo de la Ley de 2ª oportunidad.

Servicio de asesoramiento a CEAS:

El servicio consistirá en el asesoramiento a CEAS en dos modalidades de atención:

La atención para personas usuarias de Servicios Sociales, destinada a los/as usuarios/as derivados por el personal técnico de los Servicios Sociales Municipales. Esta prestación de asesoramiento jurídico incluye la información sobre los derechos y obligaciones de la ciudadanía, así como las consecuencias jurídicas derivadas de los actos o negocios jurídicos que las personas físicas pueden realizar y todas aquellas actuaciones extrajudiciales que se consideren necesarias para la atención integral de la persona beneficiaria, redacción de solicitud de medidas previas, auxilio en la redacción de escritos, información y solicitud de justicia gratuita, etc. El asesoramiento jurídico comprenderá cuantas gestiones y actuaciones de carácter extrajudicial sean necesarias para la prestación eficaz del mismo.

El asesoramiento jurídico a personal técnico municipal, sobre las materias anteriormente señaladas u otras que pudieran surgir en su responsabilidad y desempeño profesional, se realizará a través de consultas telefónicas o presenciales con el personal técnico del Servicio de Intervención Social.

Servicio de asesoramiento y atención a personas susceptibles de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

El servicio consistirá en el asesoramiento a las personas naturales, que estén empadronadas en la ciudad de Valladolid, y cuya situación personal y económica cumpla las siguientes condiciones:

Que la estimación inicial del Pasivo no supere la cantidad de 5.000.000 de euros.

Que, en los diez años anteriores, no hayan sido condenados mediante sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.

Que, en los cinco últimos años, no hubiera alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, hubiera obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubiera sido declarada en concurso de acreedores.

Que no esté negociando un acuerdo de refinanciación o se haya admitido a trámite una solicitud de concurso.