La bolera de Vallsur, premiada en los Oscars del mundo de los arcade

La bolera del Centro Comercial de Vallsur ha sido galardonada en los premios BCM’s 2023 Bowling Center Architecture and Design Awards competition, uno de los eventos más prestigiosos en el mundo del bowling. ¿Por qué? Pues porque cuenta con un “diseño totalmente acogedor y moderno como la calidad de los juegos”, ha afirmado el jurado. De esta manera, el centro creado por Ozone Bowling ha sido el único galardonado español en estos premios.

El centro, inaugurado en diciembre de este 2023, ha sido premiado como Best Bowling Arcade, lo que viene a ser como los Oscar del mundo de los arcade. “Este reconocimiento no es otra cosa que la materialización del esfuerzo y la visión de Ozone: crear el ocio con el que todos sueñan, de la mejor manera posible”, aseguran fuentes de Ozone Bowling.

No es la primera vez que Ozone Bowling gana un premio de estas características, sino que ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. El centro instalado en Alcorcón, concretamente el Centro Comercial X-Madrid, ganó en 2020 una mención honorífica como Best New Center, así como otros.

Dentro de sus centros no solo se encuentran las pistas de bowling sino que además se puede disfrutar de las últimas tendencias en cuanto a máquinas recreativas, simuladores, arcade, camas elásticas (Brincozone), pistas de hielo (Icezone) o hinchables (Hoop by Ozone) entre otros muchos juegos.