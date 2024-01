El lugar mágico donde perviven los juguetes que pedías a los Reyes en los 80 y que hoy tienen un importante valor

Es la noche más mágica del año, más ilusionante y sincera, la del 5 al 6 de enero. Los Reyes Magos siguen llenando de magia los ojos de los más pequeños. 2.000 años después siguen viajando a la velocidad de la luz y pueden leer en una noche todas las cartas de los niños del mundo. Estos días, y a pesar de los años, somos muchos los que seguimos esperando su visita igual de emocionados. Porque los Reyes Magos siguen regalando ilusión a los seres que creen en ellos.

Y el vallisoletano Marcos Calvo es uno de esos niños que sigue creyendo. En esta ocasión ha pasado a ser una especie de rey mago ya que durante el año se encuentra recopilando juguetes para posteriormente, sobre todo en Navidad, aunque también durante todo el año, encargarse de hacer feliz a muchas familias. En mayor medida a esa generación EGB, a esa generación que se iba pronto a la cama dejando los zapatos limpios y un vaso de leche con gallegas para sus majestades. Para una generación que soñaba con unos juguetes a la mañana siguiente con los que poder jugar con los amigos en el colegio. Y todo esto sin redes sociales.

Estaba claro que el futuro de Marcos iba a estar en el juguete. Procede de familia de comerciantes y se ha criado detrás de un mostrador. En el año 2000 empezó a trabajar en una juguetería y más tarde en una multinacional de videojuegos. En lo que al mundo del juguete se refiere, por lo tanto, lleva más de 20 años. Ya en 2010, pensando en sacar a la luz esa pasión por los juguetes de época, puso en marcha el Rincón del Juguete Antiguo. Hoy día, lleva más de 13 años aportando nuevas piezas de colección y más de 30.000 seguidores en redes sociales. “Soy niño de los 80, nací en el 74, soy de la generación de los que jugábamos con juguetes de la época dorada de España. Luego en los años 2000, fueron desapareciendo porque la industria se trasladó a China y eso provocó un empeoramiento de los juguetes.

Algunos delos juguetes que puedes encontrar en la juguetería

Y así es cómo unió su profesión con su afición para poner en marcha esta iniciativa junto a su mujer Raquel Vicente. Desde 2010 recorren la geografía nacional por las ferias más importantes del país, ferias de coleccionismo, de juguetes antiguos, videojuegos, retro, vintage, cómics y libros… también promueven y colaboran en eventos como exposiciones que estén relacionadas con todo este sector. “Es un largo recorrido en el que hemos trabajado mucho para llegar a ser unos de los pioneros en el sector del juguete antiguo”, afirma.

Nancys, Nenucos, legos, playmobil, cromos, coches de carreras, tazos, juegos del Spectrum y del Commodore, Cine Exin, los Juegos Reunidos, … Muchos de estos juguetes se han revalorizado en los últimos años y generan más interés en los coleccionistas, por eso Marcos recuerda que “compramos y vendemos”, ya que rescatan juguetes para que puedan acabar en museos o en colecciones de coleccionistas muy valoradas”. Y es ahora en este mes cuando más trabajo tienen. En la página web y en redes sociales, donde tienen más de 30.000 seguidores, puedes encontrar toda la información

Una generación involucrada

“Los que fuimos niños de los 80, tenemos un poder adquisitivo y cuando tenemos un arrebato de nostalgia pues nos dedicamos a volver a nuestros orígenes, y ahí es donde encontramos esos juguetes que despiertan el niño que tenemos dentro”, expresa Calvo, que cree que gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación se “desbloquean los recuerdos” que tenemos dentro. “Ahora parece que si el juguete no está conectado a Internet, tiene pantalla táctil o no mata pokemons no tiene importancia”, critica.

El vallisoletano reconoce que lo retro “está de moda”. Así son muchos los que preguntan por aquel juguete que tenías de pequeño que ahora quieres para que tu hijo (y tú también) disfrutes. Así son muchos los juguetes que han sabido “cambiar y amoldarse a los nuevos tiempos” como ocurre con el Quién es Quién, el Operación, la Isla del Tesoro o el Enredos.

Son días de mucho trabajo para esta juguetería, tanto para Papa Noel, Reyes Magos o el amigo invisible. Y también para la figura del coleccionista que se autorregala. “De estos tenemos muchos”, sonríe Calvo. El regalo estrella sigue siendo para las chicas, la Nancy, mientras que para los chicos, el Geyperman, Gijoe o Masters del Universo.

Para la noche del sábado, el vallisoletano recuerda que se trata de algo con mucha “ilusión, infancia y nostalgia”. “Nunca dejaremos de ser niños en esta noche”, finaliza.

