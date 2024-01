Igea hará campaña por Izquierda Española para las europeas pero no renunciará a su acta de procurador

Los promotores del think tank El Jacobino ya han registrado el nombre del partido con el que concurrirán a las próximas elecciones europeas: Izquierda Española. Un proyecto que tiene como portavoz al abogado Guillermo del Valle y donde una de las caras más visibles está siendo el procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea.

Un nombre que, previsiblemente, aparecerá en las listas "en un sitio simbólico" para poder "hacer campaña", pero sin ninguna intención de dejar su acta de procurador en las Cortes de Castilla y León. "Mi propósito es claramente acabar la legislatura en esta Comunidad", así lo ha asegurado Igea en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Recalca que una cosa es "que haga campaña o trabaje lo máximo posible para que haya un buen resultado", y otra es saber que debe "cumplir los compromisos con los ciudadanos". Y es que lo cierto es que ya se le ha podido ver en diferentes actos celebrados, donde también ha acudido la exportavoz del PSOE en el Congreso Soraya Rodríguez o el catedrático de Derecho Constitucional y fundador de Ciudadanos, Francesc de Carreras.

Un partido que nace en este 2024 para representar a "todos aquellos que entienden que izquierda no es secesión fiscal ni acabar con lo que sujeta al Estado de Bienestar, que es la nación". Un PSOE que, a su juicio, ha perdido la esencia por un líder -Pedro Sánchez- que "no tiene ideología y su único interés es permanecer en el poder".

"Hay unos señores que se definen de izquierdas y están pactando con la burguesía catalana y vasca. Todo lo que se está pactando en esta legislatura es privilegio y secesión. Esto es política contraria a la izquierda", afirma.

Motivo por el cual entienden que hace falta un partido que "represente esto" y que acoja a los "huérfanos del PSOE", a todos aquellos que ya no se sienten identificados con ninguna sigla política. "Es un partido que no defiende el privilegio, ni el 'dumping' fiscal. Un proyecto que ve necesario compatibilizar las palabras de izquierda y española", asegura, y esclarece que "no porque seamos patriotas" sino porque entienden que la existencia de la nación es lo que permite "garantizar los derechos de los ciudadanos y el Estado de Bienestar".

Igea tiene claro que tanto el PSOE como el PP son "partidos institucionales", cuyo único objetivo es "permanecer en el poder": "No tienen una ideología definida y les da lo mismo pactar con unos que con otros". Ante ello, aparece Izquierda Española. Un refugio para "centenares de miles de votantes que no quieren votar a los populares ni tampoco quieren que en la izquierda se hagan las cosas que se hacen".

Y es que, pese a que acaban de nacer, la iniciativa ya lleva tres años configurada como una alternativa a PSOE y Sumar. Un proyecto que surgió de un canal de YouTube y de un think tank de análisis político. Ahora, asegura que tras anunciar que concurrirán a las europeas la respuesta a nivel social ha sido "muy favorable", muy "por encima" de lo que esperaban.

"No es fácil echar a andar una nueva formación, pero tanto en los actos como estos días en redes o medios digitales está siendo una de las noticias más leídas. Esto indica que había una necesidad y que hemos generado una expectación", subraya.

Un partido con "buen futuro" al que le hace falta "mucho trabajo" todavía. Igea recuerda que hubo muchos votantes que en las últimas elecciones fueron a votar "con una pinza en la nariz". Personas que no sabían a quién dar su confianza: "Por un lado no querían al PP para no tener a un vicepresidente como Gallardo. Y no tuvieron más que votar a la izquierda con la nariz tapada".

Por ello, y para que la historia "no se repita", define a Izquierda Española como una opción para que "la gente crea" y sepan que esta ideología es "incompatible con quienes quieren cargarse el modelo de convivencia, que son los nacionalistas con los que ha pactado Pedro Sánchez".

A su juicio, lo principal que ha perdido la izquierda es la "universalidad": "No puede ser que unos señores que se llaman de izquierdas admitan que uno por nacer en un sitio es portador de unos derechos distintos". Y es que ya lo adelantaba Guillermo del Valle en una entrevista a este medio de comunicación: "Hay que echar a la derecha pero también a las malas políticas de la falsa izquierda".

Acuden a las elecciones europeas con "bastantes esperanzas" y es que estas funcionan por cincunscripción única. Un hecho que beneficia a los partidos jóvenes o minoritarios y que puede suponer el arranque de esta formación política, que se camufla bajo el lema "La fuerza de la igualdad".

