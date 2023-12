La inmensa alegría de Pilar, ganadora de los 6.000 euros del Árbol de los Deseos de Valladolid: "Pensaba que era una broma"

Noticias relacionadas El Árbol de los Deseos reparte 18.000 euros en premios a 41 vallisoletanos que han comprado en comercios de la ciudad

Estas no serán unas navidades cualquiera para María del Pilar Fernández Pérez. Durante la mañana de este pasado martes, su teléfono comenzó a sonar. Lo que no sabía, es que al otro lado de la línea estaba el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien le comunicó que era la agraciada con los 7.401,41 euros (6.000 euros quitando las deducciones) del primer premio del Árbol de los Deseos, que deberá gastar este jueves en los comercios de proximidad adheridos a la campaña. Hoy, miércoles 27 de diciembre, ha recibido el cheque en un multitudinario acto en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. "Me pensaba que era una broma", reconoce en palabras a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León la agraciada preguntada sobre la llamada que recibió ayer.

Una alegría inmensa que le hacen sentir "muy contenta" y "muy feliz", más teniendo en cuenta que no se lo esperaba. "El teléfono lo cogió mi hija y me dijo 'mamá, mamá, ponte'. Yo el número no lo veía conocido y como ahora hay tantas cosas raras... y pregunté por qué me tengo que poner y ya me dijo que le habían dicho a ella que es una sorpresa para su madre pero que no podía decirlo. Y ya se puso el alcalde...", relata a este periódico.

María del Pilar deberá pensar muy bien durante el día de hoy en qué se lo va a gastar, ya que tiene el día de mañana para hacer sus compras en algunos de los 850 comercios adheridos a la iniciativa. Un Sorteo de los Árbol de los Deseos de Valladolid, organizado por Fecosva, Avadeco, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, que este miércoles también ha entregado los 40 segundos premios agraciados con 300 euros cada uno a los respectivos agraciados. En total, sumando los 6.000 euros del primer premio, 18.000 euros que serán gastados en el comercio de proximidad de la ciudad del Pisuerga.

Durante el acto, que se ha celebrado en un abarrotado Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Julio Carnero ha querido agradecer a todas las entidades participantes la organización de este Sorteo que ha repartido alegría en medio de estas fechas navideñas. Asimismo, ha incidido sus palabras en el comercio de proximidad, que "siguen estando ahí día a día haciendo que todos los vecinos podamos encontrar un entorno amable". "Ustedes realizan una labor social fundamental", ha destacado.

En esta línea, ha remarcado que "siempre viene bien" recibir un premio y "casi más" en un entorno navideño. "Que lo gasten con salud y que lo compren y lo disfruten con mayor salud si cabe", ha deseado a todos los agraciados.

Por último, ha querido destacar a la "gran premiada", María del Pilar Fernández, quien ha recordado que "no daba crédito" cuando la llamó ayer ante los medios de comunicación. "Mañana, cuando haga las compras, no solo está ayudando a ese comercio, si no a todo ese comercio de proximidad de Valladolid", ha sentenciado.

Tras el acto, Carnero, el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, los representantes de Fecosva, Avadeco y la Cámara de Comercio, establecimientos participantes y agraciados posaban ante los medios con una sonrisa de oreja a oreja en las escaleras del Ayuntamiento. 18.000 euros que buen seguro ayudarán a negocios locales y premiados disfrutar de unas navidades más especiales que nunca.

