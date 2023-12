Carnero denuncia “el bloqueo” de Puente: el Ayuntamiento, obligado a pagar 11 millones de euros

Estaba claro que la decisión de nombrar ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, iba a traer consecuencias para el Ayuntamiento vallisoletano. Esta mañana, el actual alcalde Jesús Julio Carnero (PP) ha denunciado que uno de los motivos por los que todavía no se han presentado los presupuestos municipales es “el bloque y la falta de colaboración” que están recibiendo por parte de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y del Ministerio de Transporte.

Carnero ha querido desligar esta operación de la integración o del soterramiento y ha afirmado que se trata de una “operación contable”. Todo viene de que hay que incluir en las cuentas una partida 11 millones de euros para aportar a la Sociedad Alta Velocidad que le corresponde pagar al Ayuntamiento de Valladolid el próximo año, algo que procede por ser los miembros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, formada por el Gobierno central en un 50%, a través del Administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) y Renfe, la Junta de Castilla y León (25%) y el Ayuntamiento (25%).

Según el acuerdo, el próximo año se tienen que desembolsar 41,4 millones de euros para las obras de la integración ferroviaria. 11 millones para el Ayuntamiento, 22 para Gobierno a través de Adif y Renfe, y la Junta otros ocho millones de euros.

El anterior grupo de gobierno (PSOE y VTLP) solicitó que esta aportación fuera demorada “porque había exceso de liquidez” algo que sí se le permitió durante los años 2020, 2021 y 2022, con ello el Ayuntamiento dejó de aportar 26 millones de euros, que se tienen que ir pagando ahora, según ha denunciado Carnero. En esta anualidad de 2023 es de 8 millones de euros más otros tres millones por reajuste de anualidades. Así, este año el Ayuntamiento tiene que aportar a la SAV 11 millones de euros.

“Lo que ha sido fácil hasta ahora por este Ayuntamiento, ya que como había exceso de liquidez no se aportaba, y se reajustaba. Ahora a este equipo de Gobierno le está resultando imposible. Hemos pedido y hemos estado en contacto con la SAV para realizar el reajuste de anualidades, pero de momento la respuesta no es positiva. Se tiene hecha la tramitación del expediente para hacer frente a esta situación para disfrutar de 2024 de acciones por importe de 11 millones de euros, pero se está llevando a cabo todo menos una circunstancia, es una decisión que le corresponde a Puente, es una decisión política, que él tiene que tomar”, ha denunciado.

"Dinero paralizado"

Carnero ha reconocido que se ha puesto en contacto por todas las vías con Puente y con el SAV “por activa y pasiva” para convencer de que es importante y beneficioso “que es importante realizar este reajuste de anualidades”. “Lo que él pudo hacer, nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que asumir lo que él hizo”, ha reprochado, recordando que este perjuicio es para todos los vallisoletanos. “Él pudo reajustar 26 millones de euros, nosotros, no. No hablamos de ciencia ficción, de ingeniera financiera, hablamos de sacar adelante o no proyectos relevantes”.

El alcalde ha denunciado que en la tesorería de SAV hay más de 80 millones de euros “paralizados” y que se encuentran en un “cajón de zapatos”. “Tenemos que entendernos entre todos porque somos una sociedad, pero si empezamos con esta total y falta de colaboración por parte de la SAV, mal vamos. Los socios se deben una lealtad”.

