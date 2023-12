"Es como unas vacaciones permanentes en el mejor hotel": las aventuras del vallisoletano que improvisa con la casa a cuestas

El fenómeno camper en España se ha convertido en todo un movimiento de masas. Durante los últimos años, han sido muchos los que se han aventurado a comprar estos vehículos de cuatro ruedas y lanzarse a la carretera con la casa a cuestas. Es el caso de Santiago Zamora Prieto, un vallisoletano de 33 años y educador social de profesión que hace tres años compró su Volkswagen del 95 y ahora se ha convertido en su compañera de aventuras. "Es como estar en unas vacaciones permanentes en el mejor hotel", explica en palabras a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Amante del turismo de aventura, los lugares desconocidos y los sitios abandonados. Santiago reconoce amar su profesión, "en todos sus aspectos", pero aclara que, aunque es un trabajo "superbonito", también es "superintenso". "Llega un momento que quema un poco y soy de los que piensa que antes de quemarte y hacer mal tu trabajo, pues freno, un poco de cambio y energías nuevas", reconoce.

Precisamente, es en ese punto en el que se encuentra ahora. Hace apenas unos días se mudó de su Valladolid natal a Gran Canaria, donde se está de ruta con su llamativa furgoneta llena de colorines hasta que encuentre un trabajo que le dé algo de estabilidad. Este viaje le ha catapultado en redes sociales, en TikTok concretamente, donde se ha convertido en noticia tras hacerse viral. Pero ese es un punto que trataremos algo más adelante. Hay que ir por pasos.

Descubrir lo que le faltaba por conocer

El joven pucelano, muy seguidor del club de fútbol de la ciudad por cierto, decidió embarcarse en esta loca idea cuando quiso volver a Mallorca, donde había estado trabajando dos años. Tras ver que el alquiler de caravanas no le rentaba económicamente, decidió comprarse su propia furgoneta, ponerla a su gusto y lanzarse al asfalto.

Su idea era estar un mes por Mallorca para "descubrir en la isla" las cosas que no pudo ver antes. "Al final fueron tres seguidos por toda Baleares", relata Santi a este periódico. Y ahí fue donde se encendió la mecha de esta locura personal. A pesar de ser una persona "supersocial", el vallisoletano se lanzó a la aventura en solitario. "Nunca pensé que iba a hacer esto", admite.

Santi ha sido siempre "muy dependiente de la gente para hacer planes", pero sus ganas por viajar y el pensamiento de no hacerlo porque no coincide con los horarios de sus amigos, de la pareja o por no tener con quien, le indujeron a dar el salto. "No sabía si me iba a gustar, y la verdad es que me ha encantado", afirma.

Santiago con su furgoneta convertida en camper en Gran Canaria Foto cedida

Y tanto que le encantó. Tras esos tres meses en Baleares que en un principio iban para un mes, vinieron otros tres por toda la Península. "Como no paro de ver cosas, no me da tiempo a aburrirme. Estoy siempre en movimiento conociendo personas y descubriendo cosas", subraya el aventurero.

"No necesito nada más"

Lo hace todo con su furgocamper, coloreada al gusto y preparada para poder ser autosuficiente. "Chiquitita", pero con placa solar, segunda batería, muebles, cama, cocina, ducha... todo lo necesario para poder vivir una larga temporada en ella. "No necesito nada más", recalca con rotundidad.

Ruta por la península, la costa brava, el norte o Portugal

Su primera ruta por la Península transcurrió desde Barcelona hasta Huelva, yendo por toda la costa. A sus espaldas también carga con 20 días por toda la Costa Brava entera, de arriba a abajo. "Me pareció espectacular. Para mí, la mejor zona de la península a nivel de playas, se lo recomiendo a la gente porque es increíble", incide.

El norte de la península también se lo ha recorrido entero en distintas etapas. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco... un hobbie que ya es casi un estilo de vida, el cual se ha podido permitir por el tiempo libre con el que contaba en su "penúltimo empleo en un centro de menores de Valladolid", donde trabajaba únicamente los fines de semana.

Santiago Zamora fotografía su furgoneta en una ruta por Cantabria Foto cedida

Tras todo esto vino Portugal, cerrando así la península entera. "Estuve un mes entero en la costa portuguesa. Empecé en el primer pueblo después de Huelva y llegué hasta Porto porque se me adelantó el trabajo y me tocó ir", puntualiza.

Son ya 35.000 kilómetros los que suma en este breve lapso de tiempo. Todo ello lo ha hecho con su particular furgoneta del 1995. "Es un caracolito. No tiene ni turbo, es atmosférica, una cosa menos que se te estropea. Ha habido un 'boom' del tema camper, suele tener una mecánica muy sencilla, entonces al tener muy pocos componentes eléctricos y ser casi todo mecánica, es mucho más fácil de mantener y tiene menos averías", explica el vallisoletano.

También ha estado en Galicia con su furgoneta Foto cedida

Cambió de vida en Gran Canaria

Santiago se ha mudado ahora a Gran Canaria para buscar trabajo y, hasta entonces, ir descubriendo las islas. "En vez de estar en mi casa esperando me gusta aprovechar el tiempo", destaca el pucelano, que añade que con los "ahorritos" que tenía ha comenzado recientemente esta aventura.

Aquí es donde aparecen las redes sociales. El pasado verano, Santiago comenzó a contar sus viajes por TikTok. Ha sido el traslado en ferri desde Huelva a Canarias, que son 36 horas, el que le ha catapultado a viralizarse. Más de medio millón de visualizaciones, un crecimiento exponencial de seguidores y un recibimiento a la altura de todo un famoso, avalan la narrativa en redes de este joven.

"Los canarios me han recibido superbien"

"Tenía mi red social para mis amigos, siempre la he tenido cerrada. Pero es que me gusta contar las cosas y no quería dar tanta la brasa a mis colegas", reconoce Santi. De ahí nació su perfil en TikTok, llamado 'Improvisando en furgoneta' (@improfurgo). "Los canarios me han recibido superbien. No dejan de ofrecerme ayuda si tengo algún problema, sitio para ducharme, lavar la ropa y también me han hablado talleres mecánicos para decirme que si tengo cualquier consulta que vaya para allá sin compromiso", explica.

Hasta el otro día le saludó una persona "por primera vez". "Me reconoció por la furgoneta, que es superllamativa al estar pintada de tantos colorines. No tengo forma de esconderme", bromea el aventurero, que no desaprovecha la oportunidad para agradecer "un montón" la bienvenida de los canarios. "Es algo totalmente nuevo para mí, nunca me he dedicado a esto ni me dedico y estoy encantado porque el recibimiento ha sido genial", insiste.

La furgoneta de Santi cuando la compró, antes de reacondicionarla a su gusto Foto cedida

En su corta estancia en Gran Canaria, por el momento, Santiago ya ha disfrutado de dormir a "pie de playa". "Cada día es una aventura, es apasionante. Te despiertas todos los días con la incertidumbre de qué pasará, qué descubrirás o quién conocerás", recalca desde la otra línea del teléfono.

Todo improvisado y sin guion

Hasta que encuentre trabajo, Santi busca "disfrutar un montón de esta zona que tiene tanto". Irá "poquito a poquito" por la zona costera, pero de repente metiéndose hacia el centro. "A ver si en un mes puedo dar la vuelta al completo. Todo muy improvisado, no llevo guion para nada", relata.

Su 'boom' en TikTok le ha supuesto una motivación, a pesar de que esto en un principio iba a ser algo personal. "Si sale algo bonito de ello adelante. Me encanta compartir mis viajes. También comparto mucho material en Castilla y León. Zonas menos conocidas, intento mostrar lugares no tan comunes que no te imaginas que estén en nuestra comunidad y son brutales", apostilla.

La furgoneta del aventurero vallisoletano en su etapa en Mallorca Foto cedida

Un afán por conocer que le han llevado a descubrir, disfrutar y viajar por todos los rincones de nuestra geografía. "Eso son los sitios que más me gusta mostrar y no la Plaza Mayor de Valladolid o San Pablo, que son increíbles, pero ya las conoce todo el mundo", sentencia este joven aventurero que improvisa con la casa a cuestas.

