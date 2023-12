Las jóvenes vallisoletanas que quieren triunfar en las fiestas de Valladolid: "Tocar en la Plaza Mayor es un orgullo y un sueño"

Noticias relacionadas Ya se conoce al primer grupo que actuará en la Plaza Mayor durante las fiestas de Valladolid

Irene Tamayo y Andrea Suárez son dos jóvenes vallisoletanas que forman el grupo ‘Las Bulsara’. Están de enhorabuena porque el pasado domingo conocieron que se proclamaban vencedoras del XI Concurso DemoExpress que les da la opción de ofrecer un concierto durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Irene cuenta con un Grado Profesional de Guitarra y un Grado Superior de Composición en Salamanca, además de un Máster en Tecnologías en la Composición de Bandas Sonoras y Música para Videojuegos. Andrea tiene un Grado Profesional de Piano y un Grado Universitario de Musicología en Valladolid.

Suman 20 años en el mundo de la música y cuentan, en esta entrevista para EL ESPAÑOL de Castilla y León, cómo afrontan el hecho de actuar en la Plaza Mayor de Valladolid en algo que para ellas es un sueño.

P.- ¿Quién son? ¿Cómo se definen?

Andrea: esta es una pregunta difícil. Nos consideramos dos personas comprometidas, curiosas y que nos tomamos la vida con humor. Aunque convergemos en esos puntos, tenemos personalidades muy distintas, pero nos sabemos complementar muy bien.

P.- ¿A qué se dedican?

Andrea: me dedico a la enseñanza. Soy profesora de piano en la Escuela Municipal de Música de Valladolid desde hace ya 4 años. En este 2023 también estoy dirigiendo el coro de voces blancas del colegio Marista La Inmaculada. Además, soy monitora en el Grupo Scout Parquesol, así que prácticamente no tengo tiempo libre.

Irene: yo me llevo dedicando a la enseñanza de guitarra en diferentes escuelas de música desde hace años. En este 2023 estoy preparando oposiciones para profesora de conservatorio y estoy inmersa en varios proyectos musicales.

P.- No paran…

Andrea: yo estudio y trabajo. Compagino el trabajo y mis responsabilidades con el estudio del piano. Tengo la intención de presentarme a las pruebas de acceso al Conservatorio Superior para seguir profesionalizándome.

Irene: este año he dejado las escuelas de música después de haber trabajado en varias, y también en el conservatorio, para centrarme en preparar las oposiciones y sacar adelante diferentes proyectos.

Carolina del Bosque, en el centro de la imagen, junto a las integrantes de Bulsara

P.- ¿Cuándo comienzan en el mundo de la música?

Andrea: desde muy pequeñas. Yo toco el piano desde los 5 años y canto en coros desde los 8. Al acabar el Conservatorio estudié la carrera universitaria de Musicología en Valladolid.

Irene: empecé “música y movimiento” a los 4 años y guitarra a los 8. A los 19 me fui a Salamanca a estudiar composición porque, además de interpretar, siempre me ha gustado crear.

P.- ¿Cómo se juntan?

Andrea: nos conocimos en el último año del Conservatorio. Irene hacía guitarra y yo piano. Decidimos juntarnos para hacer versiones de canciones bajo el nombre de ‘Café au Lait’ hasta que Irene se marchó a Salamanca para estudiar el Grado Superior de Composición. Al volver, cuatro años más tarde, retomamos la relación y el proyecto, ahora con otro nombre, pero atreviéndonos con temas propios y teniendo también más herramientas, tanto técnicas como compositivas.

P.- Ahí nace Bulsara.

Irene: tras reencontrarnos después de la carrera y querer retomar el proyecto de tocar juntas, decidimos darle otro nombre al grupo porque no queríamos hacer las versiones de años atrás sino sumergirnos en un proyecto más personal. Lo llamamos, en un principio, “Bulsara” aunque luego nos identificamos más con “Las Bulsara”, que es el nombre actual.

P.- ¿De dónde viene el nombre?

Andrea: Bulsara es el apellido real de Freddie Mercury (Farrokh Bulsara). La música de Queen nos acompaña desde pequeñas, aunque no tiene en sí influencia en nuestras composiciones, no más que cualquier otro grupo que nos guste, ya que nuestras fuentes de inspiración no se centran en un artista en concreto ni en un estilo musical, sino que siempre hemos bebido de muchas fuentes, tanto de música clásica como urbana e incluso popular, y no pretendemos que nuestro estilo se asemeje a nadie. Comenzamos llamándonos Bulsara aunque ahora seamos “Las Bulsara”, que consideramos que le da un toque más desenfadado que nos define.

P.- ¿Cuándo se crea el grupo?

Irene: en el año 2021. Andrea cantaba sola en algún micro abierto de Valladolid y me invitó cuando volví a la ciudad. Decidimos ir un día a probar como dúo y Andrea se dio cuenta de que disfrutaba mucho más subiéndose acompañada. A raíz de esto fuimos ensayando y surgieron las primeras ideas de temas propios. Así hasta hoy.

P.- ¿Cómo se definen?

Andrea: nos definimos como género “cantautor”, ya que no podemos hablar de un género o un estilo en concreto. Musicalmente hay mucha variedad en las composiciones a nivel rítmico y armónico: podemos hacer un tema más próximo a la rumba, otro funky y otro que sea un vals, por ejemplo. Con nuestras letras intentamos reflejar situaciones que vivimos, otras que queremos reivindicar, o incluso otras nos las inventamos llevando nuestras ideas al límite.

P.- ¿Qué canciones tienen?

Irene: tenemos once temas propios. En la Demo Express pudimos presentar al público 8 de ellos. En Spotify tenemos “Andar Descalzo”, una canción que compusimos a raíz de un politono de móvil de un amigo y “Vallkirias”, el himno que hemos compuesto a Vallkirias Pisuerga, una asociación de barco dragón de mujeres que han padecido o están en tratamiento de cáncer de mama. Queremos ir grabando nuestros temas para sacar un disco el próximo año.

P.- Han participado en el XI Concurso DemoExpress. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Andrea: muy enriquecedora. Tanto la grabación en el estudio como el conocer las propuestas musicales del resto de participantes. Creemos que en este tipo de concursos hay deportividad y apoyo entre los músicos, lo que hace que sea una experiencia bonita y divertida el compartir el escenario y los nervios con el resto de artistas.

P.- Han ganado. ¿Qué sintieron cuando se lo dijeron?

Irene: la verdad es que fue una mezcla entre sorpresa, ya que confiábamos mucho en el proyecto del resto de finalistas, alegría porque el jurado hubiera confiado en lo que hicimos a lo largo de todo el concurso y, por supuesto orgullo, en nosotras, en Las Bulsara, en el trabajo que hemos hecho para llegar hasta aquí.

P.- El premio es tocar en fiestas de Valladolid. ¿Cómo se lo toman?

Andrea: como una oportunidad enorme. Tenemos ganas también de probar a tocar en un formato así de grande que implique un mayor número de músicos en el escenario y ver cómo suenan nuestras canciones con una plantilla así.

P.- ¿Se imaginan llenando la Plaza Mayor?

Irene: ojalá. El mundo de la música te hace, a veces, sentir pequeña y a veces cuesta confiar en lo que se está haciendo, y cuesta pensar tan a lo grande, pero sería un orgullo enorme ver que haya tanta gente disfrutando con nuestra música y compartiendo esa felicidad con nosotras. Tocar en la Plaza Mayor es un orgullo y un sueño.

P.- ¿Qué supondría para ustedes?

Andrea: un orgullo enorme y un impulso a seguir confiando en lo que hacemos y animarnos a crecer y esforzarnos cada vez más. Además, La DemoExpress y su primer premio es una oportunidad suculenta porque no deja de ser una ventana de visibilidad de nuestro proyecto. Agradecemos un montón que haya oportunidades así para los músicos de nuestra ciudad.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro.

Irene: de momento queremos grabar disco (además del EP que tenemos como premio de la Demoexpress) y poder contratar músicos para futuros conciertos, para poder desligarnos un poco de tener que tocar todos los instrumentos entre dos personas y que los temas puedan ser mucho más ricos en instrumentación. Por supuesto, queremos seguir componiendo y explorando y ver hasta donde somos capaces de llegar.

