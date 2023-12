El calvario diario de la hermana de Esther López: "Sería un escándalo que no metan a Óscar en prisión el 15 de diciembre"

El próximo 15 de diciembre es otro día clave en el Caso Esther López. La joven de Traspinedo, de 35 años de edad, desaparecía el pasado 13 de enero del año 2022 y su cadáver era hallado el 5 de febrero de ese mismo año después de días y días de búsqueda. Desde entonces, y ya van a cumplirse los dos años, se busca conocer lo que pasó y al culpable de los hechos.

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, Soledad Ortega, citaba a declarar, de nuevo, al principal y único sospechoso ya en el caso: Óscar S. Todo después de que la magistrada recibiera el informe final por parte de la Guardia Civil que apunta al varón. El 15 tendrá que volver a declarar en sede judicial.

[Caso Esther López: una declaración, un minucioso informe y Óscar acorralado]



EL ESPAÑOL de Castilla y León ha hablado, a apenas una semana de que se produzca esta segunda declaración, con la hermana de Esther, Inés López de la Rosa, que sigue pasando un calvario, como el resto de la familia, tras la muerte de la joven de Traspinedo.

La defensa de la familia, representada por el abogado Guillermo Ruiz Blay, de Polanco Seijas, pide que se abra juicio con jurado popular por un presunto delito de asesinato.

P.- Lo primero de todo, ¿Cómo está la familia en general?

R.- Cada día es agonizar un poco más. Los días no tienen 24 horas, tienen 48 o más. Es desesperante tener que esperar hasta el día 15 de diciembre sabiendo todo lo que hay.

P.- Lo segundo, ¿Cómo está usted?

R.- Tanto yo, como mi madre y mi padre, estamos mal. Cada vez nos sale una cosita. Nos afecta todo muchísimo. Enfermamos cada dos por tres. Es muy duro.

P.- El hecho de haber conocido el informe final, ¿Ha sido bueno para saber lo que ocurrió, según la Guardia Civil, o malo, precisamente por eso, por saber lo que ocurrió?

R.- Es duro y demoledor. Es muy duro saber lo que ocurrió. Siempre quieres saber la verdad, pero es muy duro saber esta verdad.

Inés López, hermana de Esther López, junto a Alicia Villar y Virginia Barcones.

P.- Realmente, y según la narración de la Guardia Civil, Óscar sería el autor de un presunto delito de homicidio.

R.- Sí, eso apunta el informe desde el principio.

[Caso Esther López: la Guardia Civil acusa a Óscar de homicidio tras un atropello a 45 km/h]

P.- Lo de la agresión, según la Guardia Civil, previa al atropello, incluso el hematoma que se conservaba en el ojo de Esther, 23 días después, ¿Sorprende?

R.- Y el hematoma en el cuello. No es que te sorprenda. Te abate más. Cuando piensas que ya te han contado todo, te llega algo peor.

P.- ¿Veía a Óscar, que realmente era su amigo y no el de Esther, capaz de atropellar, según el informe de la Guardia Civil, a su hermana?

R.- No. Si no lo habría tenido lo más lejos de mi vida posible. A esta gente no se les localiza. No llevan un cartel que ponga “Soy un asesino, en cualquier momento puedo matarte, a ti, o a cualquier persona de tu entorno”.

P.- Si ya es grave el tema del atropello, según el informe de la Guardia Civil, la omisión de socorro lo es más.

R.- Hay omisión de socorro y, según el informe, esta persona ha estado comprobando y verificando como se moría mi hermana.

P.- ¿Del episodio del tenedor habla?

R.- Eso es. Tienes que tener una mente retorcida y demoniaca para hacer eso.

P.- El informe de la Guardia Civil apunta que el cadáver fue colocado en la noche de ese 13 de enero. Entre las 21.20 y las 22.00 aproximadamente. La Benemérita confirma que estuvo ahí 23 días. ¿Le sorprende esto?

R.- En el informe, la Guardia Civil lo tiene todo muy atado, por las ubicaciones de su coche. Sorprende, pero la zona donde dejó a mi hermana es muy profunda y tenía muchas ramas y vegetación.

P.- Hubo debate entre los vecinos de Traspinedo que apuntaban que el cuerpo sin vida de Esther no pudo estar 23 días ahí con las batidas que se desarrollaron.

R.- No entra en la cabeza que hayas estado pasando por ahí y que no lo hayas visto.

Cuneta en la que se encontró el cadáver de Esther López Miriam Chacón / ICAL

P.- ¿Es cierto que Óscar comandaba las batidas en dirección opuesta a donde estaba colocado, presuntamente, el cadáver?

R.- Él caminaba en dirección a la persona a la que, en el momento, quisiera cargar el delito. Ha intentado meter a todo el que pasaba por delante.

P.- ¿Cómo ven el papel de la jueza?

R.- Ella tendrá su explicación a por qué ha dado un mes para prepararse lo que se haya tenido que preparar. Todo tendrá su explicación. Otra cosa es lo que nos parezca a nosotros y lo que nos genere a nosotros que es mucho dolor.

P.- ¿Entienden que haya dado un plazo de un mes para que Óscar vuelva a declarar?

R.- No.

P.- ¿Creen que hay riesgo de fuga?

R.- Por supuesto. Aunque no tengas una agencia de viajes, como él tiene. Te coges un coche. Te vas a Portugal. De allí a otro lado y ya está. Con todo lo que ha tenido que leer y que hay en su contra, se le pasará de todo por la cabeza. Nosotros tenemos miedo.

P.- ¿Creen que el día 15 de diciembre, Óscar podría entrar en prisión?

R.- Me parecería inadmisible que el día 15 de diciembre no se tomaran medidas de prisión en ese mismo instante. Esta persona nunca va a decir lo que ha hecho. Nunca lo va a confirmar. Sería un escándalo que no metan a Óscar en prisión el 15 de diciembre. No estamos hablando de que sea un ladrón o un estafador. Tiene otro nombre y es mucho más grave.

[El principal sospechoso por la muerte de Esther López tendrá que volver a declarar ante la jueza el 15 de diciembre]

P.- ¿Cabe la posibilidad de que Óscar confiese ese día?

R.- No. Creo que va a seguir en su línea de decir: “No lo sé, no me lo explico” y riéndose de todos. De nosotros, de la población y de la juez. En la otra declaración ya se rió de todos.

P.- La Guardia Civil habla de presunto homicidio. Ustedes piden juicio con jurado popular por asesinato.

R.- Por supuesto. Pedimos juicio por asesinato y por omisión de socorro. Todos los delitos que llevan omisión de socorro son juzgados con jurado popular y es lo primero que se vio en este informe. A mi hermana la han dejado morir y la han estado viendo morir.

Inés López, la hermana de Esther López, en el acto celebrado en Valladolid, junto al alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, y la madre de Marta Calvo, Marisol Burón.

P.- ¿Creen que está más cerca la apertura de juicio contra Óscar?

R.- No sé en qué momento ni los plazos. La Justicia es lenta, pero tengo plena confianza en que el día 15 esta persona no vuelva a su casa. Antes no estaba porque la jueza pedía un informe final y un relato. Ahora ya lo tiene. Eso es lo que cambia.

P.- ¿Qué le diría si le tuviera delante?

R.- Le llamaría lo que es porque ya es hora de que la gente se lo empiece a llamar.

P.- ¿Cuál sería un buen final para la familia de Esther López?

R.- Ya no existe un buen final. Esto te arrebata la vida que tenías. El buen final sería que mi hermana estuviera entre nosotros, aunque le hubieran intentado hacer lo que sea. Lo único que nos queda es confiar en la justicia.

Sigue los temas que te interesan