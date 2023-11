“Todo lo que sea malo para España lo es para Valladolid y su comercio”

Víctor Martín Meléndez (Valladolid, 50 años) es el nuevo concejal de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Valladolid. El de Vox abre las puertas de su despacho a EL ESPAÑOL de Castilla y León en plena crispación en todo el territorio nacional con la amnistía en el centro de la polémica.

Se define como un vallisoletano que “ama profundamente su ciudad” y con “clara vocación de servicio público”. Confiesa, además, que llega al consistorio pucelano “con muchas ganas de trabajar” después de estudiar en la universidad de la ciudad del Pisuerga y de ejercer como ingeniero industrial superior en puntos del mundo como Lille (Francia), Brasil, Argentina, Marruecos o Irán.

Amante de la música, del deporte, de la historia o del bricolaje, no duda en afirmar que ahora, ante el poco tiempo que le deja la concejalía, sus prioridades son dos: seguir aprendiendo y disfrutar de los buenos momentos que le proporcionan tanto su familia como sus amigos.

Hablamos con él sobre la situación de los mercados municipales, la del comercio, la influencia de la Zona de Bajas Emisiones o de cómo puede influir la situación de crispación política nacional en el comercio de Valladolid en la siguiente entrevista.

P.- ¿Cómo acaba Víctor Martín de concejal de Comercio, Mercados y Consumo?

R.- Ya me presenté en las listas electorales de las Elecciones Municipales de 2019 por Vox. En aquella ocasión no formamos gobierno. En esta, sí. Siempre he creído en el valor del comercio local y de los productos nacionales. Son, además, los valores de Vox. Creo que esta concejalía me va muy bien. Además, requiere un perfil técnico y analítico que como ingeniero yo puedo aportar.

P.- ¿Qué abarca esta concejalía? ¿Cuál su trabajo en el día a día?

R.- Es muy dispar. Tengo, por un lado, la promoción del comercio local, los mercados municipales, o los mercadillos de venta al aire libre. También, todo el fomento de la artesanía local con las ferias de artesanía o cerámica. Además, el mercado navideño. En mi concejalía encontramos también la Junta Arbitraria de Consumo. Por otra parte, el Consorcio Ferial de Castilla y León, la Feria de Muestras, está adscrita al Ayuntamiento a través de mi concejalía. También Mercaolid, institución de la que soy presidente, y Centrolid, de la que formo parte dentro del Consejo de Administración. Es un trabajo de contacto directo con los vendedores y los comerciales. Hay que estar en el terreno para solucionar sus problemas reales. Ante problemas reales, soluciones reales.Tengo la suerte de contar con un equipo que cree en lo que hace y al que le gusta lo que hace.

P.- Hablando de esto, ¿Cómo están los mercadillos?

R.- Hay cinco a la semana que son los de venta al aire libre. En general funcionan muy bien salvo el de Moreras.

P.- Para este de Moreras se ha pensado incluso en una nueva ubicación.

R.- No lo descarto porque ahí está claro que no funciona. Se trata de un mercado que, de base, tiene la mitad de los puestos que otros y el aforo es reducido.

P.- ¿Con cuántos puestos va a contar este año el Mercado de Navidad?

R.- Con 68. Son puestos de artesanía y también hay casetas de alimentación. Este año, como novedad, va a haber talleres de artesanía. Se van a poder inscribir tanto niños como adultos. Cuando hagamos la presentación daremos más detalles.

P.- En cuanto a la Feria. Ya se está preparando todo para la Gala de los Goya.

R.- Todos los trámites necesarios para articular el pago que hace el Ayuntamiento de Valladolid al consorcio para ejecutar el contrato de suministro de las instalaciones pasan por mi Concejalía y está ya en marcha. Espero que la gala sea un éxito y que nadie empañe esta fiesta para el cine español y la ciudad de Valladolid.

P.- ¿Cómo está el comercio en Valladolid?

R.- Está en fase de transición. Una transición clave. Es un momento en el que hay mucho negocio que está regentado por gente que se va a jubilar. Hay un problema de relevo generacional. También la competencia de internet. Se trata de una época clave para recolocar el comercio local. Es indispensable para una ciudad como Valladolid tener un tejido comercial fuerte y estable.

P.- Valladolid cuenta con una amplia red de mercados municipales, pero muchos de estos están perdiendo puestos. ¿Podría hacerme una radiografía de los que hay en la actualidad y con cuántos puestos cuentan?

R.- Contamos con cuatro mercados municipales: el del Val, el del Campillo y Delicias, que son cubiertos, y luego está el de La Marquesina-Plaza de España, al aire libre. También en La Rondilla, las Galerías de Alimentación Rondilla Santa Teresa, en periodo de transformación, cerrado pero que se inaugurará en breve. Hay una capacidad nominal de 168 puestos entre todos. Se encuentran con inquilinos unos 114. El problema es que la tasa de ocupación es muy desigual. El del Val está a más del 90%, pero el del Campillo, Delicias y Plaza de España cuentan con una saturación inferior y una tendencia a la baja. Delicias es con el que menos saturación cuenta.

Víctor Martín, concejal de Comercio, Mercados y Consumo en el Ayuntamiento de Valladolid, atiende a EL ESPAÑOL

P.- En el de Delicias se ha aprobado ya la construcción de una zona de aparcamientos subterráneos. ¿Cuándo podría ser una realidad?

R.- A día de hoy cuenta con 75 plazas, sólo unas pocas utilizadas por los industriales del mercado y algunos dueños. El público no se beneficia de ellas. La idea es que al aparcamiento tengan acceso los clientes. Será una ventaja el hecho de saber que pueden aparcar su vehículo a la hora de realizar su compra. Va a ser potente para captar clientes y nuevos industriales que soliciten estos puestos. Es importante el efecto que puede generar también el paso de Padre Claret.

P.- El de La Rondilla, ¿Cuándo abrirá tras tantos retrasos?

R.- Es una obra que se lleva retrasando mucho tiempo. Hubo un modificado del proyecto que generó un retraso. Además, ha habido otros retrasos debido a la crisis de materiales por la Guerra de Ucrania, y se está demorando. Mi idea pasa por conseguir que podamos inaugurarlo a final de invierno o principios de la primavera de 2024.

P.- ¿Con cuatro puestos?

R.- De momento sí que son cuatro puestos. Los que se marcharon a otro local y que van a volver. El Ayuntamiento va a equipar los puestos con vitrinas y cámaras frigoríficas, lo que será atractivo para que más personas soliciten su puesto. También podrán visitar las instalaciones. Seguro que cuando las vean, se animarán instalarse en el lugar.

P.- ¿Van a hacer algo más para incentivar que se instalen más puestos en estos mercados?

R.- En lo que a los mercados se refiere es muy importante la licitación. Pienso que es posible aumentar el tipo de usos que se da a los puestos. Todo ello, con otros que pueden resultar complementarios a la alimentación, siempre que no sean incompatibles, como puede ser una tienda de alimentación de mascotas, un servicio de cosetodo o de cerrajería. Hay que verlo y analizarlo tranquilamente. Tenemos puestos vacantes que pueden dar un servicio adicional y, a su vez, atraer a los usuarios que pueden pasar por el resto de puestos del mercado, lo que sería positivo.

P.- ¿Esto se podría sin modificar la reglamentación?

R.- El reglamento nos lo permite con los límites de que no sea incompatible con la alimentación. No puedes poner una peluquería.

P.- ¿Hay algún mercado municipal en peligro en Valladolid?

R.- En peligro de cierre no. El más crítico era el de Delicias, pero estoy seguro de que con las novedades que vamos a introducir va a salir adelante. También nos preocupa el de La Marquesina de Plaza España, pero con nuestro plan de licitaciones esperamos que remonte.

P.- ¿Se piensa en abrir alguno nuevo?

R.- No. Se trata de una inversión costosa. Nuestra obligación pasa por mantener en buen estado lo que tenemos. Todo, haciendo alusión al lema de nuestra campaña ‘Cuida lo Tuyo’.

P.- ¿Qué son las taquillas refrigeradas dentro de estos mercados?

R.- Es un servicio gratuito y seguro de consigna gratuita para las compras realizadas en mercados. Tienen varias posibilidades de uso, puedes hacer un encargo a un puesto y recogerlo en la taquilla o puedes dejar allí tu compra marcharte a hacer otro recado u otra actividad y recogerlo más tarde. Las taquillas funcionan con un código de 9 cifras que introduce el usuario. Las hay a temperatura ambiente, refrigeradas y también especiales para productos congelados. El objetivo es permitir compatibilizar la compra en los mercados con los horarios de trabajo de los clientes o con otras actividades. De momento están instaladas en el Val, pero estarán en todos los mercados y también queremos que estén en el aparcamiento de la plaza mayor. Además, en el caso del val hay un estacionamiento de 5 minutos reservado a la puerta del mercado para que los clientes puedan recoger si compra si quieren acercarse en su vehículo.

P.- Dejando a un lado los mercados municipales y centrándonos en el mercado de proximidad, es clave para la identidad de Valladolid.

R.- Sí. Un local siempre forma parte de la identidad de la ciudad. De su identidad urbana e histórica y también humana. La riqueza del mercado local es que conoces al vendedor, él te conoce a ti, y se crea una complicidad.

P.- ¿Le preocupa el cierre de determinados comercios de los de toda la vida? Por ejemplo, que la Pastelería Cubero bajara su persiana de manera definitiva.

R.- Lo que me preocupa de los cierres de comercios de los de toda la vida como puede ser Cubero es que sean modelos de negocio que funcionan y tienen futuro, pero que no continúan por esa falta de relevo generacional.

P.- ¿Tienen algún plan para llenar los locales vacíos?

R.- En el caso de los comercios creo que es clave la anticipación. Nos podemos anticipar a una jubilación o traspaso. Hay otra cuestión que es la de la promoción del oficio de comerciante. Nosotros lo llamamos la dignificación del oficio. Hay pocos jóvenes que vean en el comercio local su proyecto de emprendimiento. Tenemos una labor aquí que hacer. Queremos colaborar. También está el tema de la formación y adquisición de competencias y titulaciones. Para esto, tiene la competencia la Consejería de Comercio, Industria y Empleo de la Junta de Castilla y León con la que tenemos una muy buena sintonía.

Víctor Martín en su despacho

P.- Porque está ahí Mariano Veganzones, también de Vox.

R.- Sí, hay muy buena sintonía con Mariano y en mi caso también con la Directora General de Comercio, Maria Pettit.

P.- Paseando por la Plaza Mayor vemos, cada vez, menos comercio local y más nombres famosos de cadenas. ¿Esto preocupa?

R.- Lo cierto es que la hostelería está sustituyendo al comercio local, sobre todo en las zonas de mucha afluencia de público. Preocupa, pero es una consecuencia de que cada vez vive menos gente en la Plaza Mayor o en la calle Santiago. Era la demanda natural de la gente que se nutría de esas tiendas más cercanas.

P.- ¿Cómo está la búsqueda para encontrar a alguien que explote el restaurante del Mercado del Val?

R.- Tenemos ya algunas entidades interesadas. Debemos analizarlas. El plazo está abierto hasta el 1 de diciembre. No descarto hacer una campaña de recuerdo por si algún rezagado quiere sumarse. Luego requiere un proceso de concreción del proyecto y estudio. Hay buenas ideas.

P.- ¿Qué otros procedimientos se encuentran abiertos en busca de dinamizar, a través del comercio, la ciudad?

R.- Trabajamos también para licitar dos proyectos de renovación e impulso de la calle Mantería y Torrecilla. Son dos ejes fundamentales para el comercio de la ciudad. Hay unos fondos PERTE que vamos a utilizar para hacer esas dos calles un poco más atractivas con inversión en renovación del entorno de la zona. Colocación de bancos, mejora de la iluminación y otras acciones.

P.- El otro día, en la presentación de la Campaña ‘El Comercio da vida a tu ciudad’, Javier Labarga aseguraba que le había prometido que no se iban a instalar más grandes superficies en la ciudad. ¿Las ve como un peligro?

R.- Nunca me atrevería a hacer ese tipo de declaración o promesa. Cuando hablamos de grandes superficies pensamos en lugares que están fuera de Valladolid, en el alfoz. Esas tienen un impacto negativo en el comercio local. Luego hablamos de supermercados grandes que se están implementando en la ciudad. Tienen un efecto de competencia con los mercados municipales o tiendas de abastecimiento, pero también invitan a la afluencia de personas generándose alrededor de estos supermercados nuevas oportunidades. Desde el Ayuntamiento no vamos a poner cortapisas a la inversión dentro de la ciudad. No queremos hacer políticas que inviten a la gente a salir fuera de la ciudad a comprar. Hay un parámetro que se analiza que es el número de metros cuadrados de comercio por cada mil habitantes. La media de España está en 350. La de Valladolid en los 500. El de la Unión Europea se ubica en 285. Con esos datos, no creo que un inversor quiera instalar en Valladolid un centro comercial nuevo sabiendo que hay oferta de sobra. Pese a esto, no vendrá de mi concejalía ninguna traba para la instalación de actividad comercial.

P.- ¿Se ha reunido con asociaciones de comerciantes? ¿Qué le han trasladado?

R.- En las primeras semanas de mi mandato convoque la Mesa del Comercio. Me reuní con ellos. Con Fecosva, Avadeco y Cámara de Comercio. Además de en esta mesa, he estado con ellos a título particular.

P.- ¿Les preocupa también la Zona de Bajas Emisiones? ¿Puede hacer daño al comercio del centro de la ciudad?

R.- Se abordó en la campaña electoral. El pequeño comercio sufre las consecuencias de políticas externas al comercio. Estaban muy inquietos y preocupados por la Zona de Bajas Emisiones anunciada por el Equipo de Gobierno anterior que pretendía establecer esta zona en tres kilómetros cuadrados en una ciudad como Valladolid. Es un tema que siempre está encima de la mesa. Se quejaban también de la falta de aparcamientos en la calle y subterráneos. Piden ventajas y descuentos para clientes, hablan de la iluminación de las calles y están muy contentos con la campaña de bonos que están funcionando bien.

P.- Sobre la Zona de Bajas Emisiones apuestan, junto al PP, por reducirla a la mínima expresión, en algo que beneficiaría a estos comerciantes.

R.- Vamos a respetar la Ley. Vox siempre es partidario de respetar la Ley. Partiendo de esta premisa, intentaremos que la Zona de Bajas Emisiones sea lo menor posible. Además, teniendo en cuenta que la calidad del aire de Valladolid es buena, se puede pensar también en opciones de restricción temporales adaptándolas a la realidad de la calidad del aire que tiene picos puntuales. No podemos pagar los 365 días del año.

P.- ¿Se puede hacer? ¿Modificar la Zona de Bajas Emisiones de forma puntual atendiendo a estos criterios de calidad del aire?

R.- Hay que estudiarlo. A mí me parece la mejor opción.

P.- Ahora llega una época del año clave para el comercio de proximidad, como la Navidad. ¿Es optimista?

R.- Este año más que nunca. Creo que estamos tan hartos de malas noticias a nivel nacional, de candente actualidad, también internacional, que necesitamos un escape. La Navidad es un momento de esperanza e ilusión, de salir a la calle y eso va a repercutir positivamente en el comercio de Valladolid.

Víctor Martín

P.- ¿Cómo está la idea de la plataforma del Mercado Digital? ¿Cómo puede beneficiar al vallisoletano?

R.- Queremos arrancar con ella antes de final de mes. La idea es ofrecer una plataforma digital para que los vallisoletanos puedan acceder a los mercados municipales y al comercio a través de internet. Vamos a empezar con el Mercado del Val y luego vendrán el resto. Queremos hacer más accesibles los mercados a personas que, por horarios, no pueden acercarse. Queremos llegar también a los jóvenes. Mi objetivo no es sustituir el mercado físico por el digital, sino ampliar el negocio y que sea motivo para que el joven se acerque al mercado y conozca el valor añadido del trato personal con un profesional.

P.- ¿Cómo se va a desarrollar este año la campaña relativa a los Concursos de Escaparates? ¿Hay novedades?

R.- Continuamos con el concurso de escaparates navideños. Los premios serán como el año pasado y este va a haber una novedad, con un premio al mejor belén en escaparate. Vox cuida de lo nuestro y qué hay más nuestro que un belén de un comerciante que luce en su negocio. Me parece digno de mención y el mejor, tendrá premio.

P.- ¿Cómo puede repercutir en los comercios y negocios de Valladolid el clima de crispación política existente a nivel nacional?

R.- Todo lo que sea malo para España lo es para Valladolid y su comercio. Mi mayor deseo es que la unidad de España se mantenga y que los españoles seamos todos iguales ante la Ley. Al final, el comercio depende de la libertad, del poder adquisitivo y otros parámetros que están en juego se definen con la investidura.

P.- ¿Qué deseo persigue en el futuro más cercano?

R.- Que Valladolid tenga soterramiento ayudará al comercio de la ciudad. Fomenta la movilidad de personas. Si es bueno para la capital del Pisuerga, lo es para la inversión y el comercio.

Sigue los temas que te interesan