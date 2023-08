Alberto Cuadrado, un concejal, karateca y abogado de raza en Valladolid: “Vox no es el ogro que viene a comerse a nadie”

Alberto Cuadrado Toquero ese el nuevo concejal delegado de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid después de las elecciones municipales del 28 de mayo y tras ese pacto de Gobierno que se fraguó entre el PP y su partido, Vox. También es el portavoz del Grupo Municipal en el consistorio pucelano.

A sus 58 años suma 32 de experiencia profesional como abogado. De raza, defiende. Cuenta con la insignia de plata del Colegio de Abogados de Valladolid. Entre sus aficiones está el kárate, bailar tango con su mujer y toca la guitarra, como nos confiesa.

Abre las puertas de su despacho a EL ESPAÑOL de Castilla y León para hablar un poco de todo. De él mismo, del área, compleja, que va a llevar en principio estos cuatro años y también de la situación política actual en esta entrevista:

P.- ¿Quién es Alberto Cuadrado Toquero? ¿Cómo se define?

R.- Desde un punto de vista ético me defino como un conservador. Mi padre y mi madre me han enseñado unas normas y yo las respeto porque creo que son las normas de nuestros mayores. Desde un punto de vista económico, a lo mejor no le gusta lo que voy a decir a alguien, pero soy un liberal. Me complace que la gente haga lo que quiera, siempre que no moleste al resto.

P.- ¿De dónde viene? ¿Qué hacía antes de coger la concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana?

R.- Soy abogado de raza. Vengo del mundo del Derecho y siempre he querido ejercer la abogacía. Me marcaron dos películas como ‘Testigo de Cargo’ y ‘La Costilla de Adán’. Mi abuela decía que era el abogado de los pobres y así era. Durante 33 años estuve en el turno de oficio. Además, era abogado privado que trabajaba para la gente humilde. Me gustaría recalcar que en estos últimos tiempos mis compañeros de profesión. La Justicia está muy mal tratada.

P.- ¿Ahora le paran por la calle?

R.- En mi barrio me conoce todo el mundo. Soy un niño de barrio y espero morir en mi barrio. Ahora, a mayores, te hacen bromas sabiendo que eres concejal. Me dicen límpiame esto, o quítame aquello. Éste es un trabajo que tienes que llevar con cierta cautela. Vivo en la calle San José, esquina con Gabilondo. En la Estación de Autobuses. He nacido allí, en una casa que hizo mi abuelo.

P.- ¿Cómo ha sido el comienzo de la legislatura? En el primer pleno ya dejó las cosas claras a Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista, cuando habló de Vox como “extrema derecha”.

R.- En ese primer pleno intenté dejar claro que Vox no es lo que la gente piensa. Somos un partido constitucional. Tenemos unas ideas que te pueden gustar o no, pero están dentro de la Constitución. El tema de tratarte como ultraderecha me parece, además, una falta de respeto. Yo defendí que les trataré con respeto y como miembros del Partido Socialista Obrero Español, aunque ellos no me traten con la misma educación. Se trata de una cuestión de respeto y educación. Si lo tienen o no ya es cosa suya.

Alberto Cuadrado, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid posando para EL ESPAÑOL

P.- Y en el pleno de este mes también tuvo un encontronazo con Rocío Anguita por la moción de Valladolid Toma la Palabra para avanzar en la descarbonización de la ciudad y la movilidad sostenible.

R.- No fue un encontronazo ni un choque. A lo largo de la campaña se había vertido el tema de la Zona de Bajas emisiones, y también del vehículo de combustión, del privado, y del eléctrico. En ese pleno se quitaron la careta porque hablaron de vehículo privado o transporte público y no tiene nada que ver. La pregunta que dejé en el aire era: “¿Si lleno la ciudad de vehículos eléctricos privados, me vale o no me vale?” Nadie contestó. Demostraron que ya no se trata de eso sino de evitar una palabra que a mí me encanta como es libertad. Un vehículo es libertad ya sea eléctrico o de combustión. Si quieren hacer eso, que lo digan claro y no engañen a la gente.

P.- ¿Cree que va a reinar la crispación durante esta legislatura en los plenos?

R.- Depende del PSOE y de Valladolid Toma la Palabra. Por nuestra parte va a reinar la educación. Está claro que contamos con ideas muy diferentes. Opuestas o contrarias, pero mientras se mantenga la educación, todo va a ir bien. Yo la voy a mantener. Eso lo tengo muy claro.

P.- Hablando ya de su área. ¿Cómo se la ha encontrado? ¿Qué es lo que más le preocupa?

R.- Es un área tremendamente grande. Hablamos de bomberos, policía, servicios de limpieza, salud pública, plagas… Deteniéndonos en los Bomberos de Valladolid, creo que todas las corporaciones les han atendido muy bien. He hablado ya con Javier Reinoso, el jefe del servicio, para intentar corregir los problemas que haya.

P.- ¿Y la Policía Local?

R.- La Policía Local es otro tema. Requiere más dotación de personal y atender algunas necesidades. He visitado todas las comisarías y las zonas para conocer sus problemas de primera mano. He hablado y escuchado a sindicatos y a los policías de a pie. Sé cuál son sus necesidades. Sobre todo, están centradas en el personal, en los medios y en la tan importante conciliación entre el trabajo y la familia. Eso sí, y me gustaría destacarlo, son muy conscientes de que cuando hay un servicio que dar, esto está por delante.

P.- Y es muy importante el servicio de limpieza.

R.- Me he encontrado un servicio que está absolutamente descabezado. Contamos con un informe, que hizo el área cuando estaba el PSOE, que apunta que se necesitaban 600 personas para dar servicio. La RTP tiene algo más de 500. Tenemos una maquinaria obsoleta. Y, además, contamos con el problema de que, administrativamente, no hay gente que organice desde abajo. Volviendo al tema del personal, necesitamos estabilidad. Son profesionales que vienen y van. Hay contratos de cuatro meses. Llevan un camión dos meses y luego se busca otros sustitutos. Sin embargo, el servicio de limpieza se mantiene, en la actualidad, por la gente que está en él. Son increíbles. No se dota de valor el trabajo que hacen y yo espero hacerlo.

P.- Hablando de limpieza, en las últimas semanas se ha visto algún tuit con contenedores hasta arriba.

R.- ¿Cuántas fotos quieres de contenedores llenos de basura y cuántos vacíos? Depende de la foto que hagas y donde la hagas. Todo depende de cómo lo cuentes.

P.- ¿No hay falta de personal en el servicio de limpieza, sobre todo en verano?

R.- En el servicio de limpieza, en verano, hay dificultades. Están doblando turnos. Por eso digo que, con los pocos efectivos que hay, dan mucho de sí. La gente también tiene que ayudarles un poco. He visto contenedores que estaban vacío en su interior y fuera, cerca del mismo, había una caja de cartón de vino.

P.- Civismo.

R.- No digo que no haya civismo. Digo que los ciudadanos de Valladolid lo hagan por los trabajadores del servicio de limpieza. Están haciendo un esfuerzo exagerado para mantener la ciudad limpia. Vamos a echarles una mano hasta que podamos dotarles de más medios.

P.- ¿Qué medidas va a instaurar en el corto y medio plazo el concejal?

R.- Se están incorporando bomberos y, también, policías. Lo que interesa, por ejemplo, dentro de la policía, es incorporar nuevos efectivos, medios y reestructurar al personal. Hay zonas que cuentan con más agentes y tienen menos conflictos que otras. Repito que el gran problema es el servicio de limpieza donde necesitamos más personal, más estable y modernizarlo. Todo mirando a los camiones de carga, reubicar contenedores y tengo una especial inquietud con las limpiadoras, que antes salían más que ahora, pero están en la situación que están. Tenemos que adquirir nuevas. No son baratas y tardan tiempo en llegar, pero eso supone que el peón de a pie se puede destinar a otra función. Ante todo, quiero pedir civismo. Por ejemplo, no tirar una colilla al suelo. Solo pido colaboración.

P.- ¿Va a derogar la Ordenanza de Protección Animal del Año 2018?

R.- A la pregunta de si voy a derogar la ordenanza y la voy a sustituir por una nueva, la respuesta es no. Sólo se va a adaptar una mínima parte del articulado a una nueva realidad ya existente y siempre con el respeto a los animales y a la salud de los ciudadanos.

P.- La Policía Local se ha quejado en repetidas ocasiones de la falta de descansos, sobre todo, cuando hay algún evento importante. ¿Cómo se va a paliar?

R.- Eso es real y verdad. Muchos son compañeros de kárate y he hablado con ellos. También con los sindicatos y con Julia, la jefa de la Policía Municipal. Son conscientes de que cuando hay un evento concreto y especial tienen que estar ahí. Lo saben y es digna de resaltar la labor que desempeñan. Intentaremos que este problema disminuya con la contratación de más personal.

P.- Todo esto lleva un coste.

R.- Todo esto se traduce en dinero. El Ayuntamiento está como está. No como dijo Óscar Puente.

Alberto Cuadrado, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid, en el balcón

P.- ¿Qué se va a hacer hablando de la okupación?

R.- Lo que se puede hacer es limitado. Hay un acuerdo con la Cámara y con la Junta de Castilla y León, que me parece fenomenal y no entiendo que se critique. Al final, poner en conocimiento de los ciudadanos lo que pueden hacer ante un acto de okupación me parece beneficioso. Lo que hay que criticar es esa okupación. Esa pérdida de yo tener lo que yo tengo. La Policía Local puede tomar datos, informar, y estar en contacto con la Policía Nacional que es quién tiene que abordar este problema.

P.- ¿Y las tan criticadas oficinas antiokupas?

R.- Vuelvo a repetir que todo lo que sea poner información a disposición del ciudadano para que pueda defenderse me parece estupendo.

P.- ¿Preocupan ciertos barrios de Valladolid?

R.- Hay zonas que son más conflictivas que otras y en las que, como apuntaba anteriormente, hay que reforzar la seguridad. Esas pueden ser Delicias, Pajarillos o Rondilla. Hay que dar solución a algunos problemas en concreto. Tenemos que dotar también a nuestra Policía Municipal de todos los medios para protegernos.

P.- Precisamente con la Policía de Barrio, ¿Qué tiene en mente?

R.- Se pretende organizar a estos efectivos, pero lo primero es contar con personal. Si no tienes fichas en el tablero de ajedrez, no ganas la partida.

P.- ¿Qué preocupa en materia de seguridad vial?

R.- Aquí entra también en escena el Área de Movilidad. Tenemos una gran coordinación. Me preocupan los patinetes. He visto atropellos. Son vehículos que apenas hacen ruido y van a unas velocidades que no deben. Como abogado, se me plantean las dudas de, en caso de atropello y fuga, ¿Cómo identifico al conductor? Hay que contar con unas sanciones serias para que todos entendamos por donde debemos circular. Me preocupa esta cuestión.

P.- En enero, India y Paloma eran asesinadas en Valladolid por violencia machista. ¿Preocupa también que se repitan hechos como estos?

R.- ¿Me vas a hablar a mí, que he sido abogado desde que comenzó el turno de violencia, de este asunto? El trabajo que se hace, tanto en el turno de violencia, como en el de juicios rápidos, es increíble. La violencia, como tal, es multifuncional y tiene muchos orígenes. Yo, personalmente, he asistido a gente en violencia que era alcohólica, drogadicta y de todo. No era el señor que tenía se levantaba por la mañana odiando a las mujeres. Era un señor que tenía sus problemas. A veces, también, hemos asistido a situaciones caóticas de abuso de la legislación. Está clarísimo. Vox plantea, no una violencia machista. La violencia es violencia y punto. Nadie me va a decir a mí nada con lo que he visto durante tantos años asistiendo en una comisaría.

P.- ¿Vox no participará en los actos cuando haya un crimen machista?

R.- Vox, cuando ocurra, hará lo que tenga que hacer y ya lo veréis.

P.- Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo están a la vuelta de la esquina. ¿Qué medidas extraordinarias se van a establecer?

R.- Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo cuentan con sus propios protocolos. Este año, la Policía y el Servicio de Limpieza van a tener trabajo doble con la contrarreloj de La Vuelta a España. Queda muy bonita de cara al público, pero es un caos. He visto los planos y cómo van a cortarse las calles y eso es de locos. Las calles tienen que estar impolutas y se va a movilizar a todos los servicios de limpieza y a la Policía Local. Quitando esto, se va a hacer lo de todos los años pidiendo a la gente que colabore. No creemos que haya más problemas.

P.- ¿Preocupan esas aglomeraciones en la Plaza Mayor?

R.- Es lógico, pero ahí está la Policía Local para que todo esté seguro. Si en una plaza el aforo es de 1.000 y te vienen 30.000, habrá que controlar que no entren, pero la aglomeración normal no se puede evitar. Son ferias y hay protocolos.

Alberto Cuadrado, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid con el cartel de su grupo de fondo

P.- ¿En cuánto a las agresiones sexuales?

R.- Es un tema de seguridad del que se encarga la Policía Nacional. La Policía Local, si se produce un hecho y está presente, va a acudir en ayuda y colaboración. En todo lo que podamos hacer, allí estaremos. Pero espero que no ocurra nada.

P.- ¿Es Valladolid, como ha repetido Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León, una ciudad segura?

R.- No sé si ha mentido, no sabe la verdad o las dos cosas. Lo puedo ilustrar como abogado y con datos estadístico. Como abogado, los últimos 20 años, he sido jefe de guardia y asistencia al detenido los días que me tocaba. He visto como se pasaba de las cuatro o cinco detenciones a las 16. No dábamos de sí. Crecía y crecía. Aunque esté mal que lo diga uno de Vox, la realidad es que muchas veces era gente de fuera y sin papeles. También los hay de aquí, pero lo cierto es que se ha incrementado de forma exagerada. Cogiendo las estadísticas, tenemos que, en el año 2022, Valladolid incrementó la delincuencia en un 22%. Por tanto, o es ignorancia o es malicia.

P- ¿Con Alberto Cuadrado y Vox Valladolid será una ciudad más segura?

R.- Espero. No puedo decir más. Lo voy a intentar.

P.- ¿Cómo ve a su partido? Las municipales les hicieron entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Valladolid y ganar dos concejales.

R.- He tenido grandes momentos en mi vida, con mi mujer que espero que no se enfade y mi hija, pero las elecciones municipales fueron uno de los momentos más emocionantes porque he visto a un equipo de profesionales trabajando con ideas claras y un esfuerzo increíble. Lo dieron todo y se consiguió un objetivo. Vox, a nivel Valladolid, trabajó y trabajó bien. Creo que logramos desmontar lo que pretendemos desmontar en el Ayuntamiento. Vox no es el ogro que viene a comerse a nadie. Es un partido constitucional, con sus ideas. Viene a imponer un poco de educación y cordura entre los partidos.

P.- Y las generales, con esa pérdida de cinco diputados en la Comunidad, ¿deja un poco un mal sabor de boca?

R.- (Risas). El problema, a nivel nacional, creo que ha sido que se ha demonizado a Vox. Mucha gente se ha ido al centro con el PP de forma absurda. Además, ha influido la Ley D’Hondt y se han perdido diputados. Pienso que Vox siempre va a estar ahí. La gente cree que nos va a pasar como a UPyD o Ciudadanos y no va a ser así. Vox ha venido para quedarse y volverá a resurgir en el momento en el que la gente se dé cuenta de que no somos ese ogro, sino que tenemos unas ideas que si se ponen a analizar comparten con nosotros, no digo al cien por cien, pero en una gran medida. Se les ha dicho que somos lo que no somos y se les ha vendido una moto estropeada. Muchos la han comprado y han mirado al PP.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro.

R.- Me gustaría, si tengo que terminar en cuatro años, ir a la calle y que la gente no me diga que les he engañado. Con que no me digan eso, me basta. Creer que he hecho suficiente con lo que me han dado. Si me dan billones, hago maravillas. El día de mañana, si continuamos y me lo piden, seguir. Si no, volver ser feliz como un abogado de raza, nada más.

Sigue los temas que te interesan