Los padres de Estela piden justicia tras el trágico atropello mortal: “Lucharemos para que el asesino vial tenga el castigo que merece”

Juan Carlos y Yolanda, los padres de Estela Domínguez, siguen rotos de dolor. Todo después de que su hija perdiera la vida el pasado 9 de febrero después de ser arrollada por un camión ese día y a eso de las 18.32 horas en la N-620, a la altura de la salida del polígono industrial de Villares de la Reina, dentro de la provincia de Salamanca.

El pasado 30 de mayo, cuatro meses después del accidente, la pareja rompía su silencio para hablar con EL ESPAÑOL de Castilla y León. “Se nos ha ido la vida con ella”, afirmaban, aún con las lágrimas en los ojos en una dura entrevista.

Nueve meses después el dolor se mantiene. Estela tendría que haber celebrado, el pasado 8 de noviembre, su 19 cumpleaños. La familia espera la decisión de la Audiencia de Salamanca para saber si se abre o no un proceso judicial contra el camionero, autor del atropello.

Charlamos con Juan Carlos Domínguez, aún muy afectado, tras una pérdida irreparable.

P.- ¿Cómo está Juan Carlos Domínguez y su esposa casi 10 meses después del fallecimiento de Estela?

R.- Mal, la ausencia y el vacío que nos ha dejado Estela cada vez duele más. Mi mujer sigue con tratamiento psicológico y terapia de grupo y yo intentando ir viviendo día a día. También, ayudando a mi mujer a salir adelante. A ella le está afectando bastante a nivel funcional, necesita mucho apoyo.

P.- ¿Han podido mejorar con respecto a cuando hablamos en mayo?

R.- Sí, pero muy poco a poco. El duelo es como una montaña rusa. Hay días que parece que estás mejor y otros no tienes fuerzas para nada. Sobre todo, en lo que se refiere al estado mental. En otros aspectos creo que nunca se mejora, la pérdida de un hijo es antinatural, nunca se llega a aceptar. Creemos que hay que resignarse y aprender a vivir con el dolor. El daño que la han hecho a nuestra hija nunca se podrá superar. Le han arrebatado todo, su vida, sus ilusiones, objetivos… estaba en los mejores años.

P.- Estela era una joven de solo 18 años. Encima, el pasado 8 de noviembre cumplía 19. ¿Cómo fue ese duro día?

R.- Muy triste y duro. Pensar que el año pasado estábamos los tres tan felices, con ilusiones, ayudándola en todo lo que podíamos, tanto en su formación académica como deportiva. De la noche a la mañana todo se cortó de raíz, porque un individuo, por una imprudencia, cometió un asesinato vial.

P.- A través de las redes sociales de Estela compartieron varios mensajes en el día de su cumpleaños.

R.- Sí, Yolanda quiere que Estela siga viva en el recuerdo y pensamiento de todos los que la queremos. Todos los años mi mujer le hacía algo especial. Un vídeo, le decoraba la habitación y la entregaba los regalos. Este año decidió realizar el vídeo con imágenes desde su nacimiento hasta que su vida se apagó.

P.- ¿Tienen pensada alguna acción reivindicativa ahora que se acerca el año desde la desgracia?

R.- Estamos preparando algo.

P.- El resto de la familia, ¿Cómo está?

R.- Mal. Nos ven sufrir e intentan estar muy pendientes de nosotros. La Familia está siendo un gran apoyo. También la familia y los conocidos. Estamos muy agradecidos por el trato y comprensión que estamos recibiendo. Todos, de una manera u otra, conocían a Estela. Sabían cómo era su personalidad, la añoraban y la echan mucho de menos ahora.

P.- ¿Aún le siguen llegando mensajes de aliento?

R.- Sí, es increíble. No sólo mensajes, también acciones que dicen mucho de la bondad del ser humano, y nos emociona. Incluso de Italia o Colombia. Ramos y centros de flores de amigos de Estela del ciclismo, de Burgos, Salamanca, Galicia, los padres y novio de Estela, familiares. Y detalles muy significativos que nos hacen sentir más cerca de Estela, como un peluche creado y elaborado con ropa de Estela.

P.- ¿Cómo está el tema judicialmente hablando?

R.- Aún está parado. El proceso es lento.

P.- El camionero aún no está acusado.

R.- Aún no se sabe. Estamos a la espera de que la Audiencia Provincial de Salamanca se pronuncie.

P.- Piden justicia para Estela. ¿Cuál sería esa justicia?

R.- Sinceramente, nada ni nadie nos va a devolver la vida de mi hija, pero lucharemos para que el asesino vial tenga el castigo que merece. Él y todos lo que cometen este tipo de asesinatos. Si las leyes fueran más severas, los conductores que son imprudentes serían más conscientes del daño que han ocasionado a las víctimas y familiares. La cárcel y una multa cuantiosa es lo que más daño puede hacer.

P.- ¿Podría comenzar el juicio pronto?

R.- No creo. Como he comentado anteriormente tenemos que esperar a que la Audiencia Provincial de Salamanca se pronuncie. Después nos espera un duro proceso para defender y demostrar que el individuo ha cometido una imprudencia grave, omisión de socorro y abandono del lugar. Esta persona ha tenido una conducta inhumana hacia nosotros.

P.- ¿Descansaría la familia si el camionero fuera condenado?

R.- Por supuesto que algo más de paz tendríamos, a parte del daño causado a mi hija, también está el daño que nos ha causado a nosotros y a mi familia, que seguimos aquí. Ya nunca volveremos a ser lo que éramos. En un futuro veremos cómo esta pérdida puede afectar también a nuestra salud.

P.- ¿Cómo es la vida de Juan Carlos Domínguez ahora?

R.- Es una vida vacía y triste. Me siento como si hubiera perdido mí identidad. Me ayuda pensar que Yolanda necesita mi ayuda y apoyo y en estos momentos estoy volcado en ayudarla a salir adelante. Ella es más débil y sensible, estaba muy unida a Estela. De no estar ella pensaría más en mi dolor y estaría mucho peor.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro.

R.- En un futuro lejano, no nos hemos planteado aún nada. Nuestra mente aún no está en condiciones. Más adelante, no sabemos, el proceso del duelo será largo. En un futuro presente o cercano nuestro objetivo es poder vivir el día a día e ir viendo algo de luz en este camino tan complicado. Luchar por Estela y que se haga justicia es nuestro deseo y prioridad. El resto nos da lo mismo. Hemos perdido lo más valioso de nuestra vida. Cuando, nuestro deseo se cumpla, intentaremos buscar algo más de paz interior que nos ayude a conectar con Estela.

