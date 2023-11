VÍDEO | Más de 25.000 personas se manifiestan en Valladolid contra la amnistía: "España no se vende"

Una multitudinaria manifestación ha abarrotado la céntrica calle de Santiago y aledaños a la Plaza Mayor de Valladolid para mostrar su rechazo a la amnistía concedida a los líderes independentistas catalanes tras el pacto entre el PSOE y Junts.

Miles de personas (55.000 según el PP, 25.000 según la Delegación del Gobierno) han acudido masivamente a la manifestación convocada por el Partido Popular para llenar de banderas de España el centro de la capital vallisoletana, al grito de "Sánchez traidor", "Pedro Sánchez, hijo de puta"; "España no se vende", "España es una y no 51", o "Puigdemont a prisión".

En el acto han estado presentes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar; así como otros cargos políticos del PP como la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago, o el procurador popular Raúl de la Hoz, entre otros.

Conrado Íscar ha señalado antes de comenzar la manifestación que la sociedad de Valladolid se manifiesta por "la desigualdad, y queremos luchar por una tierra donde no queremos más que nadie, pero tampoco menos que nadie". El presidente del PP de Valladolid ha insistido en que Pedro Sánchez "no ha aceptado que perdió las elecciones y se agarra a la Moncloa a cualquier precio y quiere vender España".

Unas manifestaciones que se han replicado en el resto de provincias de la Comunidad y que, según la Delegación del Gobierno, han tenido la siguiente participación: Ávila: 2.500, Burgos: 5.000; León: 9.500; Palencia: 4.000; Salamanca: 21.000; Segovia: 4.000; Soria: 1.500; Valladolid: 25.000 y Zamora: 2.500 personas, lo que suman una cifra aproximada de 75.000 personas, según estas fuentes.

Manifiesto: "España no se rinde"

En el manifiesto leído en Valladolid por el presidente del PP vallisoletano, Conrado Íscar, como se ha hecho en las 52 capitales de provincia, se ha expresado que “España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía”.

Los populares han cargado contra Sánchez que “tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país”.

El texto que se ha podido escuchar en todas las manifestaciones del país critica que “están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando. La gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país”.

En contraposición, indican, los populares “salimos a las calles y plazas de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, orgullosos de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España”.

También se ha lanzado un mensaje a aquellos “que hoy miran a otro lado y no hacen nada, aun siendo conscientes de la gravedad del ataque, se arrepentirán en el futuro de haber sido cómplices con su pasividad en un momento clave de nuestra historia”.

Los convocantes han preguntado a los ciudadanos “¿Queremos vivir en esa España rota y desigual que han pactado lejos de España? ¿Queremos una nación así para nuestros hijos? No. Queremos que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte”. Y además, insisten en que van “a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima. Como estamos haciendo hoy”.

Este manifiesto también es un alegato de los populares a garantizar la ley “Frente al intento de acabar con ella”. "Frente a la desestabilización y el deterioro al que están sometiendo a las instituciones, nos comprometemos a fortalecerlas”.

Para finalizar, han advertido de que “la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro” y han puesto de manifiesto que tendrán una “respuesta serena y firme. Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá. Algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles. ¡España no se rinde!”, ha concluido el texto.

