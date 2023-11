Gala Taurina de Guijuelo: los premios a lo bien hecho

Guijuelo se ha convertido por méritos propios en uno de los lugares que rezuma torería por los cuatros costados. Bien lo dejó claro el alcalde, Roberto Martín, durante su intervención en la X Gala de la Asociación Taurina de Guijuelo, celebrada en los Salones El Pernil, con la asistencia de más de 120 comensales, "los toros son una inversión, no un derroche de dinero, porque dinamizan la economía local y, de paso, son una claro ejemplo de promoción del municipio y su industria por todo el mundo".

Desde esa perspectiva que, como recordó el alcalde, "es continuidad de la emprendida en las legislaturas anteriores por Julián Ramos, allí presente", se celebra, coincidiendo con sus Ferias y Fiestas de La Asunción, allá a mediados de agosto, una de las más interesantes ferias taurinas de Castilla y León y, como pueblo, entre las más dinámicas y apetecibles por las figuras de España. Nombres como Ponce, El Juli, Morante, Talavante, Castella, Manzanares, Chaves, Garrido o el mismo Diosleguarde han formado parte de sus carteles.

Por ello, y no podía ser menos, apuntó el presidente de la Asociación Taurina, Javier Gómez, quien contó una bonita anécdota que le había acontecido con López Chaves cuando Gómez era novillero, Guijuelo tiene que organizar una importante gala que refleje esa importancia como municipio taurino. Y van diez, que no es poco, y "cada año con mayor asistencia", dijo Gómez. Veamos qué ocurrió con Domingo: Estaban ambos en un tentadero en la finca de Agustínez, Chaves como figura en aquellos momentos, y Gómez, allá por 2006, de novillero. Este último se acercó a Domingo le pidió un capote y se lo regaló. Eso es Domingo López Chaves, todo un señor fuera y dentro de los ruedos.

Vayamos con los premios

Todos los premiados con el plato de triunfadores, alcalde, empresario y diputado

El matador de toros salmantino Manuel Diosleguarde fue proclamado triunfador absoluto de la Feria Taurina de Guijuelo. Consiguió los máximos trofeos en una corrida en la que compartió cartel con Sebastián Castella y Alejandro Talavante, y en la que logró desorejar a sus dos oponentes, del hierro salmantino de Vellosino. Además, fue todo un espaldarazo a su reaparición, que tuvo lugar el 23 de abril, tras una fuerte cornada en Cuéllar.

Domingo López Chaves se llevó el trofeo a la mejor faena, por la desarrollada ante un toro de Domingo Hernández -representado por el ganadero Marcos Pérez- que fue indultado- y Raquel Martín con el premio a la mejor estocada de la feria. Como hubo dos indultos, el de 'Malospelos', de El Capea -representado por Pedro Gutiérrez Lorenzo-, y el de 'Majadero', de Domingo Hernández.

El recortador de Babilafuente Iván González se hizo con el 'Jamón de Oro' del concurso de recortes, que no pudo recoger por motivos de salud.

Una entretenida Gala

La Juventud Taurina de Salamanca, junto al también socio y matador de toro Manuel Diosleguarde

El desarrollo de la Gala Taurina, al margen de las exquisiteces culinarias de El Pernil, el mejor lugar para degustar productos derivados del cerdo, con el vino también cono seña de identidad, tuvo momentos interesantes, al margen de la entrega de premios. El evento, conducido por la periodista Paula Zorita, sirvió para compartir experiencia, saludar a amigos, divertirse y, como apuntó el empresario de la plaza de toros, José Ignacio Cascón, "de apoyo para confeccionar una nueva Feria Taurina de igual o mayor importancia, porque el mérito es, y mucho, de los socios de la Asociación y los aficionados".

En la mesa del Tendido 5, donde estaba este periodista, se habló de muchas cosas, de lo humano y lo divino, de lo de ahora y de lo de antes. Fue todo un placer compartir mantel con el dueño del Restaurante Valencia de Salamanca, José Luis Valencia (hijo), quien contó que, por suerte, uno de los locales de hostelería más históricos de Salamanca "regresa a lo que fue, al lugar de encuentro de las gentes del toro". Como ese fin de las tiranteces entre dos buenos amigos, como Morante y Talavante. Ese lugar donde degustábamos aquellos históricos 'Cocidos Taurinos del Valencia', donde tuvimos ocasión de compartir con El Viti y Paco Camino... qué tiempos regresaron a los salones de El Pernil.

También hablamos del nuevo apoderamiento del exquisito torero pacense José Garrido, por parte del matador de toros Domingo López Chaves. Todo un acierto, porque el de Ledesma, que se ha retirado este año tras 25 años de alternativa, le puede dar un nuevo impulso a uno de los matadores con el toreo más pulcro, profundo y emotivo del escalafón actual. Seguro que lo veremos por Salamanca para que nos siga haciendo disfrutar de sus faenas, como aquella en Guijuelo de 2016.

Y, finalmente, cómo no, por allí estaban los felices dirigentes de la actual Juventud Taurina de Salamanca, presentados por su presidente, Carlos Fuentes, y el miembro de la directiva Jesús Mesonero. Ellos, cómo no, estaban acompañados por el ex de la Juventud y actual hombre 'fuerte' de MF Toros, Gonzalo Sánchez, quien le ha pasado el testigo a Fuentes con un listón de figura. Superarlo es complicado, pero bueno, estos jóvenes animosos, a los que le gusta el toro, la dehesa, el festejo popular y la fiesta, en todos los sentidos, no cejarán en el empeño.

Y, finalmente, el concierto de flamenco del cantante y compositor salmantino Sergio Lucas, quien no dejó de interpretar su 'Desesperado por el sol'. Un concierto donde 'cante', la guitarra y el cajón también saben ponerle banda sonora a los momentos especiales, y ya sabes, flamenco y toros, marca de identidad española. Pue eso, ay!

Sigue los temas que te interesan