VÍDEO | Los secretos de los mejores pinchos de España y del mundo: así se elaboran estos bocados deliciosos

Teo Rodríguez y Noel Moglia son los nombres más sonados durante los últimos dos días. Y es que se han coronado como campeones del XIX Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid y VII Campeonato Mundial de Tapas, respectivamente.

Durante la pasada tarde del miércoles vivieron un sueño. Todo el mundo estaba expectante por saber cuál sería la tapa que habría enamorado al paladar del jurado y esta venía de la mano de un vallisoletano y un sueco.

Ambos rebosaban alegría y emoción cuando se subieron al escenario a recoger sus respectivos premios, como no podía ser de otra forma. Y un día después siguen todavía sin creérselo. Este jueves han realizado una exhibición de su pincho mientras iban explicando paso a paso cada ingrediente.

El primero ha sido Teo Rodríguez, del restaurante Trasto de Valladolid, con su 'Pucela roll'. Una combinación de sabores en el que sobresale el ingrediente más especial, y representativo de Castilla y León: el lechazo.

Teo Rodríguez, del restaurante Trasto de Valladolid, con su 'Pucela roll'

Agradecía a todas las personas que los han acompañado durante esta semana frenética cargada de nervios e ilusión. Cada año que se han presentado han dado "una vuelta de tuerca" a las tapas. Y esta ha conquistado al país entero, convirtiéndose en la mejor de España.

"Se han alineado los planetas", mencionaba con una gigante sonrisa. Y es que no es para menos porque el chef vallisoletano se ha proclamado campeón del provincial, comarcal y, ahora, del nacional. Su tapa "reunía muchas de las cosas que el concurso requería" y es que combina lo fundamental: "Está buena y tiene una parte visual bonita".

Un día después ha recordado la entrega de premios con una sensación de alivio y es que no se esperaba poder ganar: "Cuando salió el tercer premio se me vino el mundo abajo porque no pensé que otra tapa de Valladolid se pudiera colar entre los primeros".

La mejor tapa a nivel mundial se cocina en Suecia, así lo decidió el jurado. Concretamente en el Restaurante Julita Wärdshus. A sus apenas 21 años, Noel Moglia, se ha proclamado campeón y en su cara se puede ver que todavía no se lo termina de creer. Y es que es el premiado más joven de todas las ediciones.

Noel Moglia, del Restaurante Julita Wärdshus (Suecia), con su tapa ‘My roots and knowledge’

"Estoy muy contento por estar aquí que ya es una experiencia estar en Valladolid y conocer a la gente ha sido increíble. El haber ganado le da la confirmación de saber que puede llegar a más y seguir creciendo", afirmaba Moglia.

Ahora solo espera "seguir aprendiendo" y esperar a ver qué le depara el futuro. En su caso, la elaboración contaba con pan de patata frito relleno de crema de queso, cubierto con cebolla caramelizada glaseada con miel, chalota crujiente y tomillo limón.

