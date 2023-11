Una inversión millonaria para dar un salto de altura en los servicios de un pueblo de Valladolid

Este viernes, 3 de noviembre, el pueblo vallisoletano de Arroyo de la Encomienda ha aprobado una inversión millonaria para distintas actuaciones que vienen a buscar la mejora de los servicios, el nivel de vida, el bienestar, la seguridad, la riqueza y el empleo en el municipio.

Una inversión que se ha aprobado en el pleno municipal y que contempla una partida de 1.156.000 euros en distintas actuaciones. La concejala de Hacienda, Ángeles Retamero, que ha detallado cada una de las inversiones, ha destacado que con ellas se "siguen movilizando todos los recursos posibles" para la mejora de Arroyo de la Encomienda.

La primera de las inversiones serán los toldos CEO Atenea, con un presupuesto de 66.000 euros, que han sido aprobados tras la petición de padres y educadores y en aras de que el uso de todos los espacios educativos se lleve a cabo en las "mejores condiciones de seguridad".

Se instalarán en total 11 toldos para proteger del sol en las zonas de recreo del ciclo de educación infantil. Las cubiertas modulares proporcionarán protección y sombras contra las inclemencias del tiempo, creando un lugar más cómodo para el aprendizaje y el juego al aire libre.

La segunda de las inversiones, y de especial relevancia, es la aprobada para nuevos espacios deportivos, con un presupuesto de 200.000 euros. Buscará ampliar los equipamientos y se instalarán dos nuevas pistas deportivas, una en el núcleo de Arroyo y otra en el barrio de Doña Juana.

La tercera será la compra de un vehículo para el cuerpo de la Policía Local, con una inversión de 58.000 euros que se destinarán para este nuevo coche, de tipo SUV, con motorización híbrida e incluyendo la rotulación. Además, será el primero al que se le equipe con mampara para el traslado de detenidos.

En una línea similar, se destinarán 120.000 euros para adquirir un nuevo camión con pluma cargadora, caja de 4,5 metros de longitud y volquete para labores de obras y logística para el área de Urbanismo.

La inversión más cuantiosa será de 420.000 euros y se destinará a obras en vías públicas. De esta manera, el Ayuntamiento actuará en la carretera de Ciguñuela y la avenida de Aranzana, con el objetivo de atajar las consecuencias de la expansión de las raíces de los árboles en alcorques, losas de alrededor y acerado, que provocan un peligro de caídas para los viandantes. También se trabajará en la zona de Doña Juana.

Asimismo, la segunda propuesta de obras en la vía pública se relaciona con las obras de urbanización del sector 2, lo que ha cambiado la sección transversal de la calle Parque Empresarial Monasterio del Prado. Para conectar la avenida y la calle se necesita una actuación estimada de 112.000 euros.

La última inversión serán 300.000 euros para las instalaciones municipales: concretamente la nave de propiedad municipal de la calle Cronos que tiene como destino albergar los servicios de instalaciones, infraestructuras y obras. Se le dotará de oficinas, cuartos de limpieza, almacén, vestuarios, duchas y aseos.

En otro orden de cosas, en el pleno municipal también se ha aprobado una moción, con los votos a favor de Vecinos por Arroyo, Vox y PSOE, y la abstención del PP, para instar a la Junta de Castilla y León a que asuma los gastos que supone la apertura de las aulas del primer ciclo de Educación Infantil en el periodo no lectivo.

El portavoz de IPAE ha explicado que desde el Ejecutivo autonómico no se dio aviso sobre la apertura de las aulas ni sobre la repercusión económica que supondría en los presupuestos municipales.

En el texto de la moción se destaca lo siguiente: "Desde el Ayuntamiento llevamos años responsabilizándonos del funcionamiento de los centros escolares con un compromiso económico y de actividad en el que no solo se asumen todas las tareas de conservación, mantenimiento y vigilancia si no que este se complementa con numerosas inversiones ante la falta de actuación de la Consejería de Educación. Desconocemos los medios y el apoyo que prestan a otros ayuntamientos. Solo conocemos la inexistencia del que brindan a este municipio, lo que no ha impedido que hayamos seguido trabajando para tener los mejores colegios de Castilla y León siempre guiados por el bienestar de nuestras familias".

José Luis Nicolás ha detallado os gastos municipales anuales para el mantenimiento de los cinco centros escolares arroyanos que ascienden a 528.320 € y que apertura de las aulas de primer ciclo de Educación Infantil fuera del calendario lectivo supondría aumentar en 78.000,00 euros más estas partidas.

