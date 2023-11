Carnero considera "incomprensible" que Óscar Puente e Iratxe García estén en las negociaciones con "el forajido" Puigdemont

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha expresado su preocupación y desacuerdo con la participación de los parlamentarios vallisletanos Óscar Puente e Iratxe García en las negociaciones con Carles Puigdemont para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Para Carnero este diálogo con el dirigente catalán solo tiene como objetivo un posible "deshilachamiento" de España.

En sus declaraciones, Carnero manifestó su sorpresa y malestar por la activa participación de Puente y García, señalando que esta situación es "incomprensible e innecesaria", dado el papel histórico de Valladolid en la construcción de España.

Antes de participar en los actos institucionales en el cementerio municipal de El Carmen con motivo del Día de Todos los Santos, el alcalde criticó el acuerdo anunciado recientemente entre el PSOE y ERC en relación a una futura ley de amnistía a cambio de los votos para conformar gobierno. Carnero argumentó que este acuerdo resulta "incomprensible" en un país democrático como España y en un Estado Social y Democrático de Derecho, como lo establece la Constitución.

El alcalde subrayó la importancia de que la sociedad sea capaz de distinguir entre lo que "está correcto y lo que está incorrecto", y de transmitir estos valores a los niños a través de ejemplos concretos. En este contexto, expresó su preocupación por la dificultad que enfrentarán los padres al explicar a sus hijos que "lo de Puigdemont no está bien, es lo que hace un forajido y todo su entorno y ahora se les va a amnistiar cuando habría que perseguirlos".

Carnero también comentó la inoportuna elección del día para anunciar el acuerdo sobre la ley de amnistía, coincidiendo con el 18 cumpleaños de la princesa Leonor y el día en esta ha jurado la Constitución. A su parecer, esta coincidencia fue inapropiada, ya que ese día representaba "un momento histórico, profundo y de unidad" para todos los españoles, y recordó el extenso aplauso "de cuatro minutos" en el Congreso a la Princesa de Asturias después de acatar la Carta Magna de 1978. Carnero enfatizó que la amnistía en un momento tan relevante para la democracia y la Monarquía española resulta poco acertada.

Por último, el alcalde anunció su intención de asistir a la manifestación convocada en Madrid el próximo 18 de noviembre, la cual tiene como objetivo expresar la oposición a la amnistía propuesta por el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez. En esta manifestación, Carnero estará acompañado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Polémica con el 'alcalde B'

Jesús Julio Carnero también respondió a las declaraciones del Partido Socialista sobre el nombramiento del nuevo director de políticas públicas, al que han ausado de ser un 'alcalde B'. El alcalde de Valladolid expresó su respeto por la decisión de la oposición y por la eventual intervención de los órganos jurisdiccionales en el asunto.

Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora por todos y cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid. Es lo que nos mueve y no nos vamos a entretener en cuestiones menores", respondía sobre el tema.

Además, Carnero hizo una reflexión sobre el devenir del PSOE en Valladolid asegurando que "la izquierda cuando tuvo la oportunidad de gobernar en esta ciudad en el 2015, como bien saben, no supo ganar. Por tanto, ahora que no tienen la oportunidad de gobernar, como estamos viendo, tampoco saben perder. Pero eso a mí no me preocupa. Seguimos adelante en el gobierno municipal y en el bienestar de todos y cada uno de los vallisoletanos".

Sigue los temas que te interesan