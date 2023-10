Llegar y besar el santo: Laura Ferrés conquista la Espiga de Oro de Seminci con ‘La imatge permanent’

La película española La imatge permanent, de la debutante Laura Ferrés, se ha proclamado ganadora de la Espiga de Oro de la 68 Semana Internacional de Cine de Valladolid, una edición cuyo palmarés aplaude a un nuevo plantel de mujeres cineastas: Alice Rohrwacher, Angela Schanelec, Molly Manning Walker, Vera Egito, Sara Summa, Nina Gantz, Alice Brygo, Sofia Exarchou, Reema Sengupta, Emma Axelroud Bernard y la también española Marina Alberti han visto reconocidos sus trabajos en las principales categorías de los premios oficiales del festival.

La imatge permanent supone la continuación lógica en la trayectoria de Laura Ferrés, que ganó el Goya, el Gaudí y la Semana de la Crítica de Cannes con su cortometraje Los deshederados (2017), un trabajo a caballo entre el documental y la ficción sobre la quiebra de la empresa de su padre estrenado en la Sección Oficial de la 62 Seminci. La imatge permanent, cuya inspiración nace de su familia materna, procedente de Andalucía, se despliega como una historia dentro de otra historia. Carmen, una publicista en plena búsqueda de caras 'reales' para una campaña, se topa con Antonia, una mujer que emigró a Cataluña hace décadas y con quien entabla una particular relación. Carlos Vermut y Ulises Porra colaboran también en el guion de esta suerte de melodrama sobre la búsqueda de las raíces con actores no profesionales y no exento de pinceladas de humor absurdo.

El galardón a Ferrés constituye la segunda Espiga de Oro a una producción española en los 68 años de historia del festival y la primera que gana una mujer cineasta del país. «Como jurado, hemos elegido de manera conjunta una película que está impregnada de temas cautivadores, que a menudo es profundamente reflexiva, lírica, y que captura notablemente la esencia misma de la humanidad», plasma el fallo.

Laura Ferrés (El Prat de Llobregat, Barcelona, 1989), graduada en Dirección por la ESCAC, ha estado ligada al certamen vallisoletano desde sus primeros pasos como cineasta: su proyecto de fin de carrera, el cortometraje A perro flaco (2014), fue seleccionado en La Noche del Corto Español, mientras que su siguiente trabajo, Los desheredados, participó en la Sección Oficial de la 62 edición.

El Jurado Internacional, integrado por la directora española Meritxell Colell, el productor británico Mike Goodridge, el director indio Pan Nalin, la directora Caimán Cuadernos de Cine Jara Yáñez y el director, productor y docente argentino Iván Granovsky, ha otorgado la Espiga de Plata a La quimera, cuarto largometraje de Alice Rohrwacher. La directora italiana reincide en uno de esos retratos de la Italia profunda, en este caso la de los años ochenta, a través de una historia de ladrones arqueológicos y amores perdidos con Isabella Rossellini en el reparto. Rohrwacher incide en las constantes de su filmografía para ofrecer una fábula de espíritu felliniano, un canto vitalista que plasma la belleza de la campiña toscana y que, según el acta que la premia, «evoca sentimientos mágicos mientras empuja los límites de la forma artística del cine, a través de una mirada que percibe con encanto tanto la vida como la muerte, a los seres humanos y también a los espíritus, a menudo disolviendo la frontera entre la realidad y la fantasía».

El estilo minimalista, distanciado y elíptico de Música ha reportado a Angela Schanelec el premio Ribera del Duero a la mejor dirección. La más veterana de todas las premiadas reformula el mito de Edipo a partir de una particular y depurada puesta en escena en la que superpone tiempos y lugares para narrar la historia de un joven que, tras ingresar en la cárcel acusado de homicidio, inicia una relación incestuosa con una de las funcionarias del centro. El jurado, que también ha reconocido la belleza austera de los planos de Ivan Marković con el galardón a la mejor fotografía, ha valorado de Schanelec «su mirada única y la forma de aproximarse a las historias cual compositora que juega a esconder la emoción en el interior de sus imágenes para dejarla estallar de la forma más conmovedora y bella».

De una veterana a otra debutante. La británica Molly Manning Walker, que llegaba a Valladolid tras su triunfo en la sección Un Certain Regard de Cannes, suma ahora el premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección por How to Have Sex, en la que habla sobre el consentimiento sexual a través de un grupo de adolescentes británicos de vacaciones en Grecia. La película se ha alzado, además, con el premio del Jurado Joven de esta sección «por tratar la difícil situación a la que muchas mujeres jóvenes se enfrentan».

Una actriz consagrada y un actor que empieza se han impuesto en el apartado interpretativo. Léa Seydoux se ha alzado con el premio a la mejor actriz por The Beast, de Bertrand Bonello, un cruce de géneros en el que ofrece una fascinante variedad de registros a través de tres personajes ubicados en distintas épocas, mientras Dave Turner, bombero y hostelero de profesión hasta que Ken Loach lo eligió para papeles secundarios en Yo, Daniel Blake (2016) y Sorry We Missed You (2019), ha sido reconocido con el premio al mejor actor por El Viejo Roble, en la que el incombustible retratista de la clase obrera británica explora las semillas del racismo.

Otro veterano, Marco Bellocchio, ha sido reconocido con el premio Miguel Delibes al mejor guion, nueva denuncia contra las estructuras de poder a partir de la historia real del secuestro de un niño judío por parte del papado en pleno proceso de reunificación italiana.

El premio José Salcedo al mejor montaje ha sido para la alemana Gesa Jäger por Sala de profesores, de İlker Çatak, cuya selección de planos refleja la propia concepción de la película, un caleidoscopio de las tensiones de la sociedad actual que florecen y ramifican a partir de un pequeño hurto en un colegio.

El premio de la crítica internacional (Fipresci) ha aplaudido el debut del español Víctor Iriarte en la ficción con Sobre todo de noche, filme que aborda el trauma de los bebés robados a través de una crónica epistolar de dos mujeres a las que dan vida Ana Torrent y Lola Dueñas y en la que mezcla, de forma libérrima, distintos recursos propios del cine silente y clásico para un recorrido por la historia reciente del país. Su propuesta ha convencido al jurado, del que han formado parte la creadora de StyleFeelFree (SFF magazine), Rosana G. Alonso; la editora de la revista internacional FilmBuff, Rita Dutta; y el programador y coordinador de eventos cinematográficos Nino Kovačić.

El Viejo Roble, del veterano Ken Loach, ha sido la preferida del público, que ha decidido con sus votos y una puntuación de 4,73 puntos sobre cinco otorgar su premio, patrocinado por El Norte de Castilla, a un viejo conocido del festival. Su último largometraje, según sus propias palabras, «indaga en las semillas del racismo» a través de la historia de un grupo de refugiados que se asienta en un pueblo azotado por la crisis en el norte de Inglaterra.

La Espiga de Oro al Cortometraje ha recaído en Wander to Wonder, una nueva y detallista pieza de stop motion firmada por una de las grandes promesas de la animación europea como es Nina Gantz, que plantea una fábula sobre la pérdida y el sentido de la vida a través de tres marionetas que protagonizan un viejo programa de televisión.

Marina Alberti, nieta del mítico poeta Rafael Alberti y de la escritora María Teresa León, ha ganado la Espiga de Plata por Aitana, una obra homenaje a su madre, cuyo nombre da título al cortometraje, y a una memoria fragmentada sobre la que se cierne la amenaza del olvido. El Cortometraje Candidato a EFA Valladolid 2024 es Le Mal des ardents, de la francesa Alice Brygo, que reconstruye la conmoción que supuso el fuego desatado en la catedral de Notre Dame a través de muñecos inmóviles que contemplan las llamas.

Punto de Encuentro

El galardón principal de Punto de Encuentro ha recaído en Gasoline Rainbow, odisea de un grupo de jóvenes que viajan desde Oregón hasta las costas del Pacífico y que adapta la premisa de Easy Rider a la América pos-Trump. Los hermanos Bill y Turner Ross, cineastas con una destacada y galardonada trayectoria como documentalistas que los ha consagrado como referentes del indie, se han estrenado en la ficción con una historia sobre amistad y tránsito a la vida adulta que se ha ganado al jurado por «la valentía y confianza que sus directores han depositado en el joven elenco grupal y la autenticidad que se desprende del retrato de un modo de vida norteamericano alternativo y más luminoso». Los encargados del fallo han sido la comisaria de eventos relacionados con el cine de autor e independiente Helen de Witt; el músico de la banda Vetusta Morla Juan Pedro Martín 'Pucho'; y la programadora en Indielisboa y directora de Portugal Film, Ana Isabel Strindberg.

Arthur&Diana, de Sara Summa, una road movie entre Berlín y París que la propia guionista y directora franco-germana protagoniza junto a su hermano en la vida real (Robin Summa), y su hijo de dos años (Lupo), se ha llevado un premio especial, mientras que Animal, de Sofia Exarchou, crónica del día a día de los animadores de un hotel en el archipiélago heleno, ha recibido una mención especial por «su incisivo y humano retrato de las brutales vidas de los artistas en un centro turístico griego, que pone de relieve las exigencias emocionales y físicas».

Nocturnal Burger, de Reema Maya, se ha llevado el premio al Mejor Cortometraje Extranjero de la sección, con una mención especial para Coeurs Brisés Hôtel, de Emma Axelroud Bernard, mientras el ganador de La Noche del Corto Español ha sido Meteoro, de Víctor Moreno.

Entre la quincena de títulos que han competido en Punto de Encuentro, el Premio del Público ha recaído en Muyeres, la delicada ópera prima de Marta Lallana. Los espectadores han otorgado una puntuación de 4,53 a este trabajo de no ficción que da voz a mujeres asturianas para fijar la memoria de sus vivencias.

El Jurado Joven de esta sección ha premiado One Last Evening, del alemán Lukas Nathrath, «por representar de forma realista los problemas de la juventud», «tratar temas como las relaciones tóxicas, la salud mental, la precariedad laboral, el duelo» y «haber conseguido con pocos recursos crear una historia sólida y bien estructurada». Además, ha otorgado una mención especial a Hello Dankness, de Soda Jerk, por esbozar un «retrato social de la última década en Estados Unidos, de una forma muy cercana a la juventud».

Tiempo de Historia

El primer premio de la sección Tiempo de Historia, cuyo jurado han formado la cofundadora de la productora Andergraun Films, Montse Triola; la artista, investigadora y cineasta Gala Hernández López; y el fundador de festivales de Curtas Metragens de Vila do Conde y Porto/Post/Doc Film and Media Festival, Dario Oliveira, ha recaído en Between Revolutions. Con este filme construido a partir de imágenes de archivo, el cineasta rumano Vlad Petri narra la historia de dos mujeres, Zahra y Maria, a través de cuyos testimonios, basados en documentos clasificados de la Securitate, convergen los significados de la revolución que derrocó al sah en Irán y la que hizo lo propio con Ceaușescu en Rumanía. Se reconoce así «una historia íntima y poética que, a pesar de su dimensión histórica, termina resonando en cada uno de nosotros», recoge el acta.

Retratos fantasma, recorrido por la memoria cinéfila y reflexión sobre temas como la lucha de clases, el urbanismo y la gentrificación a través de la historia de las salas de proyección de Recife, en Brasil, ha reportado a Kleber Mendonça Filho el segundo premio de la sección por «conjugar la memoria colectiva y la personal en una construcción cinematográfica que recuerda y devuelve el placer de un cierto cine popular del pasado siglo», mientras que el galardón DOC. España, que este año, por primera vez, tenía un sentido transversal y abarcaba distintas secciones, ha recaído en Zinzindurrunkarratz, de Oskar Alegria, que, «recogiendo la frágil memoria de una España rural actualmente amenazada, nos habla de la importancia del cine como instrumento etnográfico».

Ours, de Morgane Frund, una reflexión metacinematográfica sobre la violencia de ciertas miradas y el voyeurismo, ha sido el elegido como mejor cortometraje de esta sección.

Con 4,6 puntos sobre cinco, el Premio del Público de Tiempo de Historia ha ido a parar a The Mother of All Lies, de Asmae El Moudir, una ingeniosa y personal mirada con intención artística a las revueltas de Casablanca de 1981.

Alquimias

Femme, primer largo de Sam H. Freeman y Ng Choon Ping, se ha alzado con el Premio Recoletas de la nueva sección Alquimias que entrega el jurado CICAE —Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo—, integrado por el actor, guionista, director y programador chileno Martín Castillo; la directora de la Ligue de l'Enseignement, clúster cultural que gestiona la red de cines independientes Génériques, Céline Pain; y el autor, director y productor Pedro Barbadillo. «Aunque creamos vivir en un mundo mejor y más libre, esta película nos recuerda que olvidar, aunque sea por un segundo, los derechos conquistados, nos lleva a correr el riesgo de perder esos avances en un abrir y cerrar de ojos», se subraya en la argumentación del galardón.

A Batalha da Rua Maria Antônia, de Vera Egito, se ha alzado con el Premio Fundos de esta edición, fallado por el director y productor Néstor López, el patrono de la Fundos Leandro J. Martín, la actriz Marta Ruiz de Viñaspre y la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte de la Universidad de Valladolid, Carmen Vaquero. Esta producción brasileña plasma la efervescencia latinoamericana posterior al Mayo francés en una película llena de sudor, ideales, deseo y movimiento que sigue los pasos de un grupo de estudiantes que participan en las protestas que tuvieron lugar en 1968 entre los alumnos de la Universidad de São Paulo, contrarios a la dictadura militar, y los de la Mackenzie, favorables a ella.

Otros premios

El rey de la semana, de David Pérez Sañudo, ha sido el mejor de la sección Castilla y León en Corto a juicio del jurado formado por realizador y productor de documentales y cortos Juan Carrascal-Ynigo, la dramaturga, actriz y directora de cortos Nüll García, y el realizador, fotógrafo y videoartista Víctor Hugo Martín Caballero.

La Espiga Arco Iris de la 68 Seminci, fallada por Oliva Cachafeiro Bernal, Alejandro Cano Sanz y David Lagunilla Infante, ha recaído en Desconocidos (All of Us Strangers), de Andrew Haigh, «por reflejar una realidad que reconcilia presente con pasado de una forma natural, creando una obra dónde se muestra una evolución hacia una normalidad integradora del colectivo LGBTI con el resto de la sociedad». Además, se ha otorgado una mención especial a «la valentía, la frescura y originalidad» de la película española On the Go, de Julia de Castro y María Gisèle Royo.

La Espiga Verde de la 68 edición ha sido concedida al largometraje Muyeres, ópera prima de Marta Lallana que explora la belleza del monte asturiano con una sensibilidad henchida de poesía, con el compositor y productor Raül Refree como protagonista y autor de la banda sonora. Además, el cortometraje Trenc D'Alba, de Anna Llargués, ha recibido una mención especial del jurado formado por la profesora de Periodismo en la Universidad de Málaga Ruth de Frutos, la colaboradora de Greenpeace y productora Catalina Jiménez y el miembro de Ecologistas en Acción Luis Rico García-Amado.

La contadora de películas, de Lone Scherfig, precisamente la elegida para inaugurar la 68 Seminci el 21 de octubre, ha merecido el Premio Seminci Joven con su emotivo homenaje al cine y a la magia de compartir las historias contadas en la gran pantalla.

