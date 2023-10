Carnero elige a otro alto cargo de la Junta para asumir la gerencia de Auvasa

En la mañana de este lunes, 23 de octubre, EL ESPAÑOL de Castilla y León les informaba de que un alto cargo de la Junta de Castilla y León como es Indalecio Escudero va a ocupar la labor de director de Coordinación de Políticas Públicas del Ayuntamiento de Valladolid, o lo que es lo mismo, va a ser el alcalde B del consistorio, o también podríamos decir que la mano derecha de Jesús Julio Carnero.

Este periódico ha podido saber, además, que Eduardo Cabanillas Muñoz, director general de Atención al Ciudadano y Calidad de Servicios, será propuesto como gerente de Auvasa, como han confirmado fuentes municipales a este medio.

Se ha propuesto, como explican las mismas fuentes, a Cabanillas, pero no está ratificado aún hasta que no se firme en el Consejo de Administración de Auvasa, que se va a celebrar el próximo miércoles, 25 de octubre. “El nombre está propuesto, pero hasta que no se firme y se rubrique el acuerdo en el consejo de administración no será una realidad”, confirman las mismas fuentes.

Eduardo Cabanillas coincidió con Jesús Julio Carnero en la Junta de Castilla y León donde ocupó cargos como la secretaría general de Agricultura. Allí es, en la actualidad el director general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Consejería de Presidencia.

Eduardo Cabanillas es Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid y tiene también formación en Asuntos Europeos por la Universidad de Valladolid.

En cuanto a la experiencia profesional, acumula dos años en una empresa de ingeniería agronómica de proyectos agroindustriales en Andalucía y elaboración de programa de ordenación y promoción de zonas rurales de Galicia.

Además, ha sido funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo Superior de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León desde 1988, en la Consejería de Agricultura y Ganadería en diferentes puestos como jefe de Sección, Jefe de Servicio y Coordinador de Servicios.

Ha sido responsable de la elaboración de programas europeos y director general del Fondo de Garantía Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería, una dirección de la que dependía la gestión de las ayudas a la renta de la PAC.

Fue consejero por designación de la Junta de la Sociedad Estatal SEISA y cuatro años secretario general de Familia y Servicios Sociales. Acumula otros cuatro años en el Comisionado Regional para la Droga en Castilla y León. Tiene una Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas y doce años como secretario general de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Además, suma dos años y nueve meses de secretario general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y ha sido vicepresidente 1º del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

Ahora, desde el 29 de abril de 2022, era director general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios en la Junta.

Nuevo gerente tras Álvaro Fernández Heredia y José Alfonso Gálvez

Eduardo Cabanillas se convertirá este miércoles en el nuevo gerente de Auvasa tras el cese por sorpresa de Álvaro Fernández Heredia del pasado 28 de marzo de 2023, antes de las elecciones municipales del 28 de mayo, tras la llegada del madrileño en el año 2019 y después de la polémica por su salida.

Posteriormente, José Alfonso Gálvez asumía el cargo de forma efímera y por tres meses hasta su cese en el mes de julio. Ahora, Auvasa volverá a tener gerente.

Auditoría

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, también ha confirmado este lunes, 23 de octubre, que "vamos a hacer una auditoría externa en Auvasa", para conocer los números de la empresa del transporte público en la ciudad del Pisuerga.

"No sé en qué grado está la contratación pero la intención del Ayuntamiento es la de llevarla a cabo lo antes posible", ha añadido el primer edil.

