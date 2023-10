Carnero se apunta el tanto del nuevo polideportivo en el CEIP Miguel Delibes: “No había nada”

En la mañana de este lunes, 16 de octubre, la Junta de Gobierno del nuevo Ayuntamiento de Valladolid, que forman el PP y Vox, dejaban sin efecto el acuerdo del 6 de junio de 2022 del anterior equipo de gobierno formado por PSOE y Valladolid Toma La Palabra para la construcción de una instalación deportiva de uso educativo compartido en el CEIP Miguel Delibes.

La justificación del PP y Vox se fijaba en que “no se había firmado este convenio por razones técnicas de capacidad de la parcela donde se iba a ubicar el polideportivo”. Apuntaban que este nuevo acuerdo que se adoptaba en esa junta de gobierno del pasado lunes iba a desbloquear el parón al que, que, desde julio de 2022, estaba sometida esta instalación deportiva de uso compartido que se pretendía compartir.

Apostaba por la colaboración con la Junta de Castilla y León para dar inicio al expediente correspondiente para arrancar la obra en el año 2025. Todo para, a través de la colaboración entre ambas administraciones “culminar con la firma del convenio” y proceder a la “redacción del proyecto y posterior contratación de las obras” para proceder a su contratación.

Esto no sentó, ni mucho menos, bien a la oposición, que criticaba al nuevo gobierno municipal y le acusaba de “comenzar a aplicar los recortes renunciando a la construcción de polideportivos en centros educativos”. Desde el AMPA del CEIP también han cargado contra el equipo de gobierno y piden la construcción de este polideportivo.

Jesús Julio Carnero, el alcalde de Valladolid, y el director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, José Miguel Sáez, han detallado en la mañana de este viernes, 20 octubre, la cesión de terreno para la construcción del polideportivo junto al CEIP Miguel Delibes.

“En marzo de 2021 hay un escrito del director general en el que se ponía en conocimiento del Ayuntamiento la intención de trabajar en distintos centros. Entre ellos estaba la actuación del polideportivo en el CEIP Miguel Delibes. Ha pasado un mandato y nada se ha hecho”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, después de la reunión con el director general de Centros e Infraestructuras de la Junta.

El primer edil ha querido dejar claro que “no se ha paralizado nada porque no había nada” y que el nuevo Ayuntamiento, que conforman PP y Vox ha sido el que “ha activado” este proyecto ante “la inacción del equipo de gobierno anterior en la concreción del polideportivo”.

Carnero ha especificado que la acción del equipo de Gobierno anterior se ha basado, en relación a esta iniciativa, en “un intercambio de conversaciones y de correos” que “no tuvieron resultado”. La parcela que se ofrecía, por parte del anterior gobierno liderado por Óscar Puente, ha señalado el regidor que “no permitía materializar la pretensión de Educación” para “dar satisfacción a los alumnos”.

“Igual que hay trenes que no caben por los túneles. Hay polideportivos que no caben en determinados terrenos”, ha apuntado Jesús Julio Carnero.

En azul la parcela que cederá el nuevo equipo de gobierno. En rojo, la que cedía el anterior

El proyecto anunciado por Jesús Julio Carnero

Este polideportivo se va a asentar sobre una parcela de 4.317 metros cuadrados. Además, se estudia la posibilidad de que cuente con unas dimensiones de 45 metros de largo por 30 metros cuadrados de ancho y donde se puedan instalar, en uno de los laterales, un graderío que cuente con 150-200 asientos.

El terreno que va a aportar el Ayuntamiento de Valladolid implica reubicar la pista deportiva descubierta que hay, en la actualidad, en esa parcela a otra colindante. Eso se va a realizar de forma paralela a la redacción del proyecto del polideportivo, por los que los vecinos no se verán privados de dicha instalación deportiva en ningún momento.

“No hay paralización. Lo que no anda no se puede paralizar. Esto no andaba porque no había nada. Ahora firmaremos el convenio con la cesión del espacio y la consejería trabajará ya en los trámites para la licitación. Cuando el proyecto sea una realidad se procederá a la ejecución de la obra”, ha añadido Carnero, que ha apuntado a que en el 2025 comenzarían las obras de un proyecto cofinanciado al 50% tanto por el Ayuntamiento como por la Junta de Castilla y León.

De izquierda a derecha: José Miguel Sáez, Jesús Julio Carnero y Mayte Martínez

“Un proyecto bonito”

El director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, José Miguel Sáez, ha apuntado que con este acuerdo con el nuevo Ayuntamiento se va a llevar a cabo “un proyecto bonito” y que “necesitaban un terreno óptimo” para proceder a la redacción del proyecto.

“El Ayuntamiento cede la parcela, se firma el convenio para la ejecución de la obra con el fin de arrancar lo más rápido posible con el mismo”, ha asegurado Sáez.

Carnero ha rechazado que se vaya a retrasar un año el proyecto, como apuntaban desde el Grupo Municipal Socialista. “Cómo se va a retrasar lo que no se ha empezado”, ha afirmado. Y ha vuelto a recalcar que con la acción de su gobierno se acaba “el parón” apuntando que el equipo de Gobierno Municipal anterior realizó una “retención de créditos en 2022 de 1,5 millones en tres partidas” y que en el caso de que se hubiera firmado “el convenio este año, no se hubiera podido dedicar al polideportivo” al “no existir redacción del proyecto” y “sin proyecto no hay obra”.

A partir del presente acuerdo se firmará, en las fechas siguientes, el convenio entre las dos administraciones, y se va a proceder a la redacción del proyecto y posterior contratación de las obras para su construcción. La Junta se encargará de la construcción de la instalación el Ayuntamiento participará en la cofinanciación de las mismas.

La contestación del Grupo Municipal Socialista

Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, tras la rueda de prensa de Jesús Julio Carnero, han vuelto a asegurar que la construcción del nuevo polideportivo “debe comenzar en 2024”. Además, han añadido que estarán vigilantes para que “las obras no se demoren a 2025”.

Los socialistas han apuntado que la intención del equipo de gobierno era “detraer el dinero presupuestado” de 1.450.000 euros, de los cuales, un millón están reservados este año y 450.000 para el siguiente, para “destinarlo a otros fines”, han vuelto a señalar.

Además, han argumentado que la rueda de prensa de Jesús Julio Carnero y el director general de Educación “no dejan de causar asombro” y que se trata de “un acto propagandístico propio de los que se prodigan en la Junta de Castilla y León” y que “se quieren implantar también en el Ayuntamiento de Valladolid”.

“En esta ocasión, el alcalde trata de “vender” a la opinión pública una solución cuando el problema lo ha generado él y su equipo de concejales. La realidad es que el PP solo ha reaccionado ante la denuncia del Grupo Municipal Socialista y la presión de la AMPA y la Asociación de Vecinos de La Victoria”, señalan en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Además del polideportivo en el CEIP Miguel Delibes, las propuestas del Grupo Municipal Socialista se extienden al colegio María Teresa Iñigo de Toro, en Huerta del Rey, y el instituto Juan de Juni, en la Rondilla. Estas instalaciones forman parte del compromiso del PSOE para que puedan utilizarlas los alumnos en horario escolar, los clubes deportivos del barrio y todos los vecinos. El modelo se estrenó con éxito en Delicias, en el colegio Allúe Morer.

