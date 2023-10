La fórmula que se cocina contra los molestos atascos en Valladolid

La Red de Ciudades que Caminan está celebrando el décimo Congreso en el Museo Patio Herreriano de Valladolid bajo el lema ‘La Calle es la vida’, con dos rondas de ponencias relacionadas, una con la salud y otra con los barrios urbanos no centrales. También dos talleres que van dedicados a las calles de convivencia y también a las estrategias de comunicación urbana que conforman el programa de este foro de debate.

“Es un congreso solicitado por el anterior Equipo de Gobierno. Nosotros le hemos dado continuidad en una de las ciudades, favoreciendo los espacios públicos para ser disfrutados de una mejor manera. Un proyecto interesante que tiene esta iniciativa son las Escuelas de Convivencia Ciudadana, ya que siempre hay conflictos con peatones y también con otros medios de movilidad como son los patinetes”, ha asegurado el concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca.

El edil, en declaraciones ante los medios de comunicación, ha estado acompañado por el presidente de la Red de Ciudades que Caminan, Miguel Anxo Fernández Lores, que, además, es también el alcalde de Pontevedra, y que ha animado a participar a toda la ciudadanía en esta iniciativa que influye en el día a día a día de todas las personas.

El edil ha asegurado que “son muy interesantes” todos los proyectos que se están desarrollando para intentar “mejorar la convivencia”. “Las peatonalizaciones en zonas comerciales están provocando que ahora nos veamos invadidos porque la pandemia dio vía libre a las terrazas” y en muchas ocasiones, ha señalado, “está interfiriendo al uso y disfrute de la ciudad”.

Precisamente, sobre esta cuestión de las terrazas, Alberto Gutiérrez Alberca, en relación a estas terrazas, ha afirmado que el Ayuntamiento “trabaja en ello” para ver si se toman medidas para delimitar ese número, que en muchas ocasiones impiden a los viandantes andar con facilidad.

Un nuevo protocolo para evitar los atascos

“Vi ayer una foto sobre atascos en la que la matrícula era, todavía, de VA, antiguas. No eran de ahora. Como siempre se ha dicho, para hacer una tortilla, hay que romper huevos. Si tenemos que asfaltar una calle para mejorar la vía, hay que cortar la calle”, ha afirmado el concejal de Tráfico y Movilidad, sobre los atascos de las últimas horas en la ciudad.

Alberto Gutiérrez Alberca ha afirmado que “se trabaja en obras centrales” que “no son solo en Labradores o Panaderos” y que “van a asfaltar la remodelación de la plaza de Colón” lo que “conllevará el corte al paso de vehículos”.

Además, ha informado de que “se está trabajando en un protocolo de actuación en las arterias principales” para que desde el Servicio de Ocupación de Vía Pública se “dé información al ciudadano”. “Es muy importante que tenga la información suficiente a la hora de desplazarse en la movilidad en la ciudad”.

Además, ha añadido que “ahora se cuenta con sistemas más importantes” de los que se tenían antes con “los paneles de información de tráfico” con el que se puede informar de cortes que pueden durar una semana, para que los ciudadanos deriven su movilidad.

“Ojalá vayan caminando o usen servicios de movilidad pública”, ha añadido.

Sobre el carril en la calle Mieses y la conexión con Zaratán

“El carril que había no conectaba. El que había conectaba con lo que conectaba. Nosotros vamos a intentar garantizar el acceso con Zaratán, pero tiene varios posibles accesos. Desde la Avenida Gijón, que lleva una confluencia con una zona de autovías, tiene acceso desde la autovía con complicaciones con el Ministerio y otro por la calle José Acosta, donde hay unos senderos verdes que se podrían utilizar”, ha afirmado Alberto Gutiérrez Alberca sobre el carril de Mieses y también sobre la conexión con Zaratán tras anunciarse que hasta allí llegará Biki.

Esto es algo que en el protocolo de colaboración del convenio de extensión de Biki con Zaratán hay que realizar con el municipio y que “se avanzará más adelante” porque son “dos decisiones diferentes”. El establecimiento de las nuevas extensiones de las bicicletas públicas como extensión desde Valladolid en Zaratán y garantizar la mejor accesibilidad.

“Como he dicho en comisión y en otras ocasiones no todos los carriles para funcionamiento en bicicleta son segregados, hay también ciclocarriles, con las suficientes señalizaciones. No a todos los sitios llegaremos con un carril segregado.

La Zona de Bajas Emisiones

Un cartel, a la entrada de la sala en la que se está desarrollando la iniciativa, hablaba de la Zona de Bajas Emisiones, tan polémica en la ciudad de Valladolid y que el nuevo Equipo de Gobierno formado por PP y Vox quiere delimitar, como el propio alcalde, Jesús Julio Carnero, ha afirmado, “a la mínima expresión”.

“El proyecto se abrió a consulta pública. Antes de que acabe el año llevaremos a la aprobación inicial la Ordenanza intentando cumplir con el doble calendario del reglamento de la Ley de Cambio Climático y otro para el cumplimiento de los plazos de ejecución de los Fondos Europeos”, ha señalado el edil.

Además, ha apuntado, que en este sentido hay “algún proyecto con el que se tienen que cumplir los plazos”.

