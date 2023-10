CCOO critica al presidente de los hosteleros: “La gente quiere trabajar, pero no está dispuesta a que le exploten más”

El Presidente de la Asociación de Hosteleros de Valladolid, Jaime Fernández, aseguró el pasado lunes que “hay gran cantidad de parados, pero no quieren trabajar por las ayudas que reciben del Gobierno”. Unas declaraciones que al sindicato CCOO de Castilla y León no le han sentado nada bien, ya que piensa que las personas trabajadoras no están dispuestas a renunciar a sus derechos laborales, que se obvian con demasiada frecuencia en el sector de la hostelería”.

“Desde hace ya unos cuantos años, en el sector de la hostelería parece que sólo se buscan culpables a su situación y, desde luego, la patronal no hace autocrítica, sino que tira balones fuera. Lo cierto es que la hostelería hace tiempo que se ha vuelto un sector aborrecido por las personas trabajadoras, que ya no están dispuestas a que las exploten y humillen por cuatro duros. En un principio salieron del sector los españoles en edad de trabajar, después tiraron de los jóvenes que, por suerte, ahora tienen carreras universitarias, masters, estudios, en definitiva, formación y cultura, por lo que no se dejan engañar ni explotar como pasaba antes. Ahora mismo, son las personas inmigrantes las que también están empezando a padecer la triste realidad de la hostelería y están saliendo a cualquier otro sector·, argumenta María Jesús González., secretaria de Salud Laboral y responsable regional de hostelería de la Federación de Servicios de CCOO.

“La verdad es que la gente quiere trabajar, pero no está dispuesta a que le exploten más”, apuntan desde el sindicato. “La gente quiere primero que se respeten sus derechos laborales y después que le paguen las horas que trabajan. Y quieren tener un contrato de jornada completa y no de media jornada. Y quieren tener su categoría de camarero y no de ayudante. Y si hay que trabajar más por haber picos de clientes, también es justo que las personas trabajadoras ganen más. Y si tengo derecho a tener dos días de descanso a la semana, tenerlos. Y si tengo derecho a 50 días de vacaciones al año, contando los festivos, tenerlos”, termina María Jesús González.

