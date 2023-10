37,3 millones de déficit: la deuda de Puente en el Ayuntamiento de Valladolid retrasa la bajada de impuestos

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado a conocer este miércoles, 4 de octubre, la situación que atraviesa el Consistorio. Fue el pasado mes de julio cuando el alcalde, Jesús Julio Carnero, solicitó un informe sobre la situación financiera del Ayuntamiento a raíz de las recomendaciones manifestadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Por ello, este miércoles sacaba a la luz el informe del interventor con el que han comunicado un déficit de 37,3 millones de euros. De este han extraído varias conclusiones. La primera que han puesto sobre la mesa es que durante el año 2022, el Ayuntamiento "incumplió el principio de estabilidad y la regla de gasto".

Por otra parte, han informado que el Ayuntamiento presenta riesgo de sostenibilidad y recomienda que se eviten incrementos de gastos o reducciones de ingresos. Del mismo modo, han afirmado que de cumplirse las previsiones de cierre para 2023, se agrava el riesgo de sostenibilidad. Una situación que, lamentan, se ha visto agravada en 2023 dado que los gastos corrientes continúan incrementándose por encima de los índices y "las causas del incremento no son imputables a la crisis".

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, ha asegurado que se trata del resultado "de una gestión ineficiente del anterior equipo de Gobierno".

Por otra parte, han criticado que la firma del contrato de los Premios Goya se produjese días antes de las elecciones municipales y contara con una sanción de tres millones de euros en caso de no celebrarse.

Pese a ello, ha anticipado que se llevará a cabo sin ningún problema y que tendrá un coste de unos 7 millones de euros entre el pago del canon y la decoración de la feria.

Blanco ha asegurado que a 31 de mayo quedaban pendientes de pago 10,3 millones de euros que provienen de la adquisición de autobuses para transporte colectivo. Por otra parte, tendrán que hacer cargo a los sobrecostes que se han derivado de la ejecución de los nuevos ascensores.

Recuerdan que el Órgano de Tutela Financiera ha denegado, parcialmente, una autorización de operación de préstamo de 35 millones de euros. Del mismo modo, aseguran que las previsiones presupuestarias para hacer frente a los intereses de los préstamos eran "insuficientes" y que el endeudamiento por habitante es de 754 euros, un dato que se ha indicado en la Cuenta General del ejercicio 2022.

Por último, ha asegurado que la Cuenta General del ejercicio 2022 ha presentado un desahorro total neto de menos 20,7 millones.

"Desde la oposición decían que el depósito estaba lleno y el informe dice todo lo contrario. Esto no es solo una foto fija, sino un análisis de la tendencia de los últimos años", afirman.

Plan de choque

En este sentido, desde el Consistorio van a llevar a cabo un plan de choque con el que adoptarán una serie de medidas. El primero es una auditoría externa a Auvasa dado el "singular incremento de gasto". También van a establecer una estrategia de planificación de la gestión de recursos humanos, de la mano del Diálogo Social, que "encauce el gasto de personas en los próximos ejercicios presupuestarios".

Por otro lado, van a reformular la planificación vigente en materia de subvenciones y a implantar un nuevo Plan de Digitalización municipal para incorporar mecanismos y procesos que utilicen Inteligencia Artificial con el "fin de conseguir una reducción del gasto corriente".

Blanco ha anunciado que habrá tasa de basuras, aunque no para el 2024: "El anterior equipo de gobierno ya lo anticipó. Vendrá más adelante porque es obligatorio".

Por otro lado, la bajada de impuestos no podrá ser posible en este año: "No nos apartamos de la voluntad de bajar impuestos, pero este 2024 no lo podemos asumir por la situación que hay".

Sin embargo, desde el Ayuntamiento afirman que esta situación "no afecta a los planes de soterramiento" y que el proyecto continuará adelante.

"La herencia soñada"

El portavoz del Grupo municipal Socialista, Pedro Herrero, ha atendido a los medios minutos después de la rueda de prensa. La situación económica la ha definido como "la herencia soñada" dado que hay 100 millones de ahorros, "el doble de lo que nos encontramos, 90 millones en caja y un valor patrimonial de 1.200 millones, tal y como ha expuesto.

De este modo, se ha extrañado de la sorpresa por parte del actual equipo de gobierno puesto que "todos los informes son públicos, no dice nada más que lo que sabemos".

Herrero a acusado a Carnero de "prometer la luna" y, ahora, tener complicaciones para cumplir todo lo que dijo en campaña. Del mismo modo, ha recordado que el ayuntamiento sistemáticamente en los últimos 10 años ha sido "el más cumplidor de España en cuanto al déficit".

Lo que ocurrió fue que en pandemia "hubo que ayudar a la sociedad". Del mismo modo, recuerdan que tiraron de ahorros para no subir impuestos: "Ahora hay otro gobierno y son quienes deben tomar decisiones. Las arcas municipales están saneadas". Y aprovechaba para cargar contra la Junta "que tuvo un superávit".

Herrero ha criticado duramente a Blanco puesto que "estaba en la oposición y conocía estos datos". Motivo por el que no entiende la sorpresa que han mostrado tras recibir el informe. Finalmente, ha dicho que el actual alcalde de Valladolid "está deseando que salga Pedro Sánchez" como presidente de España porque será el motivo para "no tener que cumplir promesas". Haciendo referencia al soterramiento.

El portavoz del Grupo municipal Socialista, Pedro Herrero, hablando sobre la situación económica del Ayuntamiento

