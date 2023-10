Sale a la luz el segundo vídeo del ataque a Óscar Puente en el AVE

Fue el tema más comentado del pasado viernes, llegando incluso a eclipsar la segunda votación fallida de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El enfrentamiento entre el exalcalde de Valladolid y diputado nacional, Óscar Puente, y el psicólogo vallisoletano Lucas Burgueño copó todas las portadas en los medios de comunicación. A su llegada al Congreso, el exregidor pucelano anunció acciones legales contra su acosador y explicó que durante el trayecto, llegando a Madrid, se originó otro encontronazo.

Ha sido, precisamente, Lucas Burgueño quien ha colgado, de nuevo, un vídeo de este segundo encontronazo. En él se puede ver y escuchar como en esta ocasión incluso ataca personalmente con cuestiones de la vida privada del socialista, siendo recriminado por varios pasajeros y con un reiterativo Puente que reclamaba que le dejase en paz.

En el vídeo se observa como Burgueño se acerca nuevamente a Óscar Puente para, en primera instancia, pedirle disculpas por si le había molestado lo sucedido anteriormente en la propia estación de Valladolid, a lo que el diputado no atendía y le pedía, como ya había hecho con anterioridad y en varias ocasiones en el primer encontronazo, que le dejase "en paz".

Una solicitud a la que el psicólogo hacía caso omiso y obviando la incomodidad que producía sobre Puente, insistía en mantener una conversación y preguntando si "qué tal está de lo de la rodilla", refiriéndose al accidente su sufrió el exalcalde de Valladolid durante la campaña electoral de las municipales visitando unas obras.

Puente volvía a reiterar, por enésima vez, que le dejase "en paz", momento en el que Lucas Burgueño endurecía su actitud y directamente atacó al socialista con temas personales. "Oye ¿Y qué opinas de dejar a tú mujer y violar la institución del matrimonio por quedarte con una niña de veinte y pocos años? ¿Qué opinas de eso? ¿Te pone rojo? ¿Eh?", pronunció.

Esto llevó a Puente a sacar su teléfono móvil y grabar él mismo el ataque personal que estaba sufriendo por parte de Burgueño, que insistía en su pregunta mientras mantenía una actitud chulesca con la interventora, quien le avisaba de que iba a "tener un problema", dado que había "Policía esperando en la vía" a su llegada a Madrid.

Algo que ya explicaba Puente el pasado viernes y el cual parecía darle "igual" al psicólogo, quien ya invitado a irse del vagón de Puente, se alejaba del lugar justificándose con que le estaba haciendo "preguntas". "No he cometido ningún delito que es nada más que hacerte preguntas", insistía. Finalmente, el vídeo se zanja con un: "No contestas nada. Demócrata".

