Miguel Lago ironiza sobre el incidente de Óscar Puente: "¡No tenía que haber salido ningún AVE de España!"

El incidente entre el diputado del PSOE por Valladolid Óscar Puente y el psicólogo Lucas Burgueño ha sido el tema del fin de semana. El vídeo donde este 'coach' increpó al exalcalde de Valladolid durante un viaje en el AVE Valladolid-Madrid ha generado toda una oleada de opiniones y todo el mundo ha querido hablar del tema.

Y el último en hacerlo ha sido el siempre controvertido humorista Miguel Lago. El colaborador de 'El Hormiguero' y 'Ahora Sonsoles' no ha podido dejar pasar la oportunidad y ha ofrecido un monólogo dedicado al incidente, que provocó un retraso de 45 minutos en dicho tren, tras solicitar Óscar Puente presencia policial, cuando este hombre se le acercó para preguntarle por su opinión sobre la amnistía a Carles Puigdemont y le impedía el paso en el vagón.

Así, Miguel Lago aseguraba en tono irónico que "desde aquí quiero aprovechar para hablar de un suceso ocurrido, que demuestra la deriva terrible que está tomando la sociedad española. Que fue el tremendo escrache, el tremendo acto de violencia que sufrió en el AVE Óscar Puente. Permitidme que pare aquí el show para hacer una condena firme de tal hecho".

Después el cómico se preguntaba: "¿Esta es la España que queremos?, ¿queremos que, de repente, cualquiera se cruce a un diputado, se acerque, se plante delante y le diga: 'Alcalde, qué le parece lo de Puigdemont…?' ¿Esta es la España que queremos?". Todo entre las risas y los aplausos de su entregado público.

Pero no quedó aquí la cosa. Miguel Lago continuaba su monólogo ironizando sobre la petición de Óscar Puente de que la Policía actuara contra Lucas Burgueño y que provocó un retraso en el viaje. "A mí me da vergüenza y decían es que salió el tren con 45 minutos de retraso. ¡Cómo si no sale!", continuaba el humorista.

También bromeaba sobre la gravedad del acto cometido por el psicólogo asegurando que "estamos hablando de un ataque híper violento a un diputado de las Cortes Generales, joder… ¡No tenía que haber salido ningún AVE de España! ¡Tenían que haberlos parados todos y estar todos con Óscar Puente!".

Cabe recordar que Lucas Burgueño no solo preguntó a Puente por Puigdemont, sino que continuó increpando al diputado vallisoletano durante todo el trayecto, como puede comprobarse en un nuevo vídeo publicado por el propio 'coach' en sus propias redes sociales. En esas imágenes se puede ver y escuchar como Burgueño ataca personalmente con cuestiones de la vida privada del político socialista, siendo recriminado por varios pasajeros y con un reiterativo Puente que reclamaba que le dejase "en paz".

Además, Burgueño no solo increpó aquel día a Óscar Puente. Tal y como él compartió en sus stories de Instagram, el psicólogo también arremetió a su vuelta a Valladolid contra un equipo de Mediaset, que iba a comenzar un directo en la estación de Campo Grande. El 'coach' motivacional se acercó a ellos grabándoles con su teléfono móvil y empezó a tocar su cámara, al mismo tiempo que les provocaba y les cuestionaba por su trabajo.

Pese a todo esto, Miguel Lago quitó hierro al asunto en su monólogo comparándolo con otros incidentes a políticos españoles que sí considera violentos. "¡Qué estamos hablando de algo serio, joder! No estamos hablando de agarrar a Begoña Villacís embarazada de nueve meses y empezar a escupirla y empujarla. No estamos hablando de agarrar a la Cifuentes para gritarle 'puta' y caerle a escupitajos".

El cómico finalizaba su monólogo avisando con sorna de que "si seguimos así y se permite un ataque como el que ha sufrido Óscar Puente, ¿qué va a ser lo próximo? ¿qué un loco le pegue una hostia en la cara a puño cerrado a un presidente del Gobierno? Ah, ya pasó perdonad".

Sigue los temas que te interesan