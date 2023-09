Judith, futbolera y pregonera: “El Caso Rubiales es un claro ejemplo de lo que nos queda por luchar y avanzar”

Judith Toquero Sanz (Mojados, 1987), es una mujer que lleva el fútbol en las venas. Amante del deporte rey y de pasar un rato agradable viendo series, nuestra entrevistada es la entrenadora del infantil del Real Valladolid femenino y tiene muy claro los valores que quiere inculcar a sus pequeñas jugadoras.

Este jueves, 28 de septiembre, va a ser un día muy importante en la vida de nuestra protagonista, ya que ofrecerá, desde las 20.30 horas, el pregón de su pueblo, Mojados, dentro de las Fiestas de Nuestra Señora del Rosario.

Charlamos con ella sobre el Caso Rubiales, sobre el fútbol femenino y sobre ese evento que marcará su vida en esta entrevista:

P.- ¿Quién es Judith Toquero? ¿Cómo se define?

R.- Me defino como una apasionada del fútbol. También como una privilegiada por haber jugado tanto tiempo a este deporte. Incluso por haber disputado partidos contra equipos como el Atlético de Madrid, el Athletic o el Fútbol Club Barcelona.

P.- ¿Qué relación guarda con Mojados para que usted se la pregonera de las Fiestas de Nuestra Señora del Rosario?

R.- Mojados me ha visto crecer. Llevo toda mi vida aquí. Además, involucrada con el fútbol femenino casi toda la vida. El Ayuntamiento ha elegido un buen momento para que yo pueda dar el pregón.

P.- Es usted una de las pioneras en llevar el fútbol femenino a municipios como Mojados. ¿Qué hizo para ello?

R.- Empecé a jugar en Mojados. Anteriormente ya había equipos femeninos aquí, pero de mi generación era la primera, seguramente. Aunque era la única chica que jugaba, me daba igual. Era lo que me gustaba. Aún sigo vinculada al fútbol femenino.

P.- ¿Está satisfecha con lo logrado?

R.- Si se refiere a lo que he hecho jugando al fútbol, la respuesta es que sí. Echando la vista atrás, he disfrutado todo lo que he podido. Incluso ahora, al haber dado el paso a los banquillos. Creo que puedo intentar ayudar a muchas personas. Seguiré unida al fútbol hasta que considere que lo he dado todo.

P.- ¿Qué dijo cuando le llegó la llamada que le avisaba de que usted iba a ser la pregonera el jueves 28 de septiembre?

R.- Es una noticia que no me esperaba. Al principio no me lo creía. Se me da muy mal hablar en público. Soy bastante vergonzosa. Adolfo, el alcalde, me dio tiempo para que me lo pensara. Mi familia me ha animado a ello porque es una oportunidad realmente bonita. Supone un orgullo para mí el hecho de poder ser la pregonera.

P.- Adelántenos un poco de lo que va a contar en su pregón.

R.- Puede ser bastante evidente, pero hablo un poquito del fútbol femenino. Es bastante injusto que, en un momento histórico en el que hemos sido campeonas del mundo, se hable más de otras personas que de lo verdaderamente importante que es la estrella y de las jugadoras que han logrado este éxito.

P.- ¿Cuándo empezó usted en esto del fútbol femenino?

R.- En lo que se refiere a las Ligas femeninas, comencé a los 14 años. Estuve en equipo como el CD Victoria, el San Viator, el Rayo Simancas y el CD Parquesol. En los dos primeros jugábamos en la categoría regional. Incluso, en el CD Victoria conseguimos ascender a Nacional. Luego pasé al Rayo Simancas que estaba en Nacional y desde ahí pasé al Parquesol, donde conseguimos ascender a Segunda División.

P.- ¿Cómo ha visto la polémica del último mes con el Caso Rubiales?

R.- En el momento en el que sucedió, con toda la euforia de la celebración, no me di cuenta. Con el paso de los minutos, viendo Twitter, comencé a asimilar la magnitud de lo ocurrido. Es un claro ejemplo de lo que nos queda por luchar y avanzar. Si se pone en duda algo que ha sido visible a nivel mundial, imagínate cuando no se ve.

P.- ¿Cree que se ha olvidado un poco que somos campeonas del mundo?

R.- Un poco no, diría que bastante. Es muy triste que se haya olvidado un logro tan importante como este. Lo peor, es que se haya olvidado por el motivo que ha sido: una agresión sexual por parte del ya expresidente de la Federación Española hacia una jugadora. El momento más importante de la historia del fútbol femenino español ha sido arrebatado, y nadie nos lo va a devolver.

P.- ¿Piensa que es bueno para que el fútbol femenino gane más derechos y se equipare con el masculino?

R.- Más que bueno, yo creo que es necesario que se vayan equiparando los derechos. Con ello, no estoy hablando de salarios, si no de otras condiciones que creo que deberían empezar a darse desde la propia Federación de Fútbol Española como la mejora de condiciones en los viajes, mayor especialización de los cuerpos técnicos y otras cuestiones que son muy importantes.

P.- ¿Queda mucho por hacer?

R.- Mucho es decir poco ya que, como dijo Alexia Putellas recientemente, el fútbol es un reflejo de la sociedad. Se siguen oyendo muchos insultos machistas en los campos de fútbol. Y es ahí donde debemos empezar a cortar de raíz. Igualmente, se ha podido observar que se ha puesto en duda una agresión sexual que todo el mundo ha visto, se ha cuestionado en todo momento a la víctima. Lo que se ha podido observar con todo esto es que queda mucho por avanzar.

P.- Usted entrena al equipo infantil femenino del Real Valladolid. ¿Desde cuándo?

R.- La cantera femenina se ha creado el año pasado. Hay tres equipos femeninos: benjamín, alevín e infantil. Esta es la segunda temporada de los equipos femeninos del Real Valladolid.

P.- ¿Qué valores intenta trasmitir a sus jugadoras?

R.- Sobre todo, respeto hacia sus compañeras y rivales. Compañerismo y humildad que son la base del deporte. Intentamos crear una familia dentro del vestuario.

P.- ¿Hay futuro para el fútbol femenino en Valladolid?

R.- Creo que sí que hay futuro para el fútbol femenino en Valladolid. Para ello, se debe seguir con este progreso que se empezó con la creación del Real Valladolid femenino, tanto el primer equipo como los equipos de base

P.- Objetivo y deseo mirando a ese futuro.

R.- Mi objetivo personal es seguir ligada al fútbol. Creo que todavía me queda mucho que aportar a todas esas personas que quieren disfrutar del fútbol. Y mi deseo es que se consiga erradicar el machismo. El fútbol, o cualquier deporte, es para todas y todos.

