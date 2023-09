Polémica con el contador de víctimas de violencia de género en Valladolid

El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, denunciaba este sábado, a eso de las 15.00 horas y a través de su cuenta de Twitter que el nuevo gobierno de la ciudad del Pisuerga que forman el Partido Popular y Vox, había eliminado el contador de víctimas de violencia de género que colgaba en la fachada del edificio municipal de San Benito.

“Nos preguntábamos cuánto tardarían en quitar el contador de víctimas de violencia de género que había colgado en la fachada del edificio municipal de San Benito. Hoy hemos tenido la respuesta. Ni 100”, afirma el exalcalde de Valladolid en esta publicación de Twitter.

Este periódico intentaba hablar con Óscar Puente, sin éxito. La que sí que ha ofrecido su declaración a EL ESPAÑOL de Castilla y León ha sido la que fuera concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad los últimos años, María Victoria Soto, apartada ya, eso sí, de toda la actividad política.

“Colocamos el contador el primer año que llegamos al Gobierno municipal. Entendimos que era bueno que la sociedad conociera el número de mujeres que eran asesinadas cada año. Luego cambiamos el modelo con un cajetín para intercambiar números”, aseguraba María Victoria Soto.

La exconcejala apuntaba que el último año, por el viento, se rajó la pancarta teniendo que hacer una nueva. “Estaba nueva. Era una especie de pancarta que teníamos anclada en San Benito, en dos balcones de arriba y dos de abajo para que no se lo llevara el viento e íbamos cambiando el número”, nos explica Soto.

“Lo que digo es que, si hay alguien, que es tu socio de gobierno (al PP por Vox), y no cree en la violencia machista, esto es lógico que lo hicieran. Es ponerles en un apuro. A mí no me parece que sea lo mejor porque lo que no se ve no existe. La sociedad necesita verlo y saber que este año llevamos más muertes que el año pasado y nos quedan tres meses duros”, finaliza Soto, que apunta que “no molestaba” y se trataba de “una reivindicación de los colectivos feministas.

El Ayuntamiento de Valladolid asegura que ha cambiado de ubicación

“Se va a mover. En vez de ponerse en ese lugar, en el lado izquierdo, se va a colocar en el lado derecho. Como se ha puesto en grande una foto en la fachada, tenían que trabajar y no podía seguir ahí, por operatividad se tenía que mover”, afirmaban fuentes municipales en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El contador, por tanto, continuará en el lugar. De hecho, Rodrigo Nieto, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid afeó a Óscar Puente su tuit.

Aquí están el tuit borrado y el actual. Ni 100 días ni una hora. Pero no hay disculpa en la rectificación. Que nadie le quite la oportunidad de soltar bilis con un tuit. pic.twitter.com/S47WSWoaAw — Rodrigo Nieto (@Rodriniga) September 23, 2023

El exalcalde acabó rectificando con la siguiente publicación:

El cartel sigue en la fachada. Sólo lo han cambiado de sitio. pic.twitter.com/lCQAYF4Wj7 — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 23, 2023

