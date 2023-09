El soterramiento, Rubiales, el pago en metálico en Auvasa y la ZBE copan un bronco primer pleno post fiestas de Valladolid

Valladolid regresa este lunes, 11 de septiembre, a la 'normalidad' tras la temporada estival y la celebración de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que finalizaron este pasado domingo. Una normalidad que ha venido acompañada con un primer Pleno Municipal algo bronco, donde el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, han protagonizado los momentos de mayor tensión.

Los temas que han copado los principales momentos de esta sesión han vuelto a ser el eterno soterramiento, el regreso del pago en metálico en los autobuses de Auvasa, el 'caso Rubiales', la Zona de Bajas Emisiones y el nuevo puesto de Coordinación Política en Alcaldía creado por Carnero.

Además, también se han podido ver caras conocidas en la grada del público, donde han estado presentes alrededor de una decena de miembros de la Plataforma por el Soterramiento, liderados por el exsocialista Cecilio Vadillo, que han desplegado una pancarta con el mensaje 'No al muro', y una amplia representación de la organización del Ateneo Republicano, que ha arrancado un sonoro aplauso cuando la concejala de Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha formulado su pregunta al Gobierno Municipal sobre la cancelación del concierto republicano durante las fiestas.

Tras las tradicionales condolencias y felicitaciones, Carnero ha dado paso a las mociones, que en esta ocasión se han presentado tres, siendo dos de ellas aprobadas y otra rechazada.

Precisamente, la primera de ellas ha sido la presentada por Valladolid Toma la Palabra, que ha solicitado la ampliación de los caminos escolares seguros en la ciudad hasta los 20. Algo que ha sido bien recibido incluso por todos los partidos municipales, incluidos PP y Vox, aunque estos últimos se han abstenido.

Sí ha contado con el voto favorable de los 'populares', que han calificado la moción de "bien intencionada", en palabras del concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca. No obstante, sí ha querido matizar que van a hacer un "esfuerzo de trabajo" para aceptar el "reto" que les han marcado desde la oposición. "Hay que decir que si en unos años no fueron capaces de sacar más de cuatro, que nosotros saquemos 20 es una exigencia que estamos dispuestos", ha aclarado el edil del PP.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana y Salud Pública, de Vox, Alberto Cuadrado, ha lanzado un primer dardo a Toma la Palabra, a quienes ha acusado de "tener que pasar a la oposición para presentar esta moción". Ahora bien, aunque también ha hablado de una "situación de postureo" ante el "abandono" del proyecto piloto, ha señalado que no ven la misma desde un "punto de vista negativo".

La segunda de las mociones ha sido presentada por el PSOE, correspondiendo ella a la solicitud de la demolición del viaducto del Arco de Ladrillo y la construcción del túnel subterráneo para vehículos y peatones que estaba prevista en la integración ferroviaria del anterior equipo de Gobierno. Ha sido aquí, precisamente, cuando han comenzado a elevarse las discrepancias entre Gobierno y oposición.

La moción, que ha sido presentada por el exalcalde Óscar Puente, ponía de manifiesto la situación del paso de vehículos que cruza el Arco de Ladrillo. "El aspecto del puente llama la atención en materia de seguridad", ha denunciado el socialista al mismo tiempo que ha puntualizado que los informes técnicos de 2020 apuntaban a una recomendación de "demolición o sustitución". "Esto no es un debate sobre el soterramiento, la construcción de un paso subterráneo estaba previsto en el plan Rogers (impulsado por León de la Riva). Esta solución debe adoptarse con independencia o no de si se opta o no por el soterramiento", ha recalcado.

Carvajal, Carnero y Blanco durante el pleno de este lunes

El testigo ha sido cogido por Toma la Palabra, que ha cargado directamente contra el alcalde y el concejal de Urbanismo, a quienes ha acusado de "contradicciones" entre ellos. "El 29 de agosto, en la Comisión de Urbanismo, se le preguntó al concejal por la construcción de este túnel, a lo que él respondió que padre Claret se terminaría, pero que el resto en principio son incompatibles. El 4 de septiembre, el alcalde dijo que no se había terminado de valorar las ya acometidas y que las que sean compatibles se mantendrán ¿Quién manda más, el alcalde o su concejal del 'no es compatible'?", se ha preguntado Jonathan Racionero.

El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ha querido defenderse asegurando que la "estructura del viaducto no está en peligro", referenciando las palabras vertidas previamente por Puente, y ha añadido que las patologías en el informe pueden parecer "complejas", pero que realmente "no lo son". Además de matizar que tienen claro que "el viaducto tiene que desaparecer" porque la superficie "es para las personas", ha puntualizado que el túnel que se está redactando en estos momentos no es compatible con su idea de soterramiento. Como era previsible, la propuesta ha sido rechazada por PP y Vox.

El tercero de los puntos y quizás uno de los de más tensión ha llegado con la presentación de la moción para recuperar el pago en efectivo en los autobuses de Auvasa, que ha llegado incluso a desatar algunas reacciones desde la bancada socialista durante el turno de palabra del PP.

El encargado de presentar dicha moción ha sido Gutiérrez Alberca, quien ha hablado de un "modelo de justicia social" y ha sustentado sus argumentos en "no dejar a nadie fuera y que el servicio sea de accesibilidad universal". Por su parte, Cuadrado, de Vox, ha vuelto a esgrimir su posición sobre la "libertad de elección", algo que ha defendido durante todo el pleno municipal.

El exconcejal de Movilidad Luis Vélez se ha mostrado sorprendido por la presentación de una moción "sobre algo que ya tienen la decisión tomada". "Ya ha anunciado a los medios que el 20 de septiembre volverá y además faltando el respeto al Consejo de Administración de Auvasa", ha acusado a Carnero.

Asimismo, ha recalcado que "no hay ni un informe técnico que respalde la medida" y ha explicado que se va a "reducir la velocidad comercial". Es este último punto el que ha provocado caras de perplejidad entre los ediles del PSOE cuando, en su turno de réplica, Gutiérrez Alberca ha puntualizado que Auvasa "no es alsa" y que su prioridad "no es la velocidad comercial". "Somos un servicio público, queremos dar prestación de accesibilidad universal", ha insistido.

Esto ha sido contestado por los socialistas y Toma la Palabra aclarando que la velocidad comercial forma parte de la "responsabilidad de ofrecer un servicio de calidad". "Su prioridad no es la velocidad comercial, entonces cuál es: no es ofrecer un servicio de calidad, no es que cojan el autobús y lleguen antes a su punto de destino", ha destacado Vélez.

Puente enseña una foto del viaducto de Arco de Ladrillo durante el pleno de este lunes

Pasados los turnos de mociones, ha llegado el momento de las interpelaciones, que se ha presentado una a Carnero y que no ha sido respondida por la misma, sino que este acometido ha recaído sobre el tercer teniente de alcalde, Francisco Blanco. Trataba sobre la creación del nuevo puesto de Coordinación Política en Alcaldía, un asunto aprovechado por el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, para afirmar que "todo el mundo sabe que usted no quería ser alcalde de Valladolid", dirigiéndose al regidor.

Blanco ha querido explicar que lo que quieren hacer desde el PSOE es "hacer ruido" y que el puesto está "reservado para un funcionario A1 de nivel 30 y no es un cargo político". Durante una de las réplicas, Herrero ha señalado que en el próximo pleno presentarán una moción al respecto y solicitarán una copia de los CV "que ha invitado a la gente a presentar" con "recochineo".

Un comentario que no ha sentado bien al alcalde de Valladolid, que esta vez si ha optado por intervenir y ha acusado al socialista de usar una "expresión que no se la permito a nadie". "Es falta el respeto a Jesús Julio Carnero y al alcalde de Valladolid. Yo soy alcalde y me gusta. Usted está en la oposición y no le gusta. Y ahí va a seguir. Yo como funcionario podría optar, usted en ningún caso porque para estar se necesita ser funcionario y tener CV y no se lo digo con recochineo", ha espetado.

En el apartado de preguntas, el Pleno Municipal ha abordado cuestiones como la cancelación de la verbena del Ateneo Republicano, las disfunciones ocurridas en la apertura de las casetas regionales, así como su reubicación cuando se apruebe la nueva ciudad deportiva del Real Valladolid, la zona de bajas emisiones o el 'caso Rubiales', que ha sido el otro momento de mayor tensión en esta sesión, esta vez protagonizado por Pedro Herrero, de nuevo, e Irene Carvajal, la primer teniente de alcalde, de Vox.

El socialista ha tildado directamente al Gobierno Municipal de "machista" y Carvajal ha salido del paso para defenderse asegurando que no va a estar comprometida con el "feminismo que victimiza a las mujeres" y ha añadido que el compromiso de Vox será de "absoluto respeto" a las personas sean jóvenes, mayores o pequeños, hombres o mujeres".

"Ustedes, que presumen de ser políticamente incorrectos, tienen problemas en reconocer que son machistas. Su partido ha dicho que había una cacería al 'pobre' señor Rubiales. Esto no deja de ser un ejemplo más. Eso se acabó. Ustedes representan el último reducto. La lucha por la libertad se llama feminismo. Del machismo también se sale", ha zanjado Herrero.

La sesión se ha cerrado con un mensaje de lamento de toda la Corporación Municipal pronunciado por Carnero, a petición del PSOE para que constase en acta, por el trágico terremoto que ha sacudido recientemente a Marruecos.

