Programa de fiestas de Valladolid 2023: sábado 9 de septiembre

Valladolid sigue disfrutando de sus Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2023, las cuales lamentablemente ya están llegando a su fin. Sin embargo, este sábado la capital celebra su noveno día festivo con un sinfín de actividades, eventos y conciertos para todos los públicos en diferentes ubicaciones de la ciudad.

Lo más destacado de la jornada es, sin duda, la corrida de toros protagonizada por Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, así como las actuaciones musicales de The Christians, The Blow Monkeys y de Tony Hadley Band dentro del marco del British Pop Festival. También generan una gran expectación diferentes representaciones teatrales, actuaciones musicales y actividades deportivas, culturales y de ocio y entretenimiento para pequeños y grandes que se irán sucediendo a lo largo de todo el día.

A continuación puedes consultar el programa completo para este sábado 9 de septiembre:

[Programa de las fiestas de Valladolid 2023: consulta aquí todos los conciertos y actividades]

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

10:30 h

Pérgola del Campo Grande

V Memorial Ángela Sagarra

Organiza: Asociación Española de Puzzle

11:00 a 22:00 h

Paseo Central del Campo Grande

45 Feria de Cerámica y Alfarería.

ACEVA

12:00 h

Puente Duero

Tío Tragaldabas

12:00 h

Chancillería

Tía Melitona

12:00 a 14:00 h

Cúpula del Milenio

Master Class Zumba Valladolid

Info: espaciojovennorte.es

12:00 a 14:00 h

Cúpula del Milenio

Punto Violeta informativo

12:30 h

Teatro Zorrilla

El musical Tadeo Jones

12:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00 h

Zona Infantil Plaza de Portugalete

Parque infantil de hinchables y Talleres de Hama Beads y mosaicos “Play Ecológicos”

17:00 h

Pajarillos (C/ Cigüeña)

Tío Tragaldabas

17:00 h

Covaresa (C/ Miguel de Unamuno)

Tía Melitona

17:00 h

Calle Andrés de la Orden

IX Encuentro de Motocicletas y Ciclomotores Clásicos

Fevapeñas

17:00 h

Teatro Zorrilla

Gran circo acrobático de China

17:00 a 22:00 h

Complejo Deportivo San Pedro Regalado

II Torneo de Jugger

Info: VallanoChe.es

17:30 a 21:00 h

C/ Estación de Ariza, 1

XXXI Exposición ferroviaria

Asvafer

17:30 h

Residencia Cardenal Marcelo. Avda. Contiendas, s/n

DÚO FRAN Y CÍA

17:30 h

Teatro Calderón

Grease, el Musical

18:00 h

Auditorio Feria de Valladolid

Lo de ferias: 16 añitos

18:00 h

Plaza de Toros

Corrida de toros: toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado

18:00 a 00:00 h

Escenario Rosaleda – Pista de Skate

Actuaciones locales

Consejo Local de la Juventud de

Valladolid

18:00 a 20:00 h

Plaza de la Universidad

Bookcrossing. XVII Liberación Masiva

Vallisoletana de Libros¡Ven y toma prestado un libro!

Organizan: Asociación Comunera Vallisoletana, Peña Comuneros y los bookcrossers de Valladolid

18:00 a 22:00 h

Charanga Pasacalles Flautí y Cía

Recorrido: Pza. San Martín, C/ Camarín de San Martín, C/ Piedad, Marqués del Duero, C/ Paraíso, C/ Antigua, Pza. de Portugalete, Pza. de la Libertad, C/ Ebanistería y Pza. Cantarranas Ruta 666

18:30 h

C. P. M. San Juan.C/ Santa Lucía, 32-34

DÚO PRINCIPAL

18:30 h

Zona infantil Paseo de Las Moreras

Gigantes y Cabezudos.

Acompañan dulzaineros “Tierras Llanas”

18:30 h

Plaza Biólogo J.A. Valverde

El collar de la paloma.Fierabrás Títeres.

Espectáculo para público familiar

18:30 h

Puente Duero

El tesoro de Roald Dahl.Libera teatro.

Teatro infantil

18:30 h

Salida: C/ Andrés de la Orden

Ruta de Motocicletas y Ciclomotores Clásicos por el centro de Valladolid

Fevapeñas

19:00 h

Plaza de la pirámide

Take Over Sound System.

Baile

19:00 h

Parque Alameda (junto Centro Cívico)

Tía Melitona

19:00 h

Pinar de Antequera (parada de autobús)

Tío Tragaldabas

19:00 h

Playa Las Moreras

Ven a jugar al ajedrez.Te retamos, demuéstranos tu destreza, amigo

Coordinadora de Peñas

19:00 a 23:00 h

Zona Moreras

Magic Responsable Nights

19:30 a 22:30 h

Cúpula del Milenio

North Dance: exhibición de baile

Info: espaciojovennorte.es

19:30 a 22:30 h

Cúpula del Milenio

Punto Violeta informativo

20:00 h

Pza. Gutiérrez Semprún

Juegos y actividades de peñas

Peña Bodega Paco

20:00 h

Barrio Belén (Avda. Valle Esgueva, apeadero de trenes)

VIII FESTIDAGAS 2023 Envidia Kotxina, Proyecto Kostradamus, Karne Cruda y Sentinel

20:00 h

Sala Borja

El enfermo imaginario

20:00 h

Teatro Cervantes

Noches golfas. Agustín Jiménez

20:00 a 23:00 h

C/ Santiago

Punto Violeta informativo

20:00 a 23:00 h

Plaza Fuente Dorada

Lysdance

20:00 a 00:00 h

Zona Moreras

Programa Young Zone:mediadores juveniles informarán sobre la prevención del consumo de alcohol, cannabis y tabaco

20:30 h

Pérgola del Campo Grande

“Las Verbenas de la Feria”. Orquesta El Salón

20:30 h

Auditorio Feria de Valladolid

Lo de ferias: 16 añitos

20:30 h

Aparcamiento Estadio José Zorrilla

XXXVII Feria de Folklore y Gastronomía.Actuaciones:

Grupo de baile “Axouxere”, grupo de gaitas “Nivaria”, grupo de pandereteiras “Erguedela” y grupo de baile “Anaquiños” (Casa de Galicia) y grupo “Escuela de jotas del nuevo hogar navarro de Vitoria” (Casa de Cultura y H. Navarro)

20:30 h

Teatro Zorrilla

Gran circo acrobático de China

20:45 h

Plaza Mayor

JUAN LAFORGA

21:00 h

C/ Andrés de la Orden

El Conciertazo de Fevapeñas Edición: Billynoise,Seiskafés y Sbeerocks

Fevapeñas

21:00 a 04:00 h

Paseo de Las Moreras

II Moreras Beach Festival: Peñas Pucela Sound. Con los DJ’s: Peke Teso, Yorska, David Martínez, Doñás, Félix, Pablo Domenech, Queco y Finisher

Coordinadora de Peñas

21:00 a 23:30 h

Plaza Porticada,Explanada de Mieses Girón

Night Glow: espectáculo de globos aerostáticos y concierto de Bloody Mary. Trofeo Diego Criado del Rey

21:00 h

Casa Museo José Zorrilla

Teatro: “Tic Tac”.

Amigos del Teatro

21:00 h

Teatro Calderón

Grease, el Musical

21:00 h

Teatro Carrión

¡Ay Carmela!

21:00 a 01:00 h

Zona Moreras

Punto Violeta informativo

21:30 h

Patio de la Hospedería de San Benito

Zarzuela: Espectáculo musical “Zambras. Junto a la hoguera”. Asociación Lírica Bohemios y Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este (JOSPE)

Entrada: 5€ más gastos en www.mgticket.com a partir del 23 de agosto

21:30 a 04:00 h

Paseo de Las Moreras

Los40 Dance Festival #PucelaDance23

José Manuel Duro, Arturo Grao, Abel Ramos, Albert Neve, Germán Pascual, Abel “The Kid”.

21:45 h

Plaza Mayor

BRITISH POP FESTIVAL: THE CHRISTIANS

22:00 h

Puente Duero

Discomovida – Grupo Oasis

22:15 h

Paraje del Caño Hondo

Fuegos artificiales. Sesión 8ª. Pirotecnia Pablo (Asturias)

22:45 h

Teatro Cervantes

Hot night: show cabaret

23:00 h

Plaza Mayor

BRITISH POP FESTIVAL: THE BLOW MONKEYS

00:15 h

Plaza Mayor

BRITISH POP FESTIVAL: TONY HADLEY BAND (ex Spandau Ballet)

