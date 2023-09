Lola Índigo desata la locura en Valladolid y revienta la Plaza Mayor

Dos horas antes del concierto ya no cabía un alfiler en la Plaza Mayor de Valladolid. Y por esto la Policía Local y Protección Civil se vieron obligados a cortar los accesos por seguridad, al haberse alcanzado el aforo completo. Y es que el concierto de Lola Índigo, uno de los más esperados de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, no defraudó. La artista granadina ofreció un espectáculo inolvidable, donde no faltaron una puesta en escena de fantasía, luces y coreografías al más puro estilo futurista y espacial.

Y es que el show que lleva por título 'Dragón Tour' entusiasmó a las más de 25.000 personas que presenciaron el espectáculo, en el que Tini hizo entrada en escena para cantar 'La niña de la escuela'.

En definitiva, un concierto para la historia de las fiestas de Valladolid.



🔥 E S P E C T A C U L A R 🔥@lolaindigomusic en las #FiestasVLL2023 🎉 pic.twitter.com/OHkGxiiNBh — Fiestas Valladolid (@fiestasVLL) September 7, 2023

Por la gran afluencia de público, procedemos a cortar varias entradas a la #PlazaMayor

De momento se puede acceder por Manzana, Corrillo, Lencería o Ferrari. @lolaindigomusic pic.twitter.com/xCQWHrHFQJ — PoliciaValladolid (@PoliciaVLL) September 7, 2023

