Condenan a dos mujeres en Valladolid por una denuncia falsa de violación e intentar chantajear al hombre con 25.000 euros

Dos mujeres han sido condenadas en Valladolid después de que una de ellas denunciase a un hombre por violarla, siendo el relato falso, y después su amiga intentase chantajear a la víctima pidiéndole 25.000 euros para que no presentase la denuncia. La Audiencia Provincial ha desestimado los recursos y confirmado así la sentencia de la Sala de lo Penal número 4 de la ciudad pucelana.

La resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León a través del Centro de Documentación Judicial, explica que la sentencia de primera instancia considera probado que la mujer interpuso una denuncia el 10 de abril de 2019 en las dependencias de la Unidad de Familia y Mujer de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.

En su relato explicó que el 10 de marzo del mismo año habría sido abusada sexualmente con penetración por la víctima, que seguidamente fue detenida. Durante la celebración de la vista, el hombre acusado de violación negó los hechos y además aportó documentación gráfica que "desvirtuaba" la imputación, según relata la resolución, decretando el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid que se trataba de una denuncia falsa.

A mayores, la amiga de la condenada, conocedora de los hechos por su amistad, llamó a la víctima el 10 de abril de 2019 para instarle a pagar 25.000 euros para que la denuncia relatada anteriormente no llegase a ser formulado, incluso diciéndole que en caso de que así fuera ella podría testificar a favor de él si "fuese necesario". No obstante, el hombre no llegó a realizar el pago.

Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción 4 condenó a la primera de las mujeres por un delito de denuncia falsa, que según marca el artículo 457 del Código Penal está penado con nueve meses de multa a 10 euros de cuota diaria, es decir, 2.700 euros.

Por otro lado, su amiga ha sido condenada por un delito de extorsión en grado de tentativa, penado con nueve meses de prisión. Asimismo, ambas mujeres deberán, en concepto de responsabilidad civil, indemnizar al hombre de forma conjunta con 10.000 euros por perjuicios y daño moral.

