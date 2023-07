El alcalde de Valladolid pide al Gobierno una “transición ordenada” hacia el coche eléctrico

“En una ciudad como Valladolid, que es la ciudad del automóvil, queremos que se produzca una transición ordenada hacia el coche eléctrico. No podemos forzar los acontecimientos porque si no vamos a perder la sostenibilidad económica y social”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Lo ha hecho en la Cúpula del Milenio asistiendo al saludo con los 27 ministros que se han desplazado hasta la ciudad del Pisuerga dentro de la segunda jornada del primer Consejo de la Unión Europea de la Presidencia española de la Unión en materia de Medio Ambiente y Energía.

Carnero ha asegurado que “es importante” que el Gobierno de España “se manifieste a favor de una transición ordenada” hacia el coche eléctrico y ha afirmado que es “el momento adecuado” para realizarla apostando por los modelos que se siguen en Francia o Italia.

“Valladolid abandera la compra de vehículos híbridos o eléctricos. Seis de cada diez son eléctricos o híbridos. Primera provincia del país en esto. Valladolid, está sensibilizada con el tránsito. Hagámoslo de forma ordenada”, ha añadido.

Además, ha apostado por acompañar a la sostenibilidad del medio ambiente de una “social” y “también económica” y ha celebrado que el evento, que tiene una dimensión mundial, se celebre en Valladolid.

Sobre la polémica con Puente por la cumbre

“No he silenciado la cumbre. El Ayuntamiento ha colaborado en la organización. Es un acto que organiza la Presidencia del Gobierno. A requerimiento de los ministerios el ayuntamiento ha respondido de manera adecuada. Estamos en la Cúpula del Milenio que es de todos los vallisoletanos. Nosotros respondemos”, ha afirmado el primer edil.

Sobre su no presencia en la cumbre en la jornada inaugural ha añadido que “el alcalde no va a asistir donde no le invitan porque eso se lo enseñó su mamá” y ha ensalzado la seguridad existente excusando los problemas al tráfico en el centro de la ciudad pidiendo disculpas a los ciudadanos, pero apuntando que “la ocasión lo merece”. “Que los ministros disfruten de Valladolid es fundamental”, ha apuntado.

Sobre el debate entre Sánchez y Feijóo

“Ha sido el debate más interesante al que yo he asistido. Hay debates que pecan de pesadez. Este me ha parecido que ha tenido frescura y fluidez. Agradecer a la organización y a los dos asistentes que lo hicieran posible”, ha afirmado Carnero.

Ha asegurado que el ganador del debate ha sido Alberto Núñez Fejóo, un ejemplo, “de seriedad, solidez y de talante en el debate” que expresó, ha añadido “responsabilidad, seriedad y contundencias” y que “quiere resolver los problemas sociales y económicos de los españoles”.

Sobre que gobierne la lista más votada

“Si hay un defensor de la lista más votada, es el que les está hablando. En 2015, Óscar Puente. perdió las elecciones con 20.000 con respecto al PP. El PP obtuvo 12 concejales y el PSOE 8. En los plenos era muy visible y evidente. Gobernaba el alcalde que no decidieron los vallisoletanos”, ha apuntado Carnero.

Todo tras la polémica con Puente cuando publicó un tuit durante el debate sobre ello, cuando fue el socialista el que ganó las elecciones el pasado 28 de mayo.

“La ley permite las coaliciones. Ese sistema lo respeto siempre. Pero no voy a dejar de reivindicar que gobierne la lista más votada. Me parece más democrático, cuando esté regulado. El sistema electoral francés de segunda vuelta es idóneo. Siempre seré congruente y consecuente”, ha apuntado, señalando que en España “debe gobernar la lista más votada”.

Sigue los temas que te interesan