Nuevo lío en el nido okupa de Arroyo, esta vez por la piscina: “Está cerrada y se meten hasta con ropa”

Han pasado ya dos meses desde que estallara el conflicto en Arroyo de la Encomienda, concretamente en la parcela de 14 portales que lleva el nombre de ‘Arroyovereda’ en Las Lomas. Todo después de que los propietarios de las viviendas que se sitúan entre Arturo Duperier y Narciso Monturiol denunciarán la okupación ilegal de un total de 85 viviendas en los portales pares que van del 2 al 12 de Narciso Monturiol.

El pasado 19 de mayo, EL ESPAÑOL de Castilla y León hablaba con el Sareb que se adjudicaba un total de 89 viviendas, 77 trasteros y 100 garajes de Narciso Monturiol el 21 de abril y se daba, como confirmaba a este periódico, un plazo de 100 días para analizar la situación de cada uno de los inquilinos que viven en las conflictivas casas.

Pero la situación no mejora, como confirma una propietaria que vive en el lugar. “Seguimos con el conflicto porque cada vez hay más okupaciones. El Sareb no se hace cargo de los inmuebles y no se pone en contacto con nosotros. Solo aseguran que se dan 100 días para analizar cada caso, pero no se ponen en contacto con la comunidad de vecinos”, asegura nuestra entrevistada en declaraciones a este medio.

Añade, eso sí, que, desde Sareb, a “alguno de los okupas sí que les han mandado cartas certificadas o correos electrónicos y demás, pero con nosotros no han concretado ningún tipo de encuentro”, recalca.

En los últimos días ha surgido otro conflicto en el lugar. El de la utilización de la piscina. “La cerramos porque económicamente no nos podemos permitir el mantener la piscina porque están pagando más de 200 euros de cuota de comunidad al tener que pagar nuestra parte, la del Sareb, más la parte proporcional de enero a julio”, añade nuestra protagonista.

Defiende que la comunidad de vecinos “tiene un déficit económico desde enero” que “está repercutiendo en la cuota de la comunidad” y que decidieron no abrir la piscina “porque supone un gasto económico que prefieren ahorrárselo”.

“Los okupas se saltan la verja en la que hay un cartel que pone: “prohibido pasar” y que “este año no se abre”. Está cerrado y aún así, se saltan y se meten hasta con ropa. Sobre todo, los niños”, apunta nuestra entrevistada. Una piscina que no tiene ni las escaleras y cuya agua se encuentra sin tratar.

Dejando a un lado el tema Sareb y también el de la piscina, en cuanto a los destrozos, esta vecina asegura que los portales en los que “viven los okupas están destrozados” y “sucios”. Además, apunta a que habría “hasta pisadas en las paredes”.

“Esto no mejora. Empeora. Unos se van, pero otros llegan y entran. No llegamos a una solución”, finaliza nuestra entrevistada.

El conflicto, en el nido okupa de Arroyo parece lejos de resolverse.

