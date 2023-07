El novillero iscariense Darío Domínguez vuelve al toreo para tomar la alternativa

Noticias relacionadas Íscar presenta una feria variada y plagada de figuras

Tras la presentación de carteles de la feria de Iscar, donde Darío Domínguez está anunciado en un cartel de lujo para tomar la alternativa, hemos querido conocer más a fondo a este novillero iscariense que va a dar el paso más importante en la carrera de un torero y quizás, de su vida.

P.- El mundo del toro conoce perfectamente a este novillero, pero para que los lectores se hagan una idea, ¿Quién es Darío Domínguez?

R.-Darío, nacido en Iscar, debutó como novillero con picadores en Lodosa en el año 2016. Su único sueño desde niño ha sido ser matador de toros, y hasta el día de hoy la ilusión y las ganas de cumplir este sueño nunca le han faltado.

P.- ¿Cómo y cuándo surge tu afición al toreo?

R.- En mi casa, desde hace generaciones he conocido la pasión por la tauromaquia, a mi abuelo le encantaban los toros y a mi padre le apasionaba ir a las capeas y salir de vez en cuando a dar unos muletazos. Yo, desde que era bien pequeñito, con tan solo apenas 3 años, ya estaba con un vestido de torear puesto a todas horas. Claro, con esa edad eres inocente y simplemente me gustaba jugar al toro en la calle con mis amigos. Según fui creciendo fui aprendiendo los valores de la tauromaquia y he ido adentrándome cada vez más en el mundo del toro hasta el día de hoy.

P.- Cuenta a nuestros lectores cómo fueron los inicios desde becerrista

R.- Lo recuerdo con mucha ilusión, no he formado parte de ninguna escuela taurina, cuando decidí ser torero me puse en contacto con los matadores de toros de mi zona, a los que estoy muy agradecidos, y a base de compartir día tras día con ellos he aprendiendo todo lo que se.

P.- En 2019, con más de una veintena de novilladas con picadores decides alejarte por un tiempo ¿Qué pasó?

R.- En 2019 llego la pandemia y nos afecto a todos, pero en mi caso hubo un motivo personal que me hizo tomarme un tiempo para reflexionar y descansar. Fue el fallecimiento de mi abuela, que era uno de los pilares de mi vida. Y ahora, echando la vista atrás, hice lo correcto, necesitaba descansar y tomar aire. Ahora valoro y disfruto las cosas mucho más.

P.- Según el Reglamento Taurino de CyL, para ser matador de toros hay que completar 25 novilladas picadas. Te faltan dos. ¿Dónde completas este ciclo?

R.- Sí son necesarias 25, me faltan 2 y las completo el día 4 de Julio en Arévalo y el 25 en Gavilanes.

P.- ¿Cómo estás preparando tu vuelta a los ruedos?

R.-Está siendo intensa, dentro de lo posible. Está complicado hacer tentaderos, pero estoy yendo al campo todo lo que puedo y entrenando a diario.

P.- Y la hora de la verdad, el día más soñado por un torero como es la alternativa será en la feria de Iscar, tu pueblo con Emilio de Justo y Pablo Aguado ¿Qué pasa por tu cabeza?

R.- Para mí es un día soñado, el día que todo niño que desea ser torero quiere tener. Por eso estoy muy agradecido a todos los que han hecho posible que este día llegue. Por mi cabeza solo pasa el disfrutarlo al máximo, siempre con el compromiso y la responsabilidad que tengo frente a mis paisanos, intentaré dar lo mejor de mí mismo y salir a cumplir un sueño.

P.- ¿Y a partir de la alternativa qué? Porque el mundo del toro está cada día más difícil.

R.- Después de la alternativa preparado voy a estar para lo que se presente, pero no tengo pensado nada a largo plazo, me he propuesto disfrutar cada tarde como si fuera la última, e intentar aprovechar las oportunidades que se me presentan.

Gracias a Darío Domínguez por atendernos y le deseamos mucha suerte.

