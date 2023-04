Una macropelea en una discoteca de Valladolid acaba con un detenido y una persona con dedo y nariz rotos

Una macropelea con varias decenas de personas implicadas en la discoteca Moss Club de Valladolid, reabierta hace pocas semanas, ha acabado con un hombre herido en el hospital que presentaba un dedo roto y un hueso de la nariz fracturado, según ha podido confirmar este periódico con fuentes oficiales del caso. Fruto de la investigación policial, lograron localizar al presunto autor en la estación de trenes, momentos antes de marcharse de la ciudad, ya que se encontraba hospedado en un hotel de la capital.

Efectivos de la Policía Nacional, que tuvo el apoyo también de la Policía Municipal, acudieron a las 06:15 horas a la calle Ramón Pradera, donde está ubicada esta discoteca y se observaron hasta ocho vehículos policiales, según han comentado testigos del suceso a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, tras el aviso de la pelea que se estaba produciendo entre varias personas.

Una vez allí, los agentes no localizaron a ninguna persona con lesiones de gravedad, al tiempo que todos ellos manifestaron que no querían presentar denuncia. Pero minutos después informaron a los policías de que en el interior del establecimiento había una persona que no quería abandonar el mismo, aún encontrándose este cerrado.

Dispositivo policial a las puertas de la discoteca Moss Club de Valladolid tras la macropelea.

Este hombre explicó a los agentes que tenía miedo porque había sido agredido por un grupo de personas. Finalmente, el varón rechazó la asistencia sanitaria y se fue del lugar por sus propios medios. Sin embargo, a las 07:00 horas la sala de operaciones del 112 de Castilla y León registró un aviso que alertaba de que en el parking situado enfrente del local el vehículo del agredido estaba siendo violentado.

Con el objeto de comprobar estos hechos, los agentes de la Policía Nacional corroboraron que el vehículo tenía retrovisores fracturados y dos ruedas pinchadas. Tras iniciar las gestiones de investigación y conociendo que la víctima, que había acudido al Hospital Clínico Universitario, había sufrido lesiones de gravedad, procedieron a la identificación del presunto autor de los hechos, que estaba hospedado en un hotel de la capital.

Por ello, la Policía Nacional se trasladó hasta el hotel donde se encontraba alojado y comprobaron que este había abandonado el lugar con destino a la estación de trenes, donde fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones. La investigación por los daños del vehículo se mantiene abierta.

El arrestado, una vez prestó declaración, fue puesto en libertad, mientras que las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Valladolid.

Sigue los temas que te interesan