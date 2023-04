Vadillo promete bajarse el sueldo y señala a Puente: “Es vergonzoso que un alcalde gane como el presidente del Gobierno”

Cecilio Vadillo Arroyo se ha vuelto a colocar en la primera línea de combate de la política municipal. Lo ha hecho a sus 64 años, cumplirá 65 el 30 de junio, tras convertirse en el cabeza de lista de Contigo Avanzamos. Una formación que surge de la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid.

Nacido en Burdeos, Vadillo suma 39 años viviendo en la provincia de Valladolid. Ha sido concejal, diputado provincial, secretario provincial de Educación y coordinador regional de Educación. También subdelegado del Gobierno en Valladolid. Ahora, quiere alcanzar la Alcaldía en el Ayuntamiento tras los comicios que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

Amante del deporte, sobre todo de salir a correr y del fútbol, estará en Ribadeo un día antes de las elecciones disputando un torneo de fútbol de veteranos, charla con EL ESPAÑOL de Castilla y León para hablar no sólo del soterramiento, sino también de más medidas que lleva su formación en el programa electoral y también de posibles pactos.

P.- Recuerdo el pasado mes de noviembre cuando hablábamos y no cerraba la puerta a que la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid acabara siendo una formación política. ¿Por aquel entonces lo tenían ya decidido?

R.- En noviembre no lo teníamos decidido. Fue después de Navidad cuando tomamos la decisión. En enero, seguramente. Estuvimos estudiando las fórmulas. En un principio valoramos la idea de la agrupación de electores. Más representativa para los vecinos. Al final, optamos por hacer un partido. Era administrativa y burocráticamente la solución más sencilla.

P.- La candidatura va a estar formada por vecinos…

R.- Va a estar formada por vecinos y ciudadanos representativos del movimiento social y de las asociaciones de los barrios

P.- ¿La decisión de crear el partido llega motivada por la falta de escucha con la que se han encontrado?

R.- Lo creamos ante la falta de respuesta de las administraciones, y fundamentalmente del Ayuntamiento de Valladolid. Hemos mandado cartas a la Delegación del Gobierno. También a la Subdelegación. Ambas socialistas. A la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, a la presidenta de ADIF, al secretario general del PSOE, al propio alcalde, y ninguno nos ha recibido. Las respuestas de Óscar Puente han sido de desprecio de manera permanente y continua. Llegamos a la conclusión de que la mejor manera de luchar por el soterramiento era estar presentes en el propio consistorio para luchar por nuestro objetivo. Eso sí, sin voluntad de perpetuarnos en el poder.

P.- El soterramiento y una vez se consiga, ¿ya?

R.- Queremos conseguir el soterramiento para Valladolid porque creemos que es lo más importante que se puede hacer para toda la ciudad, desde el punto de vista económico y social. Al ir elaborando el programa hemos comprobado que todos los aspectos que afectan a los ciudadanos tienen un enlace con el soterramiento. Da igual que hablemos de educación, juventud, vivienda, de personas mayores… todos enlazan con esto. Incluso vendría bien para las empresas. Nos hemos reunido en los últimos días con el comité de Auvasa y nos reconocen que el soterramiento conectaría mejor la ciudad con los autobuses y también con la Estación de Tren. Es una obra básica y fundamental para todo.

P.- ¿Qué más acciones podría facilitar el soterramiento?

R.- Con los más de 222.000 metros cuadrados de los que se dispone se pueden hacer viviendas sociales, de Protección Oficial, accesibles para las personas con discapacidad. Y todas ellas estarían integradas en el nuevo centro de la ciudad, que surgiría con una obra que es la más ecológica y sostenible. Hablando de la Zona de Bajas Emisiones, el soterramiento es una infraestructura básica para desarrollar una de estas zonas con sentido común y de manera racional. Permitiría también crear aparcamientos disuasorios.

P.- Retomando el tema de Contigo Avanzamos y hablando del partido, ¿Cómo lo define?

R.- Es una candidatura de vecinos y ciudadanos que va a luchar por el objetivo más importante para esta ciudad de integración social, urbanística y de desarrollo económico. Somos vecinos preocupados por el futuro de la ciudad. Queremos lo mejor para generaciones que vendrán. La gente lo va a ver cuando presentemos la candidatura. Somos ciudadanos que queremos lo mejor para Valladolid sin ambición de perpetuarnos en el poder, todo lo contrario. Cuanto antes consigamos nuestro objetivo, mejor.

P.- ¿Por qué toma las riendas Cecilio Vadillo?

R.- Porque me lo han dicho mis compañeros. Hemos empezado a luchar con un gran convencimiento. Los que estamos, al margen de lo que digan algunos, siempre hemos defendido el soterramiento. Desde el primer momento, cuando se modificó el convenio de 2002, dijimos que no estábamos de acuerdo. Hemos ido trabajando con la plataforma. Decidimos dar el paso de formar el partido y estos compañeros me lo pidieron. Como yo era uno de los que defendían la transformación a partido para estar presente en las instituciones, asumí la responsabilidad que me han trasladado mis compañeros para luchar, con uñas y dientes por el proyecto. Creo que había otras personas que podían haber liderado el proyecto, pero pensaron en alguien conocido como yo. Así se decidió.

P.- ¿Cómo va la confección de la lista de Contigo Avanzamos? ¿Va a haber sorpresas o anuncios de relumbrón?

R.- Está prácticamente cerrada. Sorpresas no va a haber. Tampoco fichajes estrella. Nuestros fichajes estrella son los vecinos y ciudadanos que han trabajado, durante más de 40 años, por los demás.

P.- En cuanto al enfrentamiento que tiene con el alcalde, con Óscar Puente. El mes pasado, en una entrevista de EL ESPAÑOL de Castilla y León con él decía, cuando se conocía que Cecilio Vadillo iba a ser el cabeza de lista de Contigo Avanzamos, que “cada uno acaba haciendo el ridículo como quiere”. ¿Qué le respondería?

R.- No diría nada. Hay personas que tienen un estilo de hacer política en el que la descalificación parece que es su argumento más importante. Para nosotros no. Nuestro argumento más importante es defender un proyecto que mejoraría la ciudad en todos sus aspectos. No voy a entrar en descalificaciones. No me interesa. Cada cual es fiel a su estilo y sabrá lo que hace.

Cecilio Vadillo en la Plaza Rafael Cano

P.- No busca ni quiere entrar en polémicas

R.- Nos han negado, sistemáticamente, un cara a cara para hablar sobre el soterramiento. Ellos prefieren hacer túneles a soterrar. Cuando quieran, debatimos sobre ese tema. Sobre descalificaciones e insultos no voy a entrar y Contigo Avanzamos tampoco.

P.- La relación con el alcalde, Óscar Puente, nula.

R.- No nos han recibido. No han querido hablar con nosotros. Nosotros, antes de crear la plataforma, lo primero que hicimos fue mandar una carta al secretario general del PSOE para decirle que era un error que el PSOE abandonara el proyecto. Si quieren un debate sobre el soterramiento, adelante. A nivel personal, no valoro. Solo hago valoraciones políticas y, en este sentido, se han equivocado. Los socialistas no nos contestaron. La única que lo hizo fue la presidenta de ADIF.

P.- Recuérdeme lo que les contestó.

R.- Le preguntamos que por qué el Estado financiaba el cien por cien de algún proyecto de soterramiento. Nos comunicó que dependía de la negociación entre administraciones. En el caso de Valladolid da la sensación de que alguien negoció muy mal con ADIF.

P.- Es posible, por tanto, el soterramiento en Valladolid.

R.- Sin ninguna duda. Es posible en muchos puntos de España, menos en Valladolid. Que alguien nos explique por qué Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, la ministra Raquel Jiménez, Compromis en Valencia, En Común en Moncada o el PSOE en Lorca defienden el soterramiento y sólo la izquierda de Valladolid es la que está en contra de un proyecto, como dicen Sánchez y Díaz, más integrador económica y socialmente. ¿Por qué se diferencia la izquierda de Valladolid de la del resto de España? Es posible en términos técnicos y económicamente. Somos la única ciudad con suelo para financiar la obra. Los 20 túneles que están proyectados para la integración en superficie nos van a costar más caros que el soterramiento. Y no van a resolver el problema. Las vías y el muro van a seguir existiendo.

P.- La primera medida que pediría Contigo Avanzamos en un hipotético pacto de gobierno con otros socios sería afrontar el soterramiento.

R.- Para nosotros el soterramiento es una obra prioritaria. No es un capricho. Hay otras cosas importantes en la ciudad, pero la dimensión del proyecto del que hablamos es tremenda. Eso no quiere decir que no queramos acometer otro tipo de políticas para nuestra ciudad. De tipo social, urbanísticas, y de generación y creación de empleo.

P.- No es incompatible lo que está construido con un soterramiento futuro

R.- No. Eso lo deciden los técnicos. En Murcia había algunos túneles que se han quitado. Allí, ADIF hizo una estación que costó cinco millones de euros que será derribada cuando hagan la estación soterrada. Eso lo decidirán los técnicos.

P.- Soterramiento a un lado, ¿Qué más medidas lleva Contigo Avanzamos en su programa?

R.- Tenemos medidas de todo tipo. El soterramiento, y también apostamos por la austeridad en la gestión y por la transparencia. Algunos presumen mucho de transparencia, pero pensamos que carecen de ella.

P.- El otro día Airef pegaba un tirón de orejas al Ayuntamiento…

R.- Lo que pasa es que luego, en lo que se refiere al proyecto de inversiones, siempre se dejan entre 15 y 20 millones sin gastar que podrían venir bien para financiar el soterramiento.

P.- ¿Qué más medidas?

R.- Aspiramos a gobernar y a poder ser alcaldes. Nunca se sabe. Cada vez la gente nos conoce más en la calle. Aunque alguno pretenda silenciarnos, trabajamos para llegar a los ciudadanos. Me parece vergonzoso que un alcalde gane como el presidente del Gobierno. Casi 90.000 euros cuando el alcalde de León, la alcaldesa de Segovia o el de Soria, por poner ejemplos socialistas, ganan bastante menos. Mi propuesta inicial, si alcanzo la Alcaldía, es rebajar el sueldo del alcalde un 20%. A política no se entra para ganar dinero sino para servir a los ciudadanos.

P.- Una medida potente. Explíqueme más.

R.- Queremos desarrollar las nuevas tecnologías, pero no dejando de lado la atención personalizada. Sobre todo, a los más mayores. No se puede permitir, por ejemplo, que en Auvasa algunas personas mayores no suban al autobús y se tengan que ir andando porque no tienen dinero para pagar en efectivo. Debería poderse pagar también en metálico. Parecen pequeñas cosas, pero son muy importantes para los ciudadanos. Que se pueda pagar con tarjeta, pero también con monedas.

P.- ¿En educación?

R.- Tenemos muchos proyectos. Queremos impulsar la educación que va de 0 a 3 años. Mejorar las instalaciones de los colegios y colaborar con el sector educativo. Al margen de las competencias de cada administración. Para nosotros, si llegamos al ayuntamiento, todos los problemas de los ciudadanos son competencia nuestra. Colaborar con los alumnos en materia de seguridad, violencia de género, igualdad… Queremos estar, desde la Concejalía de Educación, en contacto permanente con todos los centros y que sean dignos. El soterramiento contribuiría a que algunos, que se están degradando en ciertas zonas, vuelvan a alcanzar su plenitud.

Cecilio Vadillo durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- ¿En todas las materias?

R.- Así es. Trabajaremos para que se abra el Centro de Especialidades de Delicias, un Centro de Atención Primaria en Pilarica. El Centro de Salud de La Magdalena… al final, son problemas de los ciudadanos y si los tienen, son también nuestros.

P.- ¿Y la universidad?

R.- Tenemos que colaborar para el retorno de jóvenes talentos. Para convertir a Valladolid en un referente internacional para estudiantes extranjeros. Que vengan a estudiar castellano aquí. Es fundamental hacer de Valladolid una ciudad dinámica.

P.- Dos pinceladas más del programa y nos metemos con los pactos.

R.- El soterramiento es muy importante para mejorar la seguridad en los barrios y para la colaboración de la Policía Municipal con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También cosas muy sencillas. Los vecinos de la Plaza San Juan llevan años pidiendo que se amplíe la zona de juegos infantiles. Algo sencillo. No sabemos por qué nadie les hace caso. También hemos tenido conversaciones con los empresarios, en los polígonos industriales, y una gran colaboración para que se pueda contribuir a mejorar el empleo en nuestra ciudad, sobre todo mirando a los jóvenes.

P.- ¿Tiene Cecilio Vadillo alguna empresa bajo la manga para instalarse en la ciudad?

R.- No (risas). Trabajamos por Valladolid. Queremos conseguir este proyecto de ciudad. Nos sorprende la buena acogida de los ciudadanos cuando ponemos nuestras mesas informativas. Eso nos alegra bastante. Tienen solidaridad y consideran que el soterramiento es un proyecto de ciudad. Tenemos programa.

P.- ¿Cómo calificaría el pacto de Gobierno entre PSOE y Toma La Palabra tras ocho años de gobierno?

R.- Era un pacto natural. Cuando les oyes hablar comparten el programa, pero para mí han sido ocho años decepcionantes para ser partidos, el PSOE que era el mío, de izquierdas. Es decepcionante. Ni todo se hace mal, ni todo bien. Todos podemos cometer errores. Se intentan hacer pequeñas cosas como los túneles, que pueden mejorar la vida de los ciudadanos, pero no resuelven problemas.

P.- Lo decía usted: “mi partido”, el PSOE. ¿Cree que le puede perjudicar en las elecciones del 28 de mayo ese pasado?

R.- No lo sé. Mi pasado en el PSOE ha sido de intentar construir y trabajar. Que mi paso le haya gustado a unos más y a otros menos, seguro. Uno tiene que hacer en lo que cree. Me da pena que el PSOE abandonara el proyecto del soterramiento.

P.- Me decía antes que no descartaba alcanzar la Alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cuál sería un resultado bueno y real para Contigo Avanzamos?

R.- Llegar al Ayuntamiento sería clave. Conseguir tres, cuatro o cinco concejales, importantísimo. Luchamos contra dos cosas: el conocimiento de la sociedad y que algunos medios nos tengan en consideración. También contra el voto tradicional. Muchos votan directamente a unas siglas. Vamos a luchar contra todas estas trabas para tener la máxima representación posible. En Palencia gobierna una persona que sacó un concejal. Nosotros, si llegamos al ayuntamiento, vamos a intentar hacer un gobierno de concentración. Queremos lo mejor para la ciudad. Si los partidos quieren, durante unos años si es necesario, podemos trabajar todos juntos para conseguir los objetivos más importantes para la ciudad. Luego, veremos. Ahora, lo importante, es integrar la ciudad haciendo el soterramiento.

P.- Cuando se formaron como partido surgió el debate sobre si podían restar votos a la derecha, al PP en concreto, que también defiende el soterramiento. ¿Cómo ve esto?

R.- Nosotros ni confiamos ni desconfiamos de nadie. Confiamos en nosotros mismos. Nos parece bien que haya otros partidos que defiendan el soterramiento. Si nosotros llegamos al Ayuntamiento de Valladolid y podemos gobernar e ir a Madrid para llevar un proyecto de soterramiento firmado por todos los partidos del ayuntamiento tendremos más posibilidades. Ese es nuestro objetivo.

P.- ¿Entraría en un gobierno de coalición con PP y Vox?

R.- Si hay 13 concejales por la derecha y 13 por la izquierda y nosotros sumamos uno, en ese caso, presentaremos nuestra candidatura a la Alcaldía.

P.- ¿Se cierra a un pacto con esos dos partidos?

R.- Ahora mismo lo que queremos es mantener un grado de independencia. Si conseguimos representación intentaremos conseguir la Alcaldía de Valladolid. Estamos lejos, ideológicamente, de algunos de Vox, del PP también. No vamos a apoyar a ningún partido que no defienda el soterramiento.

P.- ¿Por qué gobierno apuesta Contigo Avanzamos tras las elecciones?

R.- Apostamos por un gobierno de concentración. Es un momento importante en política. Todo el mundo tiene que arrimar el hombro. En Valladolid lo tenemos que hacer para conseguir este proyecto. Es el momento de que todos juntos luchemos por el soterramiento.

P.- Pero PSOE y Valladolid Toma la Palabra ya han dicho que no al soterramiento. Parece complicado.

R.- Esperemos que cambien de opinión. Hay gente que comprometió ante notario el soterramiento. Aquí, el compromiso tiene que ser muy claro y firme. Tiene que haber convenio y firmar el presidente del Gobierno. Promesas en el aire, ninguna. Hemos perdido la confianza en ciertas personas. Tiene que estar atado y bien atado y por eso nos presentamos a las elecciones.

