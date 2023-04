Puente y su lamento por el cierre de Cubero: "Perder la tradición siempre es algo que duele"

En el día de ayer, martes, se conocía una noticia que pocos querían escuchar. El cierre de la pastelería Cubero el próximo 31 de mayo supondrá una pérdida irreparable para la ciudad, que verá como la persiana se bajará por última vez en uno de los negocios más emblemáticos de Valladolid. No ajeno a ello es el alcalde, Óscar Puente, quien ha lamentado este cierre y ha señalado que "perder la tradición siempre es algo que duele".

No obstante, tras admitir que se enteró por los medios de la noticia, ha avanzado que tras la petición de los regentadores de local que buscan financiación para por lo menos mantener el museo del dulce, el Ayuntamiento lo "estudiará" para tratar de que esto sea posible.

"Nunca es una buena noticia que un establecimiento histórico cierre, pero es la realidad de nuestros tiempos", ha lamentado, al tiempo que ha puesto de ejemplo el Corte Inglés de Constitución. "Lo importante es que surjan oportunidades y otros nuevos negocios ocupen el lugar de los que existan", ha recalcado al mismo tiempo que ha deseado que "pronto haya una alternativa".

Queda desierta la licitación de las obras del 29 de octubre

En otro orden de cosas, Puente también ha hablado sobre la ausencia de empresas interesadas en la licitación de las obras del barrio del 29 de octubre. Y es que el regidor ha señalado que es un "problema con el presupuesto", el cual tendrán que "incrementar", ya que "no queda otra".

"Me da rabia que los presupuestos que calculamos no sean interesantes para las empresas", ha admitido, pero ha reconocido que es una "obra muy complicada y compleja de gestionar" por lo que muy probablemente "no era interesante". "Vamos a corregirlo al alza", ha insistido.

Igualmente, ha asegurado que durante este mes de abril tengan ya una nueva valoración para sacar nuevamente la licitación para ver si consiguen que alguna empresa "entre". "Yo por mi cuenta estoy ya entablando conversaciones con alguna para ver si nos echan una mano", ha sentenciado.

