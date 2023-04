Las víctimas del Alvia en Valladolid reclaman una sentencia "justa" y piden una investigación "independiente"

Las víctimas vallisoletanas del accidente del Alvia 04155, que el 24 de julio de 2013 causó la muerte de 80 personas, 11 de ellas de Castilla y León, reclamaron hoy una “sentencia justa” para evitar que vuelva a ocurrir un suceso similar, y pidieron una investigación “independiente”, tal y como ha instado la Comisión Europea. Varias de las víctimas declararon hoy por videoconferencia en los juzgados vallisoletanos como testigos, en una nueva sesión del juicio por este accidente, que se celebra en Santiago de Compostela.

Es el caso de Elena San José, vallisoletana que sobrevivió a aquella “negligencia”. “Nos gustaría que la sociedad fuera consciente de que es necesaria una sentencia justa, para que no vuelva a ocurrir y se pongan los medios para evitarlo. Que no estemos al albur de que lo llamen accidente cuando es una negligencia por parte de Renfe y Adif, que tienen que poner los medios de seguridad en un transporte público”, aseveró. Igualmente, comentó que los técnicos que firman los proyectos “deben asumir su responsabilidad y no firmar por presiones políticas o tiempos para poner en funcionamiento tramos porque les entra prisa”.

En el mismo sentido se posicionó Guillermo Sierra, también de la Plataforma de Víctimas del Alvia y cuyo hermano falleció en el accidente. Sierra recordó que esta organización presentó un recurso basado en la investigación técnica e independiente que pide la Agencia del Ferrocarril Europea (ERA), que “dice que en España no se ha hecho una investigación por un organismo independiente y por tanto no es válido”.

La ERA explicó que el siniestro “ocurrió al año y medio de ponerse la vía en servicio, y eso es muy poco tiempo”, ya que “entiende que no se evaluaron los riesgos”. “Ahora se pretende saber toda la verdad, con una investigación independiente que dé luz, a pesar de Adif y Renfe, que ocultan y boicotean pruebas, obstruyendo el juicio” expuso Sierra.

En estos momentos, el juicio que se sigue en Santiago se centra en una “fase civil”, en la que el juez llaman a víctimas y familiares para evaluar daños morales del siniestro. “Llevamos diez años de lucha continua de sufrimiento, humillaciones y menosprecio de los responsables”, sostuvo, en declaraciones a la Agencia Ical a la salida de los juzgados, tras prestar declaración como testigo.

También lamentó que no les han reconocido como víctimas “ni han pedido perdón”, y ensalzó la escucha protagonizada por las instituciones europeas, a las que se han dirigido en varias ocasiones, con un viaje a Bruselas incluido. “Yo mismo fui en verano y la Comisión exige que se cumpla la normativa, que España aún no lo ha hecho”, afeó.

Sierra, como miembro de la Plataforma, confía en que haya más responsables “a nivel profesional”, porque si “tu haces un trabajo muy mal y causas un desastre, no solo para tu empresa, sino a la sociedad, lo normal es dimitir, como ocurre en casi todos los países”. A día de hoy, los únicos acusados son el maquinista y el que era el director de Seguridad de Adif de esa línea, Andrés Cortabitarte, por la “desconexión del sistema ERTMS”, el cual, precisamente, se activará en los próximos días entre Santiago y Ourense, incluida la curva de A Grandeira, 10 años después del descarrilamiento. “Demuestra que era un siniestro fácilmente evitable. Ha sido un conjunto de negligencias y falta de interés continuo”, se quejó.

