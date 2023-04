Miguel Vegas: “Estoy disgustado con algunos hoteles que no colaboran con la Semana Santa de Valladolid”

Miguel Vegas (Valladolid, 49 años) tomó posesión como nuevo presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid el pasado mes de septiembre del año 2022. Fue en un acto que se celebró en el Palacio Arzobispal y en el que estuvieron presentes los presidentes de las veinte cofradías penitenciales de la ciudad. Todo bajo la presidencia de Luis Argüello, arzobispo de la ciudad.

El vallisoletano, que trabaja como funcionario en Madrid, es un apasionado de la Semana Santa de Valladolid, desde pequeño. Ha pertenecido a la Cofradía de Las Siete Palabras y a la de Las Angustias. Sustituye en el cargo a Isaías Martínez y afronta con ilusión esta primera Semana Santa en la ciudad del Pisuerga.

Abre las puertas de su despacho a EL ESPAÑOL de Castilla y León para valorar sus meses de trabajo y para mandar un mensaje a los hoteles de la ciudad. Con alguno de ellos está disgustado por “no colaborar” con la semana de pasión de Valladolid.

P.- ¿Quién es Miguel Vegas? ¿Cómo se define?

R.- Soy un vallisoletano de los que, desde que era niño, ha vivido el mundo de la Semana Santa en Valladolid. El aspecto cofrade es muy definitorio para los vallisoletanos. Nosotros nos sentimos unos privilegiados de habernos acercado a la tradición de la Semana Santa y esto es algo importantísimo. En Valladolid todo el mundo la aprecia y la valora. Nosotros, los cofrades, nos sentimos los herederos de una tradición y somos responsables de acrecentar dicha tradición y legarla igual que hicieron nuestros padres con nosotros.

P.- ¿Ha sido cofrade durante toda su vida en Valladolid?

R.- Soy cofrade de dos cofradías. La de niñez y familia es la Cofradía de Las Siete Palabras y después, cuando era joven, entré en la Cofradía de Las Angustias. Por un lado, está lo que me legó mi familia y por el otro la decisión personal. Además, he sido Hermano Mayor de Las Siete Palabras. También alcalde, antiguo, en Las Angustias. Me siento más que pagado con la Semana Santa de Valladolid.

P.- En cuanto a su profesión, ¿Puede alternarla con el cargo de presidente de la Junta de Cofradías?

R.- Soy funcionario. Ahora es complicado, pero con voluntad y ganas todo se puede. Si no me hubiera podido hacer cargo de la Junta de Cofradías, no lo hubiera hecho. Habría sido sensato decir: “No puedo”.

P.- ¿Cuándo le plantean asumir la presidencia de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid?

R.- En el año 2018 también hubo elecciones y una serie de presidentes de cofradías me lo plantearon. Pensé que, por aquel entonces, los tiempos no estaban maduros. Yo creo que debemos de ser conscientes de que aquí tenemos que estar, pero, para aportar. Ser presidente de la Junta de Cofradías significa tener un programa y pensar que puedes llegar a cumplirlo. En su momento propuse una reforma de estatutos para adaptar y modernizar la Junta de Cofradías. Eso lo tienen que aprobar, de manera definitiva, las cofradías. La Junta de Cofradías no deja de ser una confederación de 20 cofradías que son, con sus 20 presidentes, los que tienen que regir el destino de la Junta. El año pasado noté una percepción de que había que intentar dar un cambio a lo que se venía haciendo hasta ahora. Lo valoré positivamente y estamos aquí.

Miguel Vegas durante su entrevista con EL ESPAÑOL

P.- Y se lanzó a la piscina…

R.- Cuando vi que los tiempos estaban más maduros di el paso adelante. Vinieron a proponerme que me presentara. Al final la propuesta no tuvo ningún voto en contra entre los 20 presidentes, fue de consenso y empezamos a trabajar.

P.- ¿Cómo valoraría el trabajo de Isaías Martínez, el anterior presidente?

R.- El trabajo de Isaías, o el de José Miguel Román, en definitiva, ha sido muy positivo. La Semana Santa salía a la calle. Se daban las necesidades que las cofradías pedían y cualquiera que haya estado en esta sede dejando sus horas, su tiempo libre, dejando de lado a su familia… Merece mi respeto. Esto es algo que es totalmente altruista y cualquier persona que esté dispuesto a hacerlo y que haya trabajado por la Semana Santa es positivo. Esta semana, la Junta de Cofradías ha cumplido 77 años. Mi reconocimiento y respeto. También para los anteriores cargos de la Junta de Cofradías.

P.- ¿Cómo se ha encontrado la Junta de Cofradías?

R.- Saneada. Con muchas posibilidades para el futuro. La gestión anterior fue buena. Hay que mantener el nivel e intentar aportar algo más.

P.- Ha hablado del cambio de estatutos. ¿Qué más medidas tiene en la cabeza?

R.- Tengo dos empeños fundamentales, y así se lo hice saber a los presidentes. En primer lugar, hacer de la Junta de Cofradías, a través de la reforma de estatutos, un órgano que tenga las mejores herramientas para poder cumplir las funciones que tenemos encomendadas. Las que nos encomiendan las cofradías. Tenemos que ver la forma de organizarnos y de tomar decisiones. En segundo lugar, dotar de los medios que creemos que la Junta de Cofradías necesita para llevar a cabo los fines de la manera más eficiente. Eso significa tener una sede en la que desarrollar actividades y poder recuperar a esos cofrades que, a lo largo de los últimos 20 años, han dejado de participar.

P.- El Ayuntamiento les ha propuesto una sede…

R.- Hay una propuesta. Yo, personalmente, la veía adecuada y más que digna. Es generosa. Así se lo comunique en el pleno del sábado pasado a los presidentes y así lo han valorado. Es una buena propuesta, buena para la Semana Santa y que agradecemos al Ayuntamiento de Valladolid. Está ubicada en la calle Fray Luis de León, en el Palacio de los Marqueses de Castroverde. La anterior sede de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Además de una sala de oficinas también tiene lo que era el antiguo Salón de Consejos. Un lugar en el que nuestra institución puede desarrollar todas las funciones. Montar una exposición, tener sitio para reunir a los 50 miembros del pleno: dos representantes por cofradía, los ocho cargos de la Junta de Cofradías, y el delegado diocesano. Son cerca del medio centenar de personas que nos teníamos que reunir, hasta ahora, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valladolid porque no existía otro espacio que se adecuase a las capacidades que se requerían. También usarlo para hacer una serie de conferencias, tener relación con los colegios, con los turistas que quieran aproximarse a la realidad de la Semana Santa fuera de lo que es ese periodo propiamente dicho. Vista esta sede en la que estamos haciendo la entrevista que es de alquiler, poder instalarnos en la otra sería un paso adelante que hay que valorar de forma muy positiva. Por eso se agradece la propuesta del Ayuntamiento.

P.- Hablando de exposiciones, ¿Cómo está funcionando la que está instalada en Las Francesas?

R.- Es una muestra muy relevante, con piezas de Juan de Juni, que ya presupone una calidad evidente. Muchas de las piezas están catalogadas como Bien de Interés Cultural. Esperamos que sea una de las exposiciones más importantes de Valladolid de los últimos diez años, dentro del circuito de muestras del consistorio. Espero que los datos de visitantes esperados correspondan finalmente a nuestras expectativas y sea una ayuda en las actividades culturales de la ciudad porque tenemos una responsabilidad con ella.

P.- ¿Cómo están las cofradías en este comienzo de la Semana Santa?

R.- Están perfectamente. En funcionamiento. Con los mecanismos engrasados para afrontar la Semana Santa. Los que presidimos y tenemos altos cargos también estamos realizando una labor altruista, como ocurre en las 20 cofradías. Se mueven porque hay personas que quieren que las cofradías sigan teniendo vida y sigan adelante. Afrontamos la Semana Santa con ilusión, sobre todo, tras años duros con la pandemia. Esperamos que el buen tiempo nos acompañe y nos permita realizar todas las procesiones. Por último, que sea un acontecimiento como siempre ha sido, con una repercusión económica que favorezca a todos los vallisoletanos.

P.- A todos les viene bien.

R.- A los hosteleros y a los hoteleros, aunque no colaboren de la manera que nosotros esperamos. La Semana Santa también tiene un componente turístico y económico, que es muy importante para la ciudad.

P.- ¿Es un tirón de orejas al sector de los hoteles de la ciudad?

R.- Estamos haciendo campañas de apoyo a la Semana Santa. Campañas de socios protectores. Percibimos un apoyo muy importante de todas esas personas a las que nos acercamos para colaborar. Sin embargo, hay algunos que no están colaborando en la medida en la que tendrían que hacerlo. Los hosteleros colaboran de una manera positiva, no solo a través de ayudas, sino también en la labor de gestión para el tema de las terrazas. Sin embargo, los hoteles no.

P.- ¿Todos los hoteles?

R.- Quitando tres o cuatro que sí que colaboran de una forma activa y que son los más arraigados de la Semana Santa. Al final la mayoría son cadenas hoteleras. Mientras que en otras localidades es impensable que esas cadenas no colaboren, aquí no lo hacen. Nosotros tenemos al Felipe IV, al Gareus, al Nogal que sí que ayudan. Sin embargo, hay una serie de hoteles que son reacios a colaborar con la Semana Santa cuando es la época en la que se ponen los mayores precios y se cuenta con las ocupaciones más elevadas posibles. Este año se está hablando de que las reservas no van al ritmo que quisieran, pero es que, quizás, lo que tendrían que hacer algunos hoteleros es un examen de conciencia sobre lo que hacen ellos por la Semana Santa de Valladolid. Lo que hace la Semana Santa por ellos es evidente. Espero que sean capaces de entenderlo y colaborar.

P.- Se le ve disgustado.

R.- Estoy disgustado con algunos hoteles que no colaboran con la Semana Santa de Valladolid. Nos hemos dirigido a todos ellos explicándoles el proyecto de la Semana Santa y pidiéndoles su apoyo. Más allá de hoteles con una trayectoria muy insertada en Valladolid como el Felipe IV, el Gareus o el Nogal, que sí que han hecho ese examen de conciencia, los demás no están dispuestos. El presidente de la Asociación de Hoteleros no tiene ninguna disposición de que los hoteles, como conjunto o de manera individual, colaboren con la Semana Santa de Valladolid. Creo que es un error serio pensar en el corto plazo e intentar únicamente beneficiarse de la Semana Santa sin apoyarla.

P.- Cambiando de tema tras el recado, ¿Mirando al cielo?

R.- Los modelos de previsión no tienen, en época inestable como es la primavera, una absoluta seguridad. Esa inestabilidad estará hasta el último día. Lo que sí que es cierto, por lo que nos cuentan los que saben de esto, es que puede ser una buena Semana Santa a nivel climatológico.

P.- Hay 12 cambios en lo que respecta a los itinerarios de Semana Santa. ¿Cómo los ve?

R.- Lo más destacado es un ajuste que se ha hecho en los tiempos de entrada a la Catedral en el Jueves Santo. Las cofradías, de forma unánime y con cesiones por parte de algunas, hemos conseguido ponernos de acuerdo a la hora de estructurar esa entrada. Van a hacer estación de penitencia en la entrada dos cofradías más y se va a espaciar, en la tarde-noche de Jueves Santo, la entrada de forma que todas las cofradías tengan, al menos, 30 minutos para hacer su estación de penitencia. Eso significa que algunas disfunciones que ha podido haber en otras ocasiones a nivel logístico, en principio, se solucionen. Hemos llegado a un acuerdo que estoy convencido de que se puede cumplir. En los tiempos que manejamos, creemos que se pueden cumplir. Hay alguna variación en cuanto a los recorridos, en cuanto a la incorporación de alguna talla nueva como en el caso de la Cofradía de Jesús de Medinaceli que este año va a incluir un Poncio Pilato con buena calidad para procesión en Valladolid.

Miguel Vegas charlando con EL ESPAÑOL

P.- ¿Y en cuanto a los cofrades?

R.- Tenemos cierta percepción de que este año puede ser bueno en lo que respecta a la recuperación de cofrades con las altas que se están produciendo en las hermandades. Muchos ya habían sido cofrades y vuelven a serlo para participar de nuevo. Se encara la Semana Santa con la esperanza y responsabilidad para que todo salga de forma correcta.

P.- ¿Está cuantificado en un dato concreto?

R.- Nos falta agregar los datos. Hemos recibido los de algunas cofradías y nos dicen que se están disparando el número de altas en algunas de ellas. Es algo que celebro. Tenemos que analizar unos datos que se cerrarán a 31 de diciembre. Los cofrades son los más importantes de la Semana Santa. Si vemos que recuperamos esa masa social, es muy positivo. Hace 25 años había más de 25.000 cofrades. Hemos bajado el número tras fechas complicadas, con la crisis… ahora superamos los 12.000 y el objetivo es aumentar y ganar peso social dentro del tejido asociativo de la ciudad. La Semana Santa de Valladolid siempre ha sido, dentro del tejido social, algo presente y palpable.

P.- En cuanto a turistas, ¿Es difícil cuantificar cuántas personas vendrán a disfrutar de nuestra Semana Santa?

R.- Existen datos. Este año, uno de los proyectos importantes que teníamos era intentar conocer, en su integridad, cuando hablamos de la Semana Santa de Valladolid como fenómeno turístico, que incide en la economía de la ciudad, saber de qué estamos hablando. En esta ocasión, a través de la Junta de Castilla y León y de la Cátedra de Estudios de la Universidad de Valladolid hemos puesto en marcha un estudio del impacto de la Semana Santa de Valladolid. Eso significa recopilar muchos datos. Pernoctaciones, lo que gastan los turistas y mucho más para calcular, finalmente, los efectos directos, indirectos y lo que llaman en economía los efectos inducidos de todo ello. Este año vamos a poder cuantificar exactamente el impacto de la Semana Santa. Estamos ilusionados porque creemos que los datos pueden ser muy positivos.

P.- ¿Tenemos la mejor o una de las mejores Semanas Santas en Valladolid?

R.- Tenemos la nuestra, la de Valladolid. Con eso creo que es suficiente. Desde mi punto de vista, no tenemos que centrarnos en cuál es la mejor o la peor. Al final, los cofrades tenemos una visión limitada del resto de las Semanas Santas porque participando en la nuestra, no conocemos las demás.

P.- ¿Pero es una de las mejores o no?

R.- Sí, sin duda. Sería pecar de falsa modestia decir que es la mejor. Repito que es la nuestra. Es la Semana Santa de Valladolid. Con eso vale, no necesitamos más. Evidentemente, para mí es la mejor porque es la que conozco y vivo. Esto lo pueden decir los turistas que acuden de forma numerosa a la Semana Santa de Valladolid. Porque hayan estado también en otras. Pueden comparar. Yo no tengo elementos de comparación, pero la que quiero es la de mi ciudad.

P.- Objetivo y deseo de su primera Semana Santa como presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid.

R.- Que se desarrolle con completa normalidad. Principalmente en lo que respecta a la climatología. En segundo lugar, que los vallisoletanos vuelvan a volcarse y los cofrades regresen a sus cofradías. Por último, que la Semana Santa redunde en beneficio de la ciudad.

