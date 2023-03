El primer Consejo Europeo de la Presidencia española de la UE se celebrará en Valladolid del 17 al 19 de julio

El primer Consejo Europeo que se va a celebrar durante la Presidencia Española de la Unión Europea tendrá lugar en Valladolid del 17 al 19 de julio. En él, los principales responsables de los gobiernos de los 27 países miembros se encargarán de tratar "dos aspectos fundamentales para el futuro de la UE" como son "la energía y el medio ambiente".

De esta forma, lo ha señalado el ministro de Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, en la visita que ha realizado a Medina de Rioseco (Valladolid). Localidad a la que ha acudido para apoyar la candidatura de Sara Galván a la Alcaldía. En este encuentro también ha estado presente el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

Albares aseguró que el Gobierno "pone en el centro a la provincia de Valladolid y a Valladolid como ciudad". Asimismo, afirma que ese primer Consejo Europeo es "crucial" dentro de la Presidencia española y se prolongará hasta diciembre de 2023.

En estas tres jornadas, Valladolid se convertirá en "el centro de Europa" con esa reunión de 27 países miembros en la que tomarán "decisiones cruciales" tanto para los vallisoletanos como para los españoles y europeos. Una de las materias que más peso tendrá será el cambio climático que "amenaza y atenaza" tal y como "demuestran cada vez más los frecuentes incendios y temperaturas extremas".

El ministro ha marcado como objetivo "conseguir una unidad en el mercado energético europeo" bajo el prisma de que Europa "no puede estar sometida al chantaje gasístico como ha estado con Putin". Sobre la posibilidad de alcanzar estas metas ante vetos de países como Alemania o Hungría, ha afirmado que no podía hablar "en nombre de otros gobierno". Sí que ha apostillado que sobre el objetivo final del cambio climático "no hay dudas ni diferencias" puesto que todos "están unidos en torno a la mesa europea".

Los trabajadores del automóvil "pueden estar tranquilos"

Albares también se ha pronunciado sobre las nuevas normas europeas en referencia a los automóviles. Sobre ello, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores del sector, a quienes ha asegurado que la industria "no va a sufrir en absoluto".

Asimismo, ha ensalzado la labor de Puente afirmando que "ha defendido siempre la permanencia y ampliación de la industria del automóvil". También declaró que los cambios que introducen la movilidad sostenible son "grandes oportunidades para crear nuevos productos".

Finalizó apuntando que "están perfectamente defendidos por el Gobierno de España y por el alcalde de Valladolid" pero, también, porque medidas como la prohibición de la venta de vehículos de diésel y gasolina a partir de 2035 en la Unión Europea "es una gran oportunidad" para el sector.

