Satisfacción de Puente con las primeras encuestas para las municipales: "Estamos mejor de lo que yo pensaba"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha mostrado satisfecho este lunes con la encuesta publicada por el diario El Mundo que concede a su formación entre 10 y 11 concejales y entre 3 y 4 a su socio, Valladolid Toma La Palabra, dando opciones al regidor de revalidar la Alcaldía. "Estoy contento con la encuesta porque si esa es la peor que vamos a ver pues como estaremos", ha afirmado.

Y se ha reafirmado en el pronóstico que hizo la semana pasada cuando aseguró que su candidatura rozaría la mayoría absoluta, es decir, los 14 ediles en el Consistorio vallisoletano. "El otro día hice un pronóstico y dije que me iba a quedar corto, me reafirmo, creo que me voy a quedar corto. Estamos mejor de lo que yo pensaba", ha señalado, durante una visita a unas obras en el barrio de Puente Duero.

Puente: "No hay vuelta atrás, Inobat va a venir a Valladolid"

El alcalde ha mostrado su satisfacción con los últimos anuncios de la empresa eslovaca de baterías Inobat acerca de la instalación de una fábrica en Valladolid. "Estamos muy contentos con la situación, son muy buenas noticias, y estamos cada vez más convencidos de que vamos a contar con esa fábrica en el futuro", ha afirmado.

Puente ha confiado, además, en que en el próximo mes de abril "las dudas que faltan se despejen definitivamente". "Yo creo que no hay vuelta atrás y que Inobat va a venir a Valladolid", ha zanjado.

Obras en Puente Duero

El regidor ha realizado estas declaraciones durante su visita a unas obras en el barrio de Puente Duero, concretamente de abastecimiento, saneamiento, aceras y pavimentación. En concreto, se ha realizado una intervención en dos calles con un presupuesto de 80.000 euros.

"En la calle Manojo no había ni aceras", ha afirmado, informando de que la intervención se ha basado en colocar pavimento a base de adoquín sobre hormigón, y ha destacado la intervención sobre el tendido eléctrico. Además, ha felicitado a Iberdrola por su "rápida intervención". "Son pequeñas mejoras que para un barrio como este son importantes", ha concluido.

