El último empujón a Manuel para que consiga los 150.000 euros del proyecto de investigación de su cáncer

Manuel, el pequeño de 17 meses al que diagnosticaron un rabdoide, un cáncer muy raro y agresivo del que se sabe poco y que tiene una altísima tasa de mortalidad, ya se encuentra muy cerca de su objetivo, los 150.000 euros que necesita para iniciar un proyecto de investigación que pueda ayudar a salvarle. Por ello, se ha organizado un concierto benéfico que ayude a dar ese último empujón a este niño vallisoletano y que pueda conseguir el dinero que necesita.

[Manuel, un pequeño de 17 meses que necesita 150.000 euros para investigar un cáncer muy agresivo que padece]

El concierto tendrá lugar el próximo 5 de marzo en la Cúpula del Milenio de Valladolid y la apertura de puertas será a las 12:00 horas, para luego a las 12:30 empezar a mover las caderas. Durante el mismo participarán los grupos Destrangis tributo a Estopa y Aviones Plateados tributo a El último de la fila, además de Manolo García. Todos ellos ofrecerán sus mejores acordes de forma desinteresada en favor de este pequeño de 17 meses.

En este evento tan importante también colaborarán el Ayuntamiento de Valladolid, vadeocio y la Fundación Splora, además de St2 Audiovisuales, que será la empresa encargada de la parte técnica del acto. El precio de las entradas será de 15 euros para mayores de 16 años y cinco euros para menores de 16, mientras que los niños y niñas de menos de seis años entrarán gratuitamente si vienen con sus padres o madres. Todos los fondos recaudados irán destinados directamente a la Fundación Cris, que es la encargada de aglutinar el dinero para iniciar el proyecto de investigación del rabdoide.

[Sara, la madre de Manuel, el pequeño que padece un cáncer muy raro: "La gente se ha volcado con mi niño"]

Las entradas se pueden adquirir pinchando en este enlace. No obstante, en caso de que no pudieras acudir y quisieras aportar tu granito de arena, no olvides que puedes hacerlo en el enlace que va directo a la campaña iniciada por la Fundación Cris. Tu ayuda puede marcar la diferencia en la vida de este pequeño vallisoletano, así como en la de otras muchas otras personas que padezcan esta enfermedad.

Sigue los temas que te interesan