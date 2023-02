Puente responde a Carnero y ataca al PP: “Habla de futuro gente que representa el pasado más rancio de Valladolid”

Jesús Julio Carnero, candidato a la Alcaldía de Valladolid por el PP prometía este sábado, 18 de febrero, ser el próximo alcalde de la ciudad del Pisuerga sin personalismos o protagonismos, ni crispación. Esto provocaría, la segunda “gran transformación” de la ciudad para alcanzar la modernidad y la vanguardia, y también el bienestar de las familias y vecinos tras la primera de Javier León de la Riva.

Declaraciones que el expresidente de la Diputación de Valladolid y consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León realizaba en un acto con afiliados que tuvo lugar en el Pabellón exterior del Museo de la Ciencia, bajo el título: “Valladolid entre todos”, y en el que estuvo acompañado, además de por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En la mañana de este domingo, 19 de febrero, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha presidido el acto de descubrimiento de placa de la Piscina de Parquesol-Laura López Valle, y ha hablado sobre el acto de los populares y sobre su campaña, mirando ya a las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

“Lo que observo, en general en la campaña del Partido Popular, son muchos mensajes vacíos. Hablan de generalidades, de futuro, del siglo XXI. Me llama la atención que hable del futuro gente que representa el pasado más rancio que tiene Valladolid. Creo que están muy perdidos”, ha asegurado Puente.

También ha hablado del soterramiento. Después de que los “populares” aseguraran, como defiende la Plataforma Prosoterramiento de Valladolid, que no se trata de un problema económico sino ideológico el hecho de abordar un proyecto que lleva años sobrevolando a la capital del Pisuerga.

“No es un problema económico… que va. Nos encontramos con una deuda de 400 millones que todavía figura en el convenio y no lo es… Ha sido por gusto. Hemos renunciado al soterramiento por gusto, por placer… No doy crédito”, ha añadido el primer edil socialista, tirando de ironía.

Sobre los personalismos, de los que habló Jesús Julio Carnero, Óscar Puente ha explicado que “no hay que confundir liderazgo y personalismo”. “Cuando uno no es líder acusa a quien si lo es. No es personalismo, es capacidad de liderazgo, yo lo tengo y ellos no”, ha finalizado el regidor.

Sigue los temas que te interesan