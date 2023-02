Los vallisoletanos se resisten a quitarse la mascarilla en el transporte público: “Es muy pronto, deberíamos llevarla”

El pasado martes se aprobó en el Consejo de Ministros el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, siendo este miércoles cuando esta medida ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y cuando, por tanto, ha entrado en vigor.

Como cada día, decenas de vallisoletanos han empezado el día cogiendo el autobús para ir a clase, a trabajar, o, en su lugar, para cumplir con sus quehaceres. De este modo, desde EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, hemos querido preguntar a varios viajeros que esperaban la llegada de su bus en la plaza vallisoletana de Fuente Dorada, por cómo han recibido esta medida y qué piensan hacer al respecto, si dejar o no de llevar la mascarilla.

Así, se ha podido comprobar que, aunque hay quienes celebran esta nueva realidad, una inmensa mayoría, entre la que se incluyen varios jóvenes, piensa seguir utilizando la mascarilla en el transporte público, sobre todo, por prevención.

“Yo, de momento, la voy a seguir llevando, pero cada uno es libre de poder hacer lo que quiera. Ya que no me lo he cogido, no me lo voy a coger ahora. Lo que es en el autobús creo que deberíamos llevarla. Yo la hubiese dejado una temporada”, ha declarado María, de unos 60 años.

Carmen, algo más joven que la anterior, está completamente de acuerdo con que todavía es “muy pronto” para dejar de llevarla, por lo que ella, al igual que María, va a seguir poniéndosela cada vez que se monte en un autobús. No obstante, sí asegura que no es lo mismo dejar de usarla en ciudades como Valladolid, que hacerlo, por ejemplo, en el metro de ciudades más grandes como Madrid o Barcelona: “Yo viajo a Madrid de vez en cuando y en el metro lo veo imprescindible. Aquí a lo mejor es distinto, creo que depende un poco de la ciudad, pero bueno, sí que respeto que haya gente que prefiera dejar de ponérsela en el transporte público”, ha admitido.

Primer día sin mascarilla obligatoria en el transporte público

Federico, por su parte, destaca la responsabilidad de España en cuanto al uso de las mascarillas frente otros países que hace tiempo que dejaron de utilizarlas, pero reconoce que, en su opinión, habría que haber esperado unos meses más para quitarlas solo por no poner en riesgo a sectores vulnerables de la población como pueden ser los niños y los mayores: “Me parece ‘bien’ porque hay otros países que no la usan desde hace tiempo, pero en espacios cerrados donde hay niños y hay gente mayor, deberían esperar más porque tengo entendido que han vuelto a salir nuevas variantes. Hay gente a la que le molesta y le incomoda, pero a mí no me parece. Creo que deberían haber esperado unos meses más e ir viendo cómo es el proceso de las nuevas variantes”, ha expresado el argentino en declaraciones a este mismo medio.

Aunque llama la atención por el simple hecho de ser jóvenes y de tener menos riesgo de que el Covid pueda ocasionarles problemas serios de salud, lo cierto es que los dos jóvenes a los que se le ha preguntado por este tema coinciden con los encuestados más mayores.

“Me parece que por una parte está bien y por otra mal. Mal porque el transporte público es un espacio cerrado en el que es más fácil que puedan acumularse los virus, y bien porque no te asfixias tanto y puedes respirar mejor. Aun así, yo las hubiera dejado, por lo menos hasta el año que viene”, ha declarado Sara, una joven estudiante acostumbrada a moverse en autobús por la ciudad del Pisuerga.

Lo mismo opina Jorge, un adolescente que se ha sentido extraño cuando se ha montado en el autobús y se ha dado cuenta de que podía prescindir de la mascarilla. No obstante, no lo ha hecho, ya que, bajo su punto de vista, considera que estas deberían de seguir siendo obligatorias, al menos, “un par de meses más”: “Para mí es algo extraño que ya no tengamos que llevar las mascarillas porque hemos estado mucho tiempo con ellas. Aun así, entiendo que haya gente que prefiera dejar de ponérsela, al final cada uno es cada uno”, ha explicado.

A partir de hoy, está en manos de cada uno llevar o no la mascarilla en el transporte público. No obstante, cabe recordar que esta sigue siendo obligatoria en centros y servicios sanitarios como hospitales, centros de salud, clínicas dentales, centros de reproducción humana asistida, centros de interrupción voluntaria del embarazo y otros centros de atención especializada, además de en farmacias y residencias.

