VÍDEO | Valladolid se une tras el terrible crimen de Paloma e India: “Que todo el peso de la ley caiga sobre el asesino”

Este lunes se cumplen dos semanas desde que David Maroto, que se encuentra en la actualidad en la cárcel de Villanubla, acabara presuntamente con la vida de Paloma, su pareja, y de India, la hija de esta que tenía solo 8 años. El dolor ante un crimen de tal calibre nunca se alivia y hoy Valladolid ha vuelto a demostrar que se une ante la adversidad y ha dado su apoyo a la familia de las asesinadas con una Plaza Mayor abarrotada y con más de 400 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno, que recordaban a ambas.

Carmen, su madre, no podía contener el llanto y ha estado acompañada por María Pinedo, hermana de Paloma, familiares, entre ellos el padre de India, Pepe, y personalidades políticas que se han acercado hasta el corazón de la ciudad, como Jesús Julio Carnero, consejero de la Presidencia y candidato por el PP a la Alcaldía de Valladolid, Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid y del PP provincial o Javier León de la Riva. También hemos podido ver a Miguel, el padre de Esther López cuando se cumple hoy justo un año desde que apareció el cadáver de su hija en una cuneta de la N-122.

A eso de las 12.30 horas de esta mañana de domingo la gente se agolpaba ya en el centro neurálgico de la ciudad y ha sido a las 13.00 horas cuando María Pinedo, la hermana de Paloma, ha leído un manifiesto de algo más de tres minutos en el que ha pedido la prisión permanente revisable para David Maroto, el presunto asesino de Paloma e India.

“Queremos agradecer todas las muestras de apoyo de nuestra familia, amigos, de la sociedad de Valladolid e instituciones. De todos aquellos que han tenido un momento de recuerdo, una palabra de cariño o una oración en vuestra memoria. Nos sentimos tremendamente arropados”, ha asegurado María, entre lágrimas.

La familia de las asesinadas se ha concentrado en el centro de la ciudad para “pedir justicia” y que “todo el peso de la ley caiga sobre el asesino que os ha arrebatado la vida de una forma tan cruel e injusta”, han asegurado, confiando en que los que tienen esa responsabilidad “lo van a llevar a cabo”.

“Nada va a reparar nuestro dolor ni os va a devolver a la vida” ha añadido en su discurso pero “su única esperanza” pasa porque el asesino “no vuelva a tener la libertad” ni de “quitársela a nadie más”. “Por eso pedimos la pena máxima aplicable, la prisión permanente revisable”, ha afirmado. Ha añadido que “no queremos vivir en una sociedad” que “convierta en habitual esta clase de crímenes” y ha abogado por “terminar con esta lacra”.

[El dolor infinito de la hermana de Paloma: “David es un psicópata, pero ella no lo vio a tiempo”]

“Paloma, tú no has tenido la suerte de estar advertida. De que el asesino del que te enamoraste era un maltratador y tenía antecedentes por ello. Nadie nos avisó. Por eso es necesario que se creen registros públicos que nos permitan identificar a aquellos que han cometido crímenes contra sus parejas o menores”, ha añadido María que ha apostado por “mantenerlos encarcelados todo el tiempo que permita la Ley” para generar “una sociedad en la que no tengan cabida criminales” como el que arrebató la vida a Paloma e India.

Ha asegurado a las asesinadas que “ahora nos toca aprender a vivir sin vosotras” pero “la familia y amigos siempre les tendrán en su recuerdo”. “Os llevaremos siempre en nuestro corazón. Os queremos y no os olvidaremos nunca”, ha finalizado ante un gran aplauso y antes de guardar un minuto de silencio.

[David Maroto, 24 horas acompañado por un interno en la cárcel de Villanubla: “Está tranquilo y abatido”]

“Queda claro que el sistema falla”

El presidente del Partido Popular de Valladolid y de la Diputación, Conrado Íscar, ha estado presente en un acto en el que ha querido transmitir su pésame a la familia por el asesinato y ha afirmado, de manera rotunda que “esto se podía haber evitado”.

“Queda claro que el sistema falla y las políticas del Gobierno de España que no están funcionando. El 10 de enero conocíamos que desde el Ministerio de Interior se iban a poner medidas por pulseras y otros sistemas para evitar estos asesinatos como los que nos reúnen”, ha afirmado Íscar.

Desde el PP apuestan por “cambiar la prisión permanente revisable” en algo que “podría haber evitado que hoy nos tengamos que manifestar aquí”, ha finalizado.

