Lola Herrera, más joven que nunca: "Me siento como si me hubiera dejado por el camino 50 años"

El Teatro Calderón ha acogido la presentación de 'Adictos', una obra de teatro protagonizada por Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrich, que está a punto de abrir el telón en la capital de Castilla y León.

A las 19:30 horas de este viernes, las tres actrices se subirán al escenario del emblemático auditorio para representar una función que repetirán el sábado y el domingo en el mismo sitio y a la misma hora.

Por este motivo, esta mañana se ha celebrado una rueda de prensa en el teatro, en la que todas las miradas han estado puestas en la veterana actriz vallisoletana, entre otras cosas, por lo radiante y rejuvenecida que ha reaparecido frente a los medios gráficos.

Durante su encuentro con la prensa, la intérprete, bajo la atenta mirada de sus compañeras de reparto; del director del teatro, José María Viteri; y de la concejala de cultura, Ana Redondo; ha destacado que "la mayor satisfacción de esta puesta es el poder compartir escenario con dos compañeras como Ana y Lola": "He estado muchísimo tiempo sola en los escenarios, viajando sola, estando en los hoteles sola... y poder apoyarme en ellas es un lujo para mí, un placer y un pasarlo bien todos los días porque nos sentimos muy cómodas. Hacía mucho tiempo que no me sentía protegida en el escenario y ahora me siento como si me hubiera dejado por el camino 50 años", ha empezado diciendo.

En cuanto a la obra, Herrera ha aclarado cómo llegó este proyecto que, casualmente está coescrito por su hijo, Daniel Dicenta, a sus manos: "Me pasaron muchos textos y me sentía absolutamente ridícula pensando que yo podía hacer lo que estaba en estos textos, quitarme 30 o 40 años me parecía absurdo. Entonces mi hijo tenía una cosa que había escrito para un corto que a mí me interesó muchísimo cuando me lo enseñó en 2012, y yo, al no tener con qué continuar, le dije que si tenía el guion. Lo encontró y empezamos a hablar con Juanma Gómez. Les animé para que escribieran una función con esa temática", ha explicado.

Como no podía ser de otra manera, Lola también ha tenido unas bonitas palabras para Valladolid, su tierra natal, donde ha asegurado sentirse "especialmente bien porque aquí están mis raíces y una parte de mi vida que es desde donde pude volar para ser quien soy".

Por su parte, Ana Labordeta y Lola Baldrich han aprovechado la ocasión, entre otras cosas, para poner en valor lo importante y especial que ha sido para ellas trabajar con Lola Herrera. "A mí lo que me gusta de ella es que a sus 87 años sigue teniendo la misma curiosidad que esa niña de Valladolid cuando se fue a Madrid", ha confesado Ana. "Somos dos dignas escuderas de la más grande, y lo digo con el corazón. Estar a su lado y escuchar cada tarde su voz es todo un placer. Es ella la que entra a nuestro camerino diciendo: '¿dónde vamos a cenar esta noche?', tiene mucha marcha y mucha mecha", ha destacado Baldrich.

'Adictos' es una obra producida por Jesús Cimarro y dirigida por Magüi Mira, que analiza lo que están haciendo las redes sociales y las nuevas aplicaciones en la actualidad, desde el punto de vista "de la manipulación a la que estamos sometidos en un tono de thriller que hace muy interesante la función", tal y como ha afirmado Ana Labordeta.

En su caso particular, Lola Herrera ha asegurado que a ella le cuesta mucho entenderse con los teléfonos y las aplicaciones, po lo que no considera que ella padezca esa adicción que tan presente está entre los jóvenes de hoy en día: "Me paso la vida investigando cómo hacer cualquier movimiento, o sea, que no lo utilizo demasiado. Debe de ser porque no me interesa lo suficiente y porque con la edad que tengo quiero matarme la cabeza con cosas que me llenen más, así que lo uso lo justo. Las nuevas tecnologías forman una dictadura distinta", ha añadido.

