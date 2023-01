"Se está riendo de todo el mundo": la familia de Esther López pide medidas contra Óscar

“Para la familia, este nuevo informe es un indicio más que redunda sobre los anteriores. Esto les lleva a no entender por qué ésta persona (por Óscar) sigue en libertad o no sufre un cambio en su situación personal”, confiesa el abogado de la familia de Esther López, que ejerce la acusación particular en el caso, Guillermo Ruiz Blay, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo tras recibir las partes, este martes 24 de enero, el último informe. La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, Soledad Ortega, solicitaba el pasado 7 de octubre a la empresa ISV-Ingeniería y Seguridad Vial, un informe para “determinar el nivel de correspondencia” entre el coche del principal sospechoso y el que aparecían en las cámaras de seguridad cercanas a la estación de servicio Gassexpress, el 13 de enero de 2022 entre las 15.18 y las 15.35 horas.

En el informe podemos leer lo que se dice sobre el vehículo dubitado que se observa para acceder al lavadero. “Se corresponde completamente con un vehículo marca Volkswagen, modelo T-ROC”, en la primer conclusión.

[Caso Esther López: un colgante en el retrovisor interior del coche acorrala a Óscar]

En la segunda, la más importante, añaden que “en las imágenes pueden apreciarse también grupos de píxeles diferenciados en formas que coinciden, en ubicación, dimensiones y morfología con elementos propios del Volkswagen T-ROC indubitado, no incluidos en el modelo por el fabricante y dependientes totalmente del propietario”. Añaden la matrícula del vehículo del principal sospechoso. Por tanto, parece claro que Óscar no dijo la verdad en declaración judicial y que sí que lavó el coche tras la noche de autos.

“La sensación que tienen los padres y la hermana de Esther no es la de que se ría de ellos, sino que se está riendo de todo el mundo. No se entiende que el Fiscal no solicite medidas”, asegura Guillermo Ruiz Blay.

Resta todavía un informe. El del ADN. Preguntado el abogado sobre si tras recibir el mismo la jueza podría imponer alguna medida asegura que “por la dinámica de la investigación podría ser”, pero añade que “no lo sabemos”.

La familia cree que, aunque la instrucción se haya prorrogado seis meses más, en tres podría haber conclusión. Afirman que no hay malestar con la jueza. “Discrepamos de la situación de libertad de Óscar, pero la investigación que se ha llevado está siendo ejemplar para futuras investigaciones”, confiesa.

La familia vuelve a pedir “justicia para Esther” para “sentirse arropados por la administración de justicia” y poder descansar tras una desaparición y muerte que ha marcado a la provincia de Valladolid durante el último año.

