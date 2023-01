Una segunda oportunidad tras quitarse una losa de casi 34.000 euros: “Lo estaba pasando realmente mal”

Noticias relacionadas Un juzgado de Valladolid cancela una deuda de casi 28.000 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de la Segunda Oportunidad es el mecanismo legal para dar solución a la insolvencia de una persona con el fin de reinsertarla. Todo ello a través de un proceso judicial con el fin de poder cancelar esa deuda y que vuelva a tener en la vida precisamente eso, una segunda oportunidad.

Los requisitos, como nos explica el director jurídico de Repara Tu deuda, Antoni Galve, por parte de la persona que quiere acogerse a ella son, por un lado, ser deudor de buena fe. Es decir, demostrar que no puede pagar sus deudas. Por otra parte, que esa deuda no supere los cinco millones de euros y, por último, que no se hayan cometido delitos socioeconómicos en los últimos diez años como puede ser un robo o una estafa.

Este despacho de abogados ha buscado solución ya, a lo largo y ancho de todo el territorio español, a 21.000 casos. Ha cancelado 120 millones de deuda. En Castilla y León 650 casos y, en Valladolid, 150.

Precisamente, hace pocos días, consiguieron una nueva cancelación de deuda en la ciudad del Pisuerga. El Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid dictaba beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de una persona que había quedado desempleada. Acumulaba una elevada deuda que ascendía a los 33.901 euros. No podía hacer frente a ella.

“El caso ha sido muy especial y emotivo y, por suerte, ha salido bien. Era una persona que lo estaba pasando realmente mal. Un señor de mediana edad que no tenía bienes que liquidar y cobraba una prestación por desempleo y una pensión por discapacidad. No llegaba a los 800 euros. Ni podía pagar sus deudas ni mantenerse”, explica a EL ESPAÑOL de Castilla y León Antoni Galve.

La misma fuente confiesa que este hombre “era vendedor de juegos de azar” y que en el año 2020 perdió su trabajo debido a la pandemia del coronavirus que provocó el cierre de miles de establecimientos de todo el país y sumió en la pesadilla a muchas personas como es este caso.

El exonerado “solicitó diversos préstamos para poder amueblar su vivienda” antes de quedarse en el paro. Con esto se produjo una disminución de sus ingresos y no pudo seguir pagando los créditos que le habían dado. Tras verse en esta situación de sobreendeudamiento decidió acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y ahora ya dispone de su cancelación con el fin de empezar una vida libre de deudas.

“Esta persona disminuyó sus ingresos y vio crecer sus gastos al amueblar su casa. Era por habitabilidad como hemos podido comprobar conociendo al detalle su caso”, asegura el director jurídico del despacho de abogados.

Tras la sentencia, Antoni Galve afirma que “sienten mucha satisfacción” y añade que “nos dedicamos a ayudar a personas en situación de insolvencia”. En este caso “era una persona que lo estaba pasando realmente mal, vulnerable”, apunta, y añade que pretenden promover la Ley de Segunda Oportunidad para que personas, como esta de Valladolid “se beneficien”.

La demanda la presentaron a finales del año 2021 y la cancelación de la deuda ha llegado a finales del 2022. En un año, una nueva vida para esta persona.

